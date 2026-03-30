El parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que permitiría la ejecución de palestinos condenados por “cargos de terrorismo” en ataques mortales, medida que ha sido duramente criticada como discriminatoria por países europeos y organizaciones de derechos humanos.

62 legisladores, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, votaron a favor y 48 en contra del proyecto de ley el lunes, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. Hubo una abstención y el resto de los legisladores no estuvo presente.

La organización israelí Centro Adalah para los Derechos Humanos anunció que presentó un recurso ante la Corte Suprema del país para impugnar el proyecto de ley.

“La Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó hoy un recurso ante el Tribunal Supremo, exigiendo la anulación de la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, promulgada hoy, 30 de marzo de 2026, por la Knésset (parlamento israelí)” indicó el grupo de derechos poco después de que los legisladores aprobaran la ley. Declaró asimismo que la iniciativa constituye “discriminación étnica y racial”.

El debate parlamentario comenzó el lunes, pocos días antes del receso de primavera. La aprobación del proyecto marcaría la culminación de años de impulso de la extrema derecha israelí para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos contra israelíes —y sería una victoria para Ben-Gvir.

Previo a la votación, Ben-Gvir ha popularizado la medida usandouna pequeña soga colgade en la solapa, en clara alusión al método de ejecución que propone el proyecto.

“Con la ayuda de Dios, aplicaremos completamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, dijo, y agregó que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.

¿Qué establece el proyecto de ley?

El proyecto instruye a los tribunales militares a imponer la pena a quienes sean condenados por matar a un israelí “como acto de terror”. Dichos tribunales solo juzgan a palestinos de Cisjordania ocupada, que no son ciudadanos israelíes. El proyecto permite que los tribunales militares cambien la pena a cadena perpetua en “circunstancias especiales”.

Además, el proyecto establece que las ejecuciones deben realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Los tribunales israelíes, que juzgan a ciudadanos israelíes, incluidos palestinos ciudadanos de Israel, pueden elegir entre cadena perpetua o pena de muerte en casos de homicidio con intención de dañar a ciudadanos o residentes israelíes o “con la intención de rechazar la existencia del Estado de Israel”.