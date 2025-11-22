El cronograma de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP30, era de 12 días. Se esperaban jornadas largas y debates intensos. Pero el tiempo no fue suficiente: las diferencias sobre el futuro de los combustibles fósiles fueron tan profundas que el encuentro no cerró este viernes, como estaba previsto. Tras el rechazo del borrador presentado por el anfitrión, Brasil, los países seguían discutiendo un nuevo texto que ya no incluía ni siquiera referencias a estos combustibles.

En teoría, la cumbre debía definir cómo recuperar el retraso en la reducción de emisiones y fortalecer la adaptación al cambio climático en las naciones más vulnerables. Sin embargo, después de casi dos semanas de negociaciones en Belém, en pleno Amazonas, el borrador impulsado por Brasilia llegó tan modificado que eliminaba no solo cualquier referencia a los combustibles fósiles –responsables de la mayor parte de las emisiones de carbono–, sino también la expresión “hoja de ruta”, dos ejes defendidos desde el inicio por el presidente anfitrión Luiz Inácio Lula da Silva.

La exclusión de esos puntos generó divisiones y desacuerdos en cadena. A ello se sumó la falta de consenso en torno a otro elemento fundamental: el llamado a triplicar la financiación para la adaptación a la crisis climática en los países más vulnerables. Las naciones ricas se mostraron reacias a ampliar los montos establecidos en la COP29, celebrada en noviembre pasado en Bakú, Azerbaiyán.

Relacionado TRT Español - Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia

La Unión Europea amenaza con retirarse

Ahora bien, al menos 80 países europeos, latinoamericanos e insulares defendían la creación de una "hoja de ruta" para abandonar el petróleo, el carbón y el gas. La oposición provino de los países que producen mayor cantidad de petróleo y cuyos economías dependen de ello, pero este viernes el foco estuvo en la Unión Europea (UE), que rechazó el borrador más reciente.

De hecho, la UE incluso planteó la posibilidad de retirarse "sin acuerdo", lo que supondría una gran decepción para esta conferencia climática, iniciada el 10 de noviembre.

El representante europeo de de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, dijo que el texto era "inaceptable" y advirtió que la cumbre podría terminar sin acuerdo. "Lo digo con pesar, pero lo que hay ahora sobre la mesa claramente no es un acuerdo", declaró a los periodistas.