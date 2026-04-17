En un mensaje que reavivó un debate de larga data, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó públicamente la supuesta restricción del corte de cabello “Edgar” en las escuelas, tras reaccionar a una publicación que abordaba esa interpretación de las normas de disciplina escolar vigentes desde agosto pasado.

“El Salvador prohibió el corte de pelo ‘Edgar’, un estilo de tazón con flequillo recto, en escuelas públicas como parte de la restauración de la disciplina”, indicaba el mensaje al que reaccionó el presidente en la red social X. “Lo que debe hacerse no deja lugar a la duda”, respondió Bukele, dando así su visto bueno.

El debate se enmarca en un memorando emitido por el gobierno en agosto de 2025, que establece lineamientos sobre cortes de cabello considerados “no formales” en centros educativos, aunque sin detallar estilos específicos.

En sí mismo, el memorando, publicado por el Ministerio de Educación el pasado año, estableció una serie de directrices administrativas y reglas de disciplina escolar. Entre ellas se incluyen el uso de uniforme limpio y ordenado, la presentación personal “adecuada” y la obligación de mantener un corte de cabello considerado formal o apropiado.

Aunque el documento oficial no menciona estilos concretos, la referencia a “cortes no formales” ha sido interpretada por algunos sectores como una posible alusión a estilos como el “Edgar”, muy popular entre jóvenes, aunque también señalado por algunos sectores como asociado a códigos de pandillas.