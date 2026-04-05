En una operación de búsqueda que catalogó como “una de las más audaces en la historia de Estados Unidos”, el presidente Donald Trump anunció este domingo que el ejército de su país rescató sano y salvo al segundo militar que iba a bordo del caza F-15 derribado en Irán el viernes , y a quien tanto Washington como Teherán intentaban encontrar a como diera lugar. Además, casi en paralelo a la declaración de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber destruido un avión estadounidense que participaba en dichas tareas de búsqueda, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

“¡Lo tenemos!”, escribió Trump como inicio de los ya usuales mensajes que publica en su red Truth Social en medio de la guerra que desde el pasado 28 de febrero lanzó junto a Israel en contra de Irán. “Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EE.UU., para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, ¡y me complace informarles que ahora se encuentra sano y salvo!”, continuó.

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Posteriormente, el mandatario señaló que “este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más conforme pasaba el tiempo”. También aclaró que, si bien el militar rescatado sufrió heridas, “estará bien”. La cadena Fox News informó posteriormente que el oficial se encuentra en estado crítico, aunque se espera que se recupere. Y añadió que varios militares estadounidenses también resultaron heridos durante el rescate, a pesar de que Trump había señalado en su mensaje que ninguno tenía lesiones.

Las palabras del presidente estadounidense también mencionaron la operación previa en la que el otro tripulante del F-15 derribado había sido rescatado el sábado, horas después de los hechos. “Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, que no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate”, señaló. Luego aseveró que esta “es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo”. Según Trump, para la segunda operación el Ejército de EE.UU. envió “decenas de aeronaves”.

Por su parte, el diario The New York Times reportó que además de los aviones y helicópteros que se enviaron para el rescate, la operación contó con el apoyo de fuerzas de comandos especializadas y una importante cobertura aérea. Según la publicación, el esfuerzo militar involucró a cientos de tropas de operaciones especiales, helicópteros, aviones de combate y capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otro tipo.

The New York Times también señaló que aviones de EE.UU. atacaron convoyes iraníes para mantenerlos alejados del lugar donde se encontraba el militar, mientras las tropas de Washington intentaban llegar a él, de acuerdo a las declaraciones de dos altos exfuncionarios militares informados sobre la operación.

Los informes de prensa discrepan sobre si se produjo un enfrentamiento importante en tierra durante la misión. Según Fox News, hubo un intenso tiroteo, así como la destrucción de varias aeronaves. Muchos detalles no se han divulgado debido a la complejidad de la misión.

Irán dice que derribó otras “aeronaves” de EE.UU.

Ahora bien, casi al mismo tiempo del anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber destruido múltiples “aeronaves” de Estados Unidos, incluido un avión C-130, que participaban en la operación de rescate de Washington, informó el domingo la agencia Tasnim.

"Durante una operación conjunta (Fuerzas Aéreas, Fuerzas Terrestres, Unidades Populares, Basij y Comando de Policía), se destruyeron aeronaves enemigas", declaró la guardia. Previamente, el comando policial de Irán había anunciado el derribo del C-130 militar en el sur de Isfahán. El portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el comando unificado de las fuerzas armadas iraníes, indicó que entre las aeronaves impactadas se encontraban además dos helicópteros Black Hawk.

Citando a las autoridades, Tasnim indicó que el avión C-130 fue destruido "por fuego intenso de una unidad de fuerzas especiales de la policía”. Sin embargo, algunos informes iniciales de medios de EE.UU. afirmaban que, durante la operación de rescate, las fuerzas de ese país hicieron estallar su propio avión para evitar que cayera en manos de Teherán.

El diario The Wall Street Journal, por ejemplo, indicó que dos aeronaves C-130 de las Fuerzas Especiales de EE.UU. fueron destruidas en tierra tras quedar varadas en una base remota en Irán. Los comandantes optaron por detonar los aviones averiados y así evitar que Irán tuviera acceso a ellos. Según las autoridades, todo el personal estadounidense que participó en la operación ya ha abandonado Irán.