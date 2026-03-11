El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos podría celebrarse en Estambul.
Durante una rueda de prensa en Moscú el martes, Peskov señaló que todos los participantes en las negociaciones sobre Ucrania ven con buenos ojos a Estambul como plataforma para el diálogo, por lo que las consultas podrían continuar en la ciudad turca.
“Por supuesto, la opción de Estambul existe, y todas las partes tienen una actitud muy positiva hacia ella”, indicó.
Peskov también agradeció a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos por su apoyo en la organización de rondas anteriores de conversaciones y por el ambiente creado para el diálogo.
“Por supuesto, todos valoran mucho la atmósfera que las autoridades emiratíes crearon para estas negociaciones trilaterales, y todos siguen agradecidos al liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos por su ayuda en la organización del proceso de negociación”, afirmó.
Al referirse a las interrupciones de Internet en Rusia, Peskov señaló que continuarán “el tiempo que sea necesario” para garantizar la “seguridad”.