A medida que las protestas en Irán, a favor y en contra del gobierno, continúan marcando la agenda en el país, las posturas internacionales sobre la coyuntura comienzan a evolucionar. En ese sentido, y tras lanzar múltiples amenazas del uso de la fuerza, la Casa Blanca declaró este lunes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ahora “tiene interés” en explorar una vía diplomática con Teherán.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que si bien el mandatario "no teme" cumplir sus advertencias de utilizar la fuerza militar contra objetivos iraníes si las agencias estatales de seguridad atacan a manifestantes, este prefiere recurrir a la diplomacia con Teherán. "Algo que el presidente Trump hace muy bien es mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa”, sostuvo.

En ese sentido añadió que “los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas, opciones que tiene sobre la mesa el comandante en jefe”, aunque “la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente”. También destacó que "lo que se escucha públicamente del régimen iraní es muy diferente de los mensajes” que la administración de EE.UU. “recibe en privado”.

Por lo que, a consideración de Leavitt, Trump tendría “interés en explorar esos mensajes". “Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no teme recurrir a las opciones militares cuando lo considere necesario, y nadie lo sabe mejor que Irán".

Protestas a favor del gobierno

Horas antes este lunes, se registraron varias protestas a favor del Gobierno de Irán en distintas zonas del país, mientras las manifestaciones antigubernamentales, que empezaron el pasado 28 de diciembre, llegaban a su decimosexto día consecutivo. El descontento que ha llevado a las personas a la calle se debe al empeoramiento de la situación económica del país y a la depreciación del rial, la moneda iraní.

En esa línea, los manifestantes exigieron a las autoridades que abordaran las quejas económicas, al tiempo que rechazaban lo que describieron como "injerencia extranjera" en los asuntos internos de Irán. También se registraron manifestaciones en otras ciudades, como Kermán, Zahedán y Birjand, en el este de Irán.

Ahora bien, las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de respaldar a quienes describen como "agitadores armados", quienes han perpetrado varios ataques en lugares públicos a nivel nacional.

El Ministerio de Inteligencia iraní informó el lunes que se incautaron 273 armas y se arrestaron a tres personas durante el tránsito de un camión de carga internacional por el país, según la agencia de noticias iraní Fars.

El ministerio indicó que una "célula terrorista" de cinco miembros vinculada a un partido kurdo proscrito fue arrestada en la ciudad de Khorramabad.

Las autoridades también detuvieron a 15 personas por presuntos vínculos con canales de la oposición en lengua persa que operan fuera de Irán.

A eso se suma que este domingo se reportó que al menos 109 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes murieron durante los disturbios que azotaron varias partes del país en los últimos días, según informó el canal qatarí Al Jazeera, citando a la agencia de noticias iraní Tasnim.