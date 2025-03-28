ECONOMÍA
1 min de lectura
Préstamo Argentina
El gobierno de Javier Milei informó que ha acordado un préstamo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el organismo aún no confirma la cifra final.
00:00
Préstamo Argentina
esp_image_FMI / TRT Español
28 de marzo de 2025

El objetivo: calmar los mercados, reforzar las reservas del Banco Central y estabilizar el tipo de cambio. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, los pagos comenzarían dentro de 4 años y medio, con un plazo total de 10 años y una tasa de interés del 5,63 %.

El acuerdo aún está en negociación y no se conocen todas las condiciones. Pero una de las principales dudas es si el FMI exigirá levantar el cepo cambiario, que hoy limita la compra de dólares en Argentina.

¿Qué impacto tendrá este préstamo en la economía del país y en la vida cotidiana?

