El relato del Gobierno de Estados Unidos sobre una arriesgada operación militar para rescatar a un piloto de un F-15E supuestamente derribado en territorio iraní ha generado numerosas teorías que cuestionan la narrativa de Washington.
Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmaron que se realizó una operación heroica para rescatar a su “aviador altamente respetado”. Pero muchos en redes sociales sostienen que esta versión podría ocultar otra operación distinta.
Mientras los medios estadounidenses tradicionales continúan publicando reportes sobre la operación de búsqueda y rescate de combate (CSAR, por sus siglas en inglés), incluidos comentarios de Hegseth comparando la misión con la resurrección de Cristo, analistas independientes y políticos señalan múltiples vacíos en la versión del Pentágono.
Según el Pentágono, la administración Trump afirmó que el ejército necesitaba cientos de soldados y más de 150 aeronaves —entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate— para la operación del operador del sistema de armas (WSO, por sus siglas en inglés) que, a diferencia del piloto, acabó en territorio iraní.
Entre todos los aviones desplegados durante la misión, también estaban dos transportes militares MC-130, enviados a una pista cerca de Isfahán, a 320 kilómetros del lugar donde los iraníes derribaron el F-15E.
Aún más curioso es que estos MC-130, junto con varios helicópteros del ejército, fueron destruidos por EE. UU. porque no pudieron despegar del aeródromo de Isfahán debido a la arena, según la explicación oficial. El personal militar estadounidense que estaba en estas aeronaves fue rescatado por tres aviones Dash-8 desplegados en la zona, según los informes.
Irán asegura que sus fuerzas destruyeron varias aeronaves estadounidenses y helicópteros en la región.
Analistas y exmilitares cuestionan por qué cientos de tropas y varias aeronaves estadounidenses estaban en Isfahán, que alberga la mayor parte del uranio altamente enriquecido (HEU) de Irán, lejos del lugar donde cayó el F-15E.
“Las nuevas pruebas sugieren que las operaciones estadounidenses al sur de Isfahán (marcadas en rojo en el mapa) no estaban relacionadas con ninguna misión de rescate de pilotos”, escribió Arash Reisinezhad, profesor asistente visitante en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts e investigador visitante en el Centro de Oriente Medio de la Escuela de Economía de Londres, en la red social X.
“El piloto estadounidense derribado estaba presuntamente en el suroeste de Irán, cerca de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (marcada en azul en el mapa), no en el centro del país. En cambio, esto parece haber sido una inserción fallida por helicóptero destinada a localizar uranio dentro de Irán”, agregó.
Reisinezhad también señaló que el reciente despido de altos generales estadounidenses, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gen. Randy George, “podría no ser una coincidencia”, reflejando “resistencia interna a operaciones de alto riesgo”.
En circunstancias normales, el jefe del Ejército habría sido uno de los principales líderes militares y políticos para tomar la decisión final sobre una operación tan peligrosa de fuerzas especiales (SFO) para extraer uranio iraní.
“Dada la defensa aérea cada vez más efectiva de Irán y el aparente fracaso de esta misión, la viabilidad de futuras incursiones profundas por helicóptero en territorio iraní está ahora seriamente en duda y podría ser abandonada”, añadió.
¿Una nueva Bahía de Cochinos?
Reisinezhad no es el único en cuestionar la operación CSAR. Ron Paul, excongresista republicano y figura destacada del Partido Libertario, comparó la operación con el fiasco estadounidense en la Bahía de Cochinos en Cuba en 1961, que buscaba derrocar al gobierno de Fidel Castro.
“Durante el fin de semana se lanzó una gran operación militar estadounidense dentro de Irán, cerca de donde algunos creen que se almacena el uranio enriquecido al 60%. El objetivo declarado era rescatar a los pilotos de F-15 derribados en la zona. Pero nada tiene sentido”, escribió Paul en X.
“¿Acaso la CIA, el Mossad o alguna otra entidad convenció al presidente estadounidense de que podía apoderarse del uranio iraní como lo hizo con Maduro en Venezuela? Sea como fuere, la operación fue un fracaso estrepitoso, con al menos seis aviones militares estadounidenses derribados. ¿Se sabrá la verdad sobre lo sucedido?”, añadió.
Durante el mismo período de la supuesta CSAR, un A-10 Warthog estadounidense también fue alcanzado por Irán cerca del estratégico estrecho de Ormuz, que ha sido parcialmente bloqueado por Teherán, y su “piloto solitario” habría sido rescatado por estadounidenses, según los informes.
Ninguno de los pilotos rescatados ha sido visto desde sus operaciones ni se ha publicado información sobre su identidad, mientras que no hay novedades sobre el WSO del F-15E, que resultó gravemente herido según el presidente.
Barnett Rubin, destacado politólogo estadounidense especializado en Afganistán y el sur de Asia, criticó duramente tanto los recientes despidos de generales en el Pentágono como su comunicación sobre operaciones en Irán.
“Dudo en responder porque no sé por dónde empezar: su estúpido racismo o su estupidez racista. No puedo hacer un análisis serio de este circo descontrolado conducido por un psicótico descompensado”, dice Rubin a TRT World, en referencia a Trump. Y añade que Hegseth “es un cruzado fanático religioso, sediento de sangre, sin conocimientos ni ética”.
¿Atrapados en la arena?
Analistas también cuestionan la explicación del Pentágono sobre la destrucción de aeronaves en la pista de Isfahán. Según el Pentágono, el ejército estadounidense destruyó sus propios aviones porque estaban atrapados en la arena y no podían despegar, para que no cayeran en manos iraníes.
Anthony Aguilar, coronel retirado del ejército estadounidense y ex oficial de fuerzas especiales (Green Beret), dudó de que los MC-130 estuvieran atrapados en la pista debido a la arena.
“He visto a los MC-130J avanzar atravesando tierra, barro, nieve, grava, etc. Dudo que estuvieran atascados. Es más probable que las aeronaves recibieran impactos al entrar y también es probable que sufrieran daños mientras estaban en tierra en el FARP improvisado en el antiguo aeródromo de Isfahán, “convenientemente” cerca de donde se sospecha que podría haberse almacenado uranio”, escribió en X. FARP se refiere a un punto de reabastecimiento y armamento avanzado, usado en operaciones de fuerzas especiales.
Aguilar sugiere que las aeronaves estadounidenses enfrentaron fuego iraní desde el inicio de la misión y fueron destruidas no por el ejército estadounidense, sino por fuerzas alineadas con Teherán.
Aunque EE.UU. asegura que no hubo bajas durante la operación, en la que se podrían haber perdido de ocho a 12 aeronaves —desde aviones de combate hasta transporte, helicópteros y drones—, los analistas han expresado sorpresa.
“En medio de todo esto, tras la destrucción o el derribo de múltiples aviones y helicópteros, los documentados enfrentamientos violentos y los ‘cientos de tropas de fuerzas especiales y personal militar’ que operaban en lo profundo de Irán, no se informó de la muerte ni de un solo soldado estadounidense, ‘ni siquiera de uno solo herido’", escribió Arnaud Bertrand, comentarista de economía y geopolítica, en X.
Bertrand también cuestionó la afirmación temprana de la Casa Blanca de que EE. UU. había “logrado dominio y superioridad aérea abrumadora sobre los cielos iraníes”, alegando repetidamente que Washington había destruido las capacidades nucleares y de defensa aérea iraníes, y añadió que “todo el episodio” ocurrió “porque Irán derribó sus aviones”.
Según estimaciones de medios estadounidenses, las pérdidas de aeronaves durante el fin de semana le habrían costado a Estados Unidos cientos de millones de dólares.