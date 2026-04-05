En una operación de búsqueda que catalogó como “una de las más audaces en la historia de Estados Unidos”, el presidente Donald Trump anunció este domingo que el ejército de su país rescató sano y salvo al segundo militar que iba a bordo del caza F-15 derribado en Irán el viernes, y a quien tanto Washington como Teherán intentaban encontrar a como diera lugar. Además, casi en paralelo a la declaración de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber destruido un avión estadounidense que participaba en dichas tareas de búsqueda, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.
“¡Lo tenemos!”, escribió Trump como inicio de los ya usuales mensajes que publica en su red Truth Social en medio de la guerra que desde el pasado 28 de febrero lanzó junto a Israel en contra de Irán. “Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de EE.UU., para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, que además es un coronel muy respetado, ¡y me complace informarles que ahora se encuentra sano y salvo!”, continuó.
Posteriormente, el mandatario señaló que “este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más conforme pasaba el tiempo”. También aclaró que, si bien el militar rescatado sufrió heridas, “estará bien”. La cadena Fox News informó posteriormente que el oficial se encuentra en estado crítico, aunque se espera que se recupere. Y añadió que varios militares estadounidenses también resultaron heridos durante el rescate, a pesar de que Trump había señalado en su mensaje que ninguno tenía lesiones.
Las palabras del presidente estadounidense también mencionaron la operación previa en la que el otro tripulante del F-15 derribado había sido rescatado el sábado, horas después de los hechos. “Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, que no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate”, señaló. Luego aseveró que esta “es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo”. Según Trump, para la segunda operación el Ejército de EE.UU. envió “decenas de aeronaves”.
Por su parte, el diario The New York Times reportó que además de los aviones y helicópteros que se enviaron para el rescate, la operación contó con el apoyo de fuerzas de comandos especializadas y una importante cobertura aérea. Según la publicación, el esfuerzo militar involucró a cientos de tropas de operaciones especiales, helicópteros, aviones de combate y capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otro tipo.
The New York Times también señaló que aviones de EE.UU. atacaron convoyes iraníes para mantenerlos alejados del lugar donde se encontraba el militar, mientras las tropas de Washington intentaban llegar a él, de acuerdo a las declaraciones de dos altos exfuncionarios militares informados sobre la operación.
Los informes de prensa discrepan sobre si se produjo un enfrentamiento importante en tierra durante la misión. Según Fox News, hubo un intenso tiroteo, así como la destrucción de varias aeronaves. Muchos detalles no se han divulgado debido a la complejidad de la misión.
Irán dice que derribó otras “aeronaves” de EE.UU.
Ahora bien, casi al mismo tiempo del anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber destruido múltiples “aeronaves” de Estados Unidos, incluido un avión C-130, que participaban en la operación de rescate de Washington, informó el domingo la agencia Tasnim.
"Durante una operación conjunta (Fuerzas Aéreas, Fuerzas Terrestres, Unidades Populares, Basij y Comando de Policía), se destruyeron aeronaves enemigas", declaró la guardia. Previamente, el comando policial de Irán había anunciado el derribo del C-130 militar en el sur de Isfahán. El portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el comando unificado de las fuerzas armadas iraníes, indicó que entre las aeronaves impactadas se encontraban además dos helicópteros Black Hawk.
Citando a las autoridades, Tasnim indicó que el avión C-130 fue destruido "por fuego intenso de una unidad de fuerzas especiales de la policía”. Sin embargo, algunos informes iniciales de medios de EE.UU. afirmaban que, durante la operación de rescate, las fuerzas de ese país hicieron estallar su propio avión para evitar que cayera en manos de Teherán.
El diario The Wall Street Journal, por ejemplo, indicó que dos aeronaves C-130 de las Fuerzas Especiales de EE.UU. fueron destruidas en tierra tras quedar varadas en una base remota en Irán. Los comandantes optaron por detonar los aviones averiados y así evitar que Irán tuviera acceso a ellos. Según las autoridades, todo el personal estadounidense que participó en la operación ya ha abandonado Irán.
Ahora bien, medios iraníes reportaron que cinco personas murieron el sábado en un ataque aéreo en el suroeste del país durante las labores de rescate de EE.UU. "Cinco personas murieron en el ataque de anoche en la zona de Kouh-e Siah", en la provincia suroccidental de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, según declaró el funcionario provincial Iraj Kazemijou, citado Tasnim. Kazemijou añadió que los asesinatos se produjeron mientras Estados Unidos intentaba localizar al militar del caza derribado.
Previamente, este sábado, la prensa iraní publicó que un helicóptero de EE.UU. que participaba en las operaciones de búsqueda fue impactado por un proyectil. La agencia de noticias semioficial Mehr publicó imágenes de lo que afirmó era el helicóptero alcanzado, pero no proporcionó más detalles sobre las víctimas ni las circunstancias del incidente.
La advertencia de Teherán sobre ataques a sus instalaciones nucleares
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este sábado que un “derrame radiactivo” afectaría a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y no a Teherán, tras los ataques que Washıngton y Tel Aviv lanzaron contra la central nuclear Bushehr.
“¿Recuerdan la indignación occidental por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania?”, escribió el ministro en la red social X. “Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra central de Bushehr cuatro veces. El derrame radiactivo acabará con la vida en las capitales del CCG, no en Teherán”, declaró Abbas Araghchi el sábado a través de la red social estadounidense X.
Además, en una carta dirigida al secretario General de la ONU, António Guterres; a los miembros del Consejo de Seguridad y al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, Araghchi afirmó que los continuos ataques contra la infraestructura nuclear de Irán representan graves riesgos ambientales y de salud.
“Estos ataques ilegales exponen a toda la región a un grave riesgo de contaminación radiactiva, que podría tener graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente, por lo que no deben ignorarse”, declaró en la carta, según la agencia de noticias IRNA.
Araghchi indicó que los ataques han tenido como objetivo instalaciones bajo garantías internacionales, incluida la central nuclear de Bushehr, que describió como dedicada exclusivamente a fines pacíficos y operando bajo la supervisión del OIEA.
En esa línea acusó a Estados Unidos e Israel de atacar repetidamente la infraestructura nuclear de Irán en los últimos meses, al tiempo que criticó a los organismos internacionales por su falta de respuesta. “En menos de nueve meses, Estados Unidos… e Israel… han lanzado dos guerras de agresión contra la República Islámica de Irán”, afirmó.
Araghchi señaló que la falta de condena por parte de la ONU y el OIEA ha envalentonado el lanzamiento de nuevos ataques. También advirtió que las declaraciones de funcionarios estadounidenses que sugieren que las instalaciones nucleares, incluida la planta de Bushehr, podrían ser blanco de bombardeos, han aumentado la preocupación.
“Ahora, altos funcionarios estadounidenses, que han calificado el derecho internacional humanitario de ‘una locura’, se han atrevido a declarar que las instalaciones nucleares figuran entre sus objetivos. La Misión Permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha declarado públicamente que la ofensiva contra la central nuclear de Bushehr ‘no están descartados’, afirmó.
De ahí que haya insistido en que los repetidos ataques cerca de la planta operativa de Bushehr eran particularmente alarmantes. “La proximidad de estos ataques a una instalación nuclear en funcionamiento crea una situación intolerable y supone un grave riesgo de fuga radioactiva”, declaró.
Horas antes de las declaraciones de Araghchi, ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron la planta nuclear iraní de Bushehr, causando la muerte de una persona.