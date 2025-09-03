El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo llamadas telefónicas por aparte con sus homólogos de Arabia Saudí, Omán y Qatar para conversar sobre una próxima reunión acerca del reconocimiento del Estado de Palestina y los esfuerzos en curso de ayuda humanitaria para Gaza.

Según fuentes diplomáticas, Fidan y el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, abordaron los preparativos para la reunión del 22 de septiembre en Nueva York sobre el reconocimiento de Palestina, y evaluaron los esfuerzos para que la ayuda llegue a los palestinos en Gaza.

Ese mismo día, Fidan también tuvo una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al-Busaidi, con el fin de tratar los esfuerzos relacionados con el reconocimiento del Estado de Palestina y la crisis humanitaria en Gaza.