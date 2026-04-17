AMÉRICA LATINA
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Bukele se muestra a favor de prohibir corte de cabello estilo “Edgar” en escuelas de El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó la idea de prohibir el corte de pelo “Edgar” en escuelas del país. El estilo es asociado por algunos a pandillas, mientras otros lo ven solo como una tendencia popular entre jóvenes.
Bukele se muestra a favor de prohibir corte de cabello estilo “Edgar” en escuelas de El Salvador
"Lo que debe hacerse no deja espacio para la duda", respondió Bukele en X. / Reuters
hace 34 minutos

En un mensaje que reavivó un debate de larga data, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó públicamente la supuesta restricción del corte de cabello “Edgar” en las escuelas, tras reaccionar a una publicación que abordaba esa interpretación de las normas de disciplina escolar vigentes desde agosto pasado.

“El Salvador prohibió el corte de pelo ‘Edgar’, un estilo de tazón con flequillo recto, en escuelas públicas como parte de la restauración de la disciplina”, indicaba el mensaje al que reaccionó el presidente en la red social X. “Lo que debe hacerse no deja lugar a la duda”, respondió Bukele, dando así su visto bueno.

El debate se enmarca en un memorando emitido por el gobierno en agosto de 2025, que establece lineamientos sobre cortes de cabello considerados “no formales” en centros educativos, aunque sin detallar estilos específicos.

En sí mismo, el memorando, publicado por el Ministerio de Educación el pasado año, estableció una serie de directrices administrativas y reglas de disciplina escolar. Entre ellas se incluyen el uso de uniforme limpio y ordenado, la presentación personal “adecuada” y la obligación de mantener un corte de cabello considerado formal o apropiado.

Aunque el documento oficial no menciona estilos concretos, la referencia a “cortes no formales” ha sido interpretada por algunos sectores como una posible alusión a estilos como el “Edgar”, muy popular entre jóvenes, aunque también señalado por algunos sectores como asociado a códigos de pandillas.

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Este corte de cabello se reconoce por un flequillo recto y bien marcado en la parte frontal, con los lados generalmente degradados o rapados. En los últimos años, se hizo viral entre adolescentes en México, Centroamérica y Estados Unidos, convirtiéndose en una tendencia muy extendida y también en tema de discusión.

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Muchos asocian este corte con pandillas y apoyan su restricción, mientras que otros señalan que simplemente se volvió popular por internet. Estos últimos afirman que se estarían aplicando prohibiciones indirectas a formas de expresión de los jóvenes.

La medida sobre la presentación personal “adecuada” fue una de las primeras impulsadas por la ministra de Educación y capitán del Ejército, Karla Trigueros, quien asumió el cargo en agosto tras ser juramentada por el propio Bukele. 

La ministra dijo entonces que las disposiciones son de carácter obligatorio. En el documento también se advierte que las autoridades escolares deben garantizar el cumplimiento de las normas, lo que incluye la supervisión de la presentación personal de los estudiantes en las más de 5.100 escuelas públicas del país. Si un director no hace cumplir las reglas establecidas, puede enfrentarse a sanciones al considerarse una “falta grave de responsabilidad administrativa”.

FUENTE:TRT Español y agencias
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