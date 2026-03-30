El parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que permitiría la ejecución de palestinos condenados por “cargos de terrorismo” en ataques mortales, medida que ha sido duramente criticada como discriminatoria por países europeos y organizaciones de derechos humanos.
62 legisladores, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, votaron a favor y 48 en contra del proyecto de ley el lunes, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir. Hubo una abstención y el resto de los legisladores no estuvo presente.
La organización israelí Centro Adalah para los Derechos Humanos anunció que presentó un recurso ante la Corte Suprema del país para impugnar el proyecto de ley.
“La Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó hoy un recurso ante el Tribunal Supremo, exigiendo la anulación de la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, promulgada hoy, 30 de marzo de 2026, por la Knésset (parlamento israelí)” indicó el grupo de derechos poco después de que los legisladores aprobaran la ley. Declaró asimismo que la iniciativa constituye “discriminación étnica y racial”.
El debate parlamentario comenzó el lunes, pocos días antes del receso de primavera. La aprobación del proyecto marcaría la culminación de años de impulso de la extrema derecha israelí para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos contra israelíes —y sería una victoria para Ben-Gvir.
Previo a la votación, Ben-Gvir ha popularizado la medida usandouna pequeña soga colgade en la solapa, en clara alusión al método de ejecución que propone el proyecto.
“Con la ayuda de Dios, aplicaremos completamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, dijo, y agregó que era “la ley más importante” aprobada por el parlamento en los últimos años.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El proyecto instruye a los tribunales militares a imponer la pena a quienes sean condenados por matar a un israelí “como acto de terror”. Dichos tribunales solo juzgan a palestinos de Cisjordania ocupada, que no son ciudadanos israelíes. El proyecto permite que los tribunales militares cambien la pena a cadena perpetua en “circunstancias especiales”.
Además, el proyecto establece que las ejecuciones deben realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.
Los tribunales israelíes, que juzgan a ciudadanos israelíes, incluidos palestinos ciudadanos de Israel, pueden elegir entre cadena perpetua o pena de muerte en casos de homicidio con intención de dañar a ciudadanos o residentes israelíes o “con la intención de rechazar la existencia del Estado de Israel”.
Amichai Cohen, investigador senior del Centro para Valores e Instituciones Democráticas del Instituto de Democracia de Israel, señaló que esta distinción es discriminatoria.
“Se aplicará en territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Eso significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley”, afirmó.
Críticas al proyecto de ley
Entre los críticos se encuentran israelíes y palestinos, organizaciones internacionales de derechos humanos y las Naciones Unidas señalan que la ley establece una jerarquía entre los sistemas judiciales israelíes que confinaría la pena de muerte solo a los presos palestinos.
Además, Cohen agrega que, según el derecho internacional, el parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania ocupada, que no es territorio soberano israelí. Muchos miembros de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar Cisjordania a Israel.
El abogado del Comité de Seguridad Nacional del parlamento planteó varias preocupaciones durante las deliberaciones, señalando que la ley no permite clemencia y contradice convenciones internacionales.
Aunque Israel técnicamente contempla la pena de muerte como castigo posible por actos de genocidio, espionaje en tiempo de guerra y ciertos delitos terroristas, el país no ha ejecutado a nadie desde el criminal de guerra nazi en 1962.
Algunos legisladores de la oposición temen que la ley pueda afectar futuras negociaciones por rehenes. Israel intercambió alrededor de 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de presos palestinos.
El Comité Público contra la Tortura en Israel, un grupo de defensa local, afirma que el Estado ha votado consistentemente a favor de abolir la pena de muerte en la ONU.
Por su parte, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron el domingo su “profunda preocupación” por los planes de Israel de extender la aplicación de la pena de muerte, el mismo día que el organismo de derechos humanos del Consejo de Europa también se pronunció en contra de la ley.