El relato del Gobierno de Estados Unidos sobre una arriesgada operación militar para rescatar a un piloto de un F-15E supuestamente derribado en territorio iraní ha generado numerosas teorías que cuestionan la narrativa de Washington.

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmaron que se realizó una operación heroica para rescatar a su “aviador altamente respetado”. Pero muchos en redes sociales sostienen que esta versión podría ocultar otra operación distinta.

Mientras los medios estadounidenses tradicionales continúan publicando reportes sobre la operación de búsqueda y rescate de combate (CSAR, por sus siglas en inglés), incluidos comentarios de Hegseth comparando la misión con la resurrección de Cristo, analistas independientes y políticos señalan múltiples vacíos en la versión del Pentágono.

Según el Pentágono, la administración Trump afirmó que el ejército necesitaba cientos de soldados y más de 150 aeronaves —entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate— para la operación del operador del sistema de armas (WSO, por sus siglas en inglés) que, a diferencia del piloto, acabó en territorio iraní.

Entre todos los aviones desplegados durante la misión, también estaban dos transportes militares MC-130, enviados a una pista cerca de Isfahán, a 320 kilómetros del lugar donde los iraníes derribaron el F-15E.

Aún más curioso es que estos MC-130, junto con varios helicópteros del ejército, fueron destruidos por EE. UU. porque no pudieron despegar del aeródromo de Isfahán debido a la arena, según la explicación oficial. El personal militar estadounidense que estaba en estas aeronaves fue rescatado por tres aviones Dash-8 desplegados en la zona, según los informes.

Irán asegura que sus fuerzas destruyeron varias aeronaves estadounidenses y helicópteros en la región.

Analistas y exmilitares cuestionan por qué cientos de tropas y varias aeronaves estadounidenses estaban en Isfahán, que alberga la mayor parte del uranio altamente enriquecido (HEU) de Irán, lejos del lugar donde cayó el F-15E.

“Las nuevas pruebas sugieren que las operaciones estadounidenses al sur de Isfahán (marcadas en rojo en el mapa) no estaban relacionadas con ninguna misión de rescate de pilotos”, escribió Arash Reisinezhad, profesor asistente visitante en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts e investigador visitante en el Centro de Oriente Medio de la Escuela de Economía de Londres, en la red social X.

“El piloto estadounidense derribado estaba presuntamente en el suroeste de Irán, cerca de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (marcada en azul en el mapa), no en el centro del país. En cambio, esto parece haber sido una inserción fallida por helicóptero destinada a localizar uranio dentro de Irán”, agregó.

Reisinezhad también señaló que el reciente despido de altos generales estadounidenses, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gen. Randy George, “podría no ser una coincidencia”, reflejando “resistencia interna a operaciones de alto riesgo”.

En circunstancias normales, el jefe del Ejército habría sido uno de los principales líderes militares y políticos para tomar la decisión final sobre una operación tan peligrosa de fuerzas especiales (SFO) para extraer uranio iraní.

“Dada la defensa aérea cada vez más efectiva de Irán y el aparente fracaso de esta misión, la viabilidad de futuras incursiones profundas por helicóptero en territorio iraní está ahora seriamente en duda y podría ser abandonada”, añadió.

¿Una nueva Bahía de Cochinos?

Reisinezhad no es el único en cuestionar la operación CSAR. Ron Paul, excongresista republicano y figura destacada del Partido Libertario, comparó la operación con el fiasco estadounidense en la Bahía de Cochinos en Cuba en 1961, que buscaba derrocar al gobierno de Fidel Castro.

“Durante el fin de semana se lanzó una gran operación militar estadounidense dentro de Irán, cerca de donde algunos creen que se almacena el uranio enriquecido al 60%. El objetivo declarado era rescatar a los pilotos de F-15 derribados en la zona. Pero nada tiene sentido”, escribió Paul en X.