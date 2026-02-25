La creciente crisis energética en Cuba, provocada por el asedio petrolero de Estados Unidos, ha impulsado una respuesta diplomática y humanitaria en la región. Este martes, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) instaron a “tomar acción colectiva” ante los efectos que el aislamiento está teniendo sobre la isla. En paralelo, México envió nuevos buques con alimentos y ayuda humanitaria, el segundo cargamento en las últimas semanas destinado a reforzar la asistencia a la población cubana.

Durante una cumbre anual de Caricom, realizada en San Cristóbal y Nieves, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que una crisis prolongada en Cuba tendría impactos directos en la región.

"Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y coraje. Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y profesores han servido en toda nuestra región. Debemos tener claro que una crisis prolongada en Cuba afectará a la migración, la seguridad y la estabilidad económica a través de la región caribeña", subrayó Holness.

En este sentido, el mandatario destacó que "es importante considerar este asunto con cuidado y tomar acción colectiva".

Además, subrayó que su país apoya “el diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos con objetivos de desescalada, reforma y estabilidad” y consideró que Caricom puede desempeñar un papel constructivo, “no como un bloque ideológico, sino como una comunidad de Estados democráticos que ofrece cooperación, reforma económica y desarrollo social”.

En la misma línea, el presidente de Caricom, Terrance Drew, llamó a los países miembros a unir esfuerzos para "diseñar los mecanismos necesarios para ayudar al pueblo de Cuba en este momento particular", ya que la comunidad puede brindar ayuda "directamente y convertirse en un foro de conversación".

Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday, enfatizó la necesidad de promover “la paz y la seguridad” en toda la región, “enfrentando la crisis humanitaria que afecta a Cuba”.

El encuentro funcionó como antesala de la cumbre que se realizará este miércoles, con la participación de países de Caricom y algunas delegaciones externas. Entre ellas estará el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien prevé abordar temas de seguridad, migración y narcotráfico.

México envía segundo cargamento con ayuda humanitaria

En paralelo, llegó desde México una respuesta en el plano humanitario. Frente a la profunda crisis que atraviesa Cuba bajo la presión estadounidense, el gobierno mexicano despachó este martes dos buques con casi 1.200 toneladas de víveres.

Los buques Papaloapan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz “con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. El envío incluye principalmente leche y frijoles, además de 23 toneladas de otros alimentos donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba, lo que refuerza el carácter humanitario de la operación.

Se trata del segundo envío de ayuda humanitaria que México realiza a Cuba. El primero arribó a La Habana el 12 de febrero con 814 toneladas de suministros.