Estados Unidos y sus socios lanzan ataques contra objetivos de Daesh en Siria
Los ataques forman parte de la "Operación Ojo de Halcón", lanzada el 19 de diciembre en respuesta a un atentado mortal del grupo terrorista contra fuerzas estadounidenses y sirias.
La emboscada de Daesh causó la muerte de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil estadounidense. Foto de archivo. / Reuters
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), junto con fuerzas aliadas, informó que llevó a cabo ataques a gran escala contra múltiples posiciones de Daesh en Siria.

Según indicó CENTCOM en la red social X, los ataques se produjeron alrededor de las 17.30 GMT como parte de la “Operación Ojo de Halcón”, iniciada el 19 de diciembre por orden del presidente Trump tras un ataque perpetrado el 13 de diciembre por el grupo terrorista contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira.

La emboscada de Daesh causó la muerte de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil estadounidense.

CENTCOM señaló que los ataques del sábado forman parte de los esfuerzos de Washington para erradicar el terrorismo, proteger a las tropas estadounidenses, prevenir futuros ataques y salvaguardar a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región.

“Las fuerzas de Estados Unidos y de la coalición siguen firmes en la persecución de los terroristas que buscan dañar a Estados Unidos”, afirmó el mando.

“Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier lugar del mundo, por más que intenten evadir la justicia”, concluyó.

FUENTE:TRT World
