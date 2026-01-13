A medida que las protestas en Irán, a favor y en contra del gobierno, continúan marcando la agenda en el país, las posturas internacionales sobre la coyuntura comienzan a evolucionar. En ese sentido, y tras lanzar múltiples amenazas del uso de la fuerza, la Casa Blanca declaró este lunes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ahora “tiene interés” en explorar una vía diplomática con Teherán.
La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que si bien el mandatario "no teme" cumplir sus advertencias de utilizar la fuerza militar contra objetivos iraníes si las agencias estatales de seguridad atacan a manifestantes, este prefiere recurrir a la diplomacia con Teherán. "Algo que el presidente Trump hace muy bien es mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa”, sostuvo.
En ese sentido añadió que “los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas, opciones que tiene sobre la mesa el comandante en jefe”, aunque “la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente”. También destacó que "lo que se escucha públicamente del régimen iraní es muy diferente de los mensajes” que la administración de EE.UU. “recibe en privado”.
Por lo que, a consideración de Leavitt, Trump tendría “interés en explorar esos mensajes". “Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no teme recurrir a las opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán".
Protestas a favor del gobierno
Horas antes este lunes, se registraron varias protestas a favor del Gobierno de Irán en distintas zonas del país, mientras las manifestaciones antigubernamentales, que empezaron el pasado 28 de diciembre, llegaban a su decimosexto día consecutivo. El descontento que ha llevado a las personas a la calle se debe al empeoramiento de la situación económica del país y a la depreciación del rial, la moneda iraní.
En esa línea, los manifestantes exigieron a las autoridades que abordaran las quejas económicas, al tiempo que rechazaban lo que describieron como "injerencia extranjera" en los asuntos internos de Irán. También se registraron manifestaciones en otras ciudades, como Kermán, Zahedán y Birjand, en el este de Irán.
Ahora bien, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de respaldar a quienes describen como "agitadores armados", quienes han perpetrado varios ataques en lugares públicos a nivel nacional.
El Ministerio de Inteligencia iraní informó el lunes que se incautaron 273 armas y se arrestaron a tres personas durante el tránsito de un camión de carga internacional por el país, según la agencia de noticias iraní Fars.
El ministerio indicó que una "célula terrorista" de cinco miembros vinculada a un partido kurdo proscrito fue arrestada en la ciudad de Khorramabad.
Las autoridades también detuvieron a 15 personas por presuntos vínculos con canales de la oposición en lengua persa que operan fuera de Irán.
A eso se suma que este domingo se reportó que al menos 109 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes murieron durante los disturbios que azotaron varias partes del país en los últimos días, según informó el canal qatarí Al Jazeera, citando a la agencia de noticias iraní Tasnim.
El medio no especificó cuántos manifestantes murieron el domingo. Tampoco hay estimaciones oficiales sobre las víctimas. Sin embargo, un médico de Teherán declaró a la revista Time en ese momento, bajo condición de anonimato, que seis hospitales de la capital registraron "al menos 217 muertes de manifestantes, la mayoría por munición real".
Türkiye advierte sobre actores externos que intentan manipular protestas en Irán
Durante una entrevista exclusiva con TRT, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que si bien las protestas en Irán suelen desatarse de manera cíclica cada cierto período –y las actuales son inferiores a oleadas anteriores– hay un elemento diferencial: actores externos, especialmente Israel, intentan manipular el malestar.
Justamente, el ministro citó la incitación pública mediante mensajes vinculados a Tel Aviv que alientan la sublevación. Sin embargo, aclaró que Israel no obtendrá el resultado que desea porque la sociedad iraní reacciona de manera diferente ante un ataque externo: en tiempos de guerra, los iraníes se unen.
De manera similar, el vicepresidente y portavoz del partido gobernante AK, Omer Celik, declaró este lunes que Türkiye no desea el caos en Irán, a pesar de reconocer la existencia de problemas en la sociedad y las instituciones estatales del país. "Nunca deseamos que surja el caos en nuestro vecino Irán", declaró Celik en una conferencia de prensa en la sede del partido en Ankara, tras la reunión que lideró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
Añadió que, como afirmó el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, la resolución de los problemas de Irán debe surgir de la dinámica interna de la sociedad y de la voluntad nacional del país. “Las intervenciones extranjeras tendrían consecuencias mucho peores”, afirmó Celik, añadiendo que, en particular, las injerencias provocadas por Israel podrían generar crisis más graves y una mayor inestabilidad en toda la región.
Enfatizando que el asunto debe abordarse mediante la negociación, el diálogo y una mayor comunicación, Celik afirmó que las recientes declaraciones de funcionarios israelíes dirigidas a Irán corren el riesgo de avivar las tensiones regionales. “Este enfoque agresivo generaría mayor agitación en toda la región y debe ser rechazado categóricamente”, declaró.
¿El riesgo de una nueva espiral de violencia en la región?
De hecho, Fidan hizo una advertencia sobre los riesgos de la retórica incendiaria de Tel Aviv a Teherán. Ante la pregunta sobre si una nueva espiral de conflicto como la llamada "Guerra de los 12 Días" –los enfrentamientos de alta tensión que protagonizaron Israel e Irán en junio de 2025— podría repetirse, el ministro afirmó que el riesgo siempre está presente y que se considera que Netanyahu desea una escalada. Aunque también indicó que Tel Aviv podría dudar sin las garantías de Estados Unidos.
En esa línea, el ministro sostuvo que Ankara prefiere que Irán no sea atacado y que los problemas de Teherán con Estados Unidos y Occidente se resuelvan mediante negociación, lo que reduciría la influencia de Israel. También advirtió que las negociaciones pueden verse saboteadas si se imponen exigencias extremas a Irán, haciendo que Teherán parezca la parte que se niega a llegar a un acuerdo. Y afirmó que Türkiye apoya un acuerdo en el que ambas partes se beneficien, ya que la estabilidad regional depende de ello.
Fidan también transmitió un mensaje contundente: Irán debe buscar una cooperación genuina con los países de Oriente Medio, dejando de lado los conflictos del pasado y encontrando puntos en común entre las diferentes "verdades". Y ahí, agregó, el liderazgo del presidente Erdogan es una oportunidad excepcional que la región debe aprovechar.