Próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. podría celebrarse en Estambul: Kremlin
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que todos los participantes en las negociaciones sobre Ucrania tienen una actitud positiva hacia Estambul como plataforma de negociaciones.
Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que todas las partes tienen una visión muy positiva de la ciudad turca. / Reuters
hace 20 minutos

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos podría celebrarse en Estambul.

Durante una rueda de prensa en Moscú el martes, Peskov señaló que todos los participantes en las negociaciones sobre Ucrania ven con buenos ojos a Estambul como plataforma para el diálogo, por lo que las consultas podrían continuar en la ciudad turca.

“Por supuesto, la opción de Estambul existe, y todas las partes tienen una actitud muy positiva hacia ella”, indicó.

Peskov también agradeció a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por su apoyo en la organización de rondas anteriores de conversaciones y por el ambiente creado para el diálogo.

“Por supuesto, todos valoran mucho la atmósfera que las autoridades emiratíes crearon para estas negociaciones trilaterales, y todos siguen agradecidos al liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos por su ayuda en la organización del proceso de negociación”, afirmó.

Al referirse a las interrupciones de Internet en Rusia, Peskov señaló que continuarán “el tiempo que sea necesario” para garantizar la “seguridad”.

