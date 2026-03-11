La muerte del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, llevó a Mojtaba Jamenei, hijo de 56 años del líder asesinado, a la posición más poderosa del país en un momento de crisis nacional.

Mojtaba nunca ocupó un cargo público y trabajó tras bambalinas durante los 37 años de liderazgo de su padre.

En su nuevo rol, que combina la autoridad de jefe de Estado y líder religioso con influencia más allá de las fronteras, Mojtaba hereda un país inmerso en una guerra total contra EE. UU. e Israel, afectado por años de sanciones y aún recuperándose de oleadas de protestas internas.

Analistas señalan que el perfil de Mojtaba difiere significativamente del de su padre, lo que podría impactar tanto la política interna como exterior de Irán.

Por ejemplo, Alí Jamenei ya era una figura pública conocida por sus sermones y activismo antes de convertirse en líder supremo en 1989, según Rahim Farzam, analista de política exterior en el Centro de Estudios Iraníes (IRAM) en Ankara.

En contraste, Mojtaba pasó la mayor parte de su carrera operando dentro de estructuras de poder informales vinculadas a la Oficina del Líder Supremo, indica Farzam a TRT World.

“Rara vez aparecía en público… cultivó influencia a través de redes dentro del aparato de seguridad, especialmente la Guardia Revolucionaria (IRGC)”, explica Farzam, refiriéndose a una rama poderosa de las fuerzas armadas iraníes que responde directamente al líder Supremo.

El líder Supremo en Irán tiene autoridad absoluta sobre todos los asuntos del Estado, incluido el programa nuclear y la operación de redes de proxy en el extranjero.

Se sabe que Mojtaba ha establecido vínculos sólidos con la IRGC y su fuerza voluntaria Basij, encargada de gestionar focos de disidencia dentro de la sociedad iraní. Según reportes, también trabajó con comandantes de la Fuerza Quds, una rama de las fuerzas armadas que apoya a actores no estatales o proxies en la región, desde Líbano hasta Siria.

Estas conexiones con el aparato militar convirtieron a Mojtaba en una voz influyente en decisiones de seguridad nacional, aunque su perfil público sigue siendo limitado.

Farzam afirma que esta existencia en la sombra deja a Mojtaba con poco capital político personal.

“Mojtaba asume el cargo con mucha menos experiencia política pública y un estatus religioso más ambiguo”, señala.

Como consecuencia, su liderazgo probablemente dependerá en gran medida de la construcción de coaliciones dentro de las instituciones más poderosas del gobierno iraní.

“Su autoridad podría apoyarse más en coaliciones de élite, especialmente dentro del aparato de seguridad”, dice Farzam, anticipando un modelo de gobernanza centrado en la seguridad.

Mustafa Caner, profesor asistente en el Instituto de Oriente Mediode la Universidad de Sakarya, describe a Mojtaba como una “caja negra” debido a la “ausencia total” de entrevistas o declaraciones públicas que arrojen luz sobre su posición respecto a políticas críticas.

“El perfil público y la retórica de Mojtaba siguen siendo notablemente opacos”, afirma Caner.

El nuevo líder también enfrenta un déficit en la jerarquía clerical. La falta de estatus religioso establecido es un punto vulnerable dentro de la jerarquía tradicional, añade Caner.

“Al avanzar hacia lo que los críticos perciben como una transferencia hereditaria del poder, corre el riesgo de presentar la república islámica como un sistema neo-monárquico”, explica.

Caner define los desafíos inmediatos de Mojtaba como una “prueba de tres frentes”: gestionar la seguridad frente a amenazas existenciales, ejercer la gobernanza en tiempos de guerra y, eventualmente, dominar la estrategia diplomática necesaria para poner fin a las hostilidades en términos que el Estado iraní pueda soportar.

Desafíos internos

Se espera que la política interna bajo Mojtaba refleje la tensión entre consolidación y adaptación cautelosa, según los analistas.

Farzam prevé un control más estricto en el corto plazo.

“Irán ha enfrentado repetidas olas de descontento interno en la última década, impulsadas por dificultades económicas, quejas sociales y creciente insatisfacción entre los jóvenes”, explica.