El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), junto con fuerzas aliadas, informó que llevó a cabo ataques a gran escala contra múltiples posiciones de Daesh en Siria.

Según indicó CENTCOM en la red social X, los ataques se produjeron alrededor de las 17.30 GMT como parte de la “Operación Ojo de Halcón”, iniciada el 19 de diciembre por orden del presidente Trump tras un ataque perpetrado el 13 de diciembre por el grupo terrorista contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira.

La emboscada de Daesh causó la muerte de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil estadounidense.

CENTCOM señaló que los ataques del sábado forman parte de los esfuerzos de Washington para erradicar el terrorismo, proteger a las tropas estadounidenses, prevenir futuros ataques y salvaguardar a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región.