Un año transcurrió desde la caída de Bashar Al-Assad en Siria, un acontecimiento que puso fin a más de seis décadas de régimen y abrió una nueva etapa en la historia moderna del país, cuyo gobierno actual, liderado por el presidente Ahmed Al-Sharaa, se ha consolidado en la escena diplomática internacional.

La caída del régimen, el 8 de diciembre, siguió a una ofensiva relámpago de grupos opositores que comenzó el 27 de noviembre de 2024, con la liberación de Alepo del control de Al-Assad, avanzando luego hacia otras ciudades clave y, finalmente, la capital, Damasco. Durante días, millones de sirios salieron a las calles a celebrar algo que semanas atrás parecía impensable. Frases como “Triunfó la revolución” y “La primavera llegó en invierno” inundaban la prensa local. De este modo, se cerró un capítulo histórico con un final abrupto y casi silencioso para un régimen que ha llevado el control de Siria durante más de medio siglo.

Sin embargo, el régimen dejó al país sumido en ruinas y con un saldo humano devastador: según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 657.000 personas murieron desde el inicio del conflicto. A ello se sumó un desplazamiento masivo, con más de 13 millones de sirios obligados a abandonar sus hogares, lo que constituye uno de los mayores éxodos contemporáneos, según cifras de la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR) y organismos humanitarios.

Además, la infraestructura del país tampoco quedó indemne: el Banco Mundial estima que alrededor del 48% de la infraestructura física del país resultó destruida o gravemente dañada, afectando viviendas, hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua. Y por si fuera poco, según estimaciones de la ONU, al menos 130.000 personas fueron desaparecidas forzosamente en Siria durante el conflicto iniciado en 2011, aunque otras fuentes elevan la cifra hasta 300.000.

El primer año de transición

Tras la caída del régimen, el país entró el 8 de diciembre de 2024 en una fase de transición política, diplomática y económica sin precedentes. Los miembros del grupo que lideró la ofensiva contra Assad, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), comenzaron a implementar medidas para una nueva Siria.

Una de las primeras acciones fue la liberación de los presos de las cárceles del antiguo régimen, como la conocida de Sednaya, apodada “el matadero humano”, y la búsqueda de desaparecidos.

Ahora bien, tras los primeros meses de celebraciones multitudinarias y el regreso masivo de cientos de refugiados sirios, se formó un gobierno de transición. En enero de 2025, la administración militar nombró a Al-Sharaa como presidente interino, derogó la Constitución aprobada durante el régimen de Al-Assad en 2012 y disolvió las instituciones del antiguo régimen para dar paso a las nuevas.

En febrero, la Unión Europea suspendió sanciones económicas contra Damasco y se celebró la Conferencia Nacional Siria, que reunió a más de 600 delegados para sentar las bases de la transición, la justicia y las reformas. En marzo, Al-Sharaa impulsó una declaración constitucional que estableció un periodo de transición de cinco años e inició la integración del grupo FDS en el Estado, cerrando la puerta a cualquier proceso de separación.

Desde abril, Siria comenzó a reinsertarse en la escena internacional. Funcionarios sirios participaron en reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por primera vez en más de dos décadas. El Reino Unido levantó sanciones a varias entidades y, en mayo, Siria saldó más de 15 millones de dólares de deuda con la Asociación Internacional de Fomento, recuperando acceso a financiación internacional. Estados Unidos flexibilizó restricciones clave y la Unión Europea retiró la mayoría de sus medidas económicas. Asimismo, empresas de Türkiye, Estados Unidos y Qatar firmaron un acuerdo energético de miles de millones de dólares.