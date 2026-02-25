La creciente crisis energética en Cuba, provocada por el asedio petrolero de Estados Unidos, ha impulsado una respuesta diplomática y humanitaria en la región. Este martes, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) instaron a “tomar acción colectiva” ante los efectos que el aislamiento está teniendo sobre la isla. En paralelo, México envió nuevos buques con alimentos y ayuda humanitaria, el segundo cargamento en las últimas semanas destinado a reforzar la asistencia a la población cubana.
Durante una cumbre anual de Caricom, realizada en San Cristóbal y Nieves, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que una crisis prolongada en Cuba tendría impactos directos en la región.
"Debemos abordar la situación en Cuba con claridad y coraje. Cuba es nuestro vecino caribeño. Sus médicos y profesores han servido en toda nuestra región. Debemos tener claro que una crisis prolongada en Cuba afectará a la migración, la seguridad y la estabilidad económica a través de la región caribeña", subrayó Holness.
En este sentido, el mandatario destacó que "es importante considerar este asunto con cuidado y tomar acción colectiva".
Además, subrayó que su país apoya “el diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos con objetivos de desescalada, reforma y estabilidad” y consideró que Caricom puede desempeñar un papel constructivo, “no como un bloque ideológico, sino como una comunidad de Estados democráticos que ofrece cooperación, reforma económica y desarrollo social”.
En la misma línea, el presidente de Caricom, Terrance Drew, llamó a los países miembros a unir esfuerzos para "diseñar los mecanismos necesarios para ayudar al pueblo de Cuba en este momento particular", ya que la comunidad puede brindar ayuda "directamente y convertirse en un foro de conversación".
Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday, enfatizó la necesidad de promover “la paz y la seguridad” en toda la región, “enfrentando la crisis humanitaria que afecta a Cuba”.
El encuentro funcionó como antesala de la cumbre que se realizará este miércoles, con la participación de países de Caricom y algunas delegaciones externas. Entre ellas estará el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien prevé abordar temas de seguridad, migración y narcotráfico.
México envía segundo cargamento con ayuda humanitaria
En paralelo, llegó desde México una respuesta en el plano humanitario. Frente a la profunda crisis que atraviesa Cuba bajo la presión estadounidense, el gobierno mexicano despachó este martes dos buques con casi 1.200 toneladas de víveres.
Los buques Papaloapan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz “con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. El envío incluye principalmente leche y frijoles, además de 23 toneladas de otros alimentos donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba, lo que refuerza el carácter humanitario de la operación.
Se trata del segundo envío de ayuda humanitaria que México realiza a Cuba. El primero arribó a La Habana el 12 de febrero con 814 toneladas de suministros.
El país efectuó este nuevo despacho mientras mantiene negociaciones con Washington para reanudar el suministro de petróleo a Cuba sin exponerse a posibles sanciones. A fines de enero, Estados Unidos aprobó una medida que habilita la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren crudo a la isla. En ese marco, México —uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba en 2025— suspendió de forma temporal los envíos de crudo, aunque optó por reforzar la asistencia humanitaria.
La presión de Estados Unidos está paralizando progresivamente la economía isleña, que se encontraba ya en una situación muy precaria tras seis años de crisis, derivadas de las sanciones previas de la Casa Blanca. Los cubanos enfrentan cotidianamente apagones, un sistema de transporte semiparalizado y continuas alzas de precios. Los hospitales funcionan a mínima capacidad, los apagones llegan a 20 horas diarias y el combustible está severamente racionado.
Canadá se prepara para entregar a Cuba un paquete de ayuda
Canadá también anticipó medidas de asistencia. La ministra de Relaciones Exteriores del país norteamericano, Anita Anand, confirmó que presentará en los próximos días un paquete de ayuda humanitaria para la isla.
Aunque no detalló el contenido del plan, sí aseguró que la medida responde a la situación humanitaria y busca “ayudar a la gente que está sufriendo”.
El anuncio se produce en medio de un debate interno sobre la política de Ottawa hacia La Habana, con sectores que piden mayor apoyo a la isla y organizaciones que instan a imponer sanciones.
Petroleras de EE.UU. podrían vender a empresas privadas de Cuba, dice informe
Mientras tanto, un reporte de Bloomberg reveló que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara nuevas directrices para las compañías energéticas sobre la posibilidad de vender petróleo y combustible a empresas privadas y particulares de Cuba, incluso cuando la presión general sobre La Habana se mantiene.
Según un funcionario estadounidense citado por Bloomberg, Washington pronto anunciará que la prohibición energética se aplicará únicamente a las ventas que se quieran realizar al gobierno cubano, pero no al sector privado. Y que, bajo las directrices que elaboran el Departamento de Comercio y el Tesoro, la venta de combustibles a privados y empresas en Cuba no requerirá una licencia especial y está permitida por la legislación vigente.
El cambio de enfoque busca facilitar mecanismos que conecten al sector privado cubano con el mercado estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que Washington espera que La Habana conceda mayores libertades económicas en el marco de la presión que mantiene sobre la isla.
Aunque esta medida abre una ventana limitada para el comercio energético, no elimina las sanciones ni representa un levantamiento estructural de la política estadounidense hacia el gobierno de La Habana, que sigue bajo el asedio de la Casa Blanca.