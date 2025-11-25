Israel podría haber matado a aproximadamente 112.069 palestinos en sus dos años de genocidio en Gaza, lo que representa una cifra impactante y mucho mayor a la que han manejado las autoridades en el enclave hasta el momento, según un reporte del periódico semanal alemán ZEIT . Las masacres que ha sufrido el territorio, además, hundieron la esperanza de vida de la población a casi la mitad, añadió el informe.

ZEIT publicó que, de acuerdo a cálculos realizados por un equipo del Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica, las fuerzas de Tel Aviv habrían matado a entre 99.997 y 125.915 personas desde octubre de 2023, con una mediana de 112.069.

“Nunca sabremos el número exacto de muertos. Solo intentamos estimar de la forma más precisa posible cuál podría ser una cifra realista”, explicó Irena Chen, colíder del proyecto.

Para sus cálculos, los científicos combinaron varias fuentes: datos del Ministerio de Salud de Gaza, encuestas independientes de hogares y reportes de muertes en redes sociales. Con esta información realizaron una proyección estadística. En comparación, para cuando se cumplieron dos años de la ofensiva genocida israelí en el enclave, las autoridades locales reportaban al menos 67.173 palestinos asesinados.

A lo que se suma que el impacto del genocidio en la esperanza de vida también ha sido dramático, reduciéndola prácticamente a la mitad. Antes de la ofensiva, las mujeres en Gaza vivían en promedio 77 años y los hombres 74. Para 2024, los demógrafos proyectaron una caída de hasta los 46 años para las mujeres y 36 para los hombres.

Esto significa que, si los ataques israelíes continúan en Gaza como en los últimos dos años, los palestinos solo alcanzarán esa edad media, lo que evidencia el nivel de peligro al que está expuesta la población civil.



El estudio también aclara que la diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes no se debe a una manipulación en las estadísticas, sino más bien a un subregistro. Diferentes investigaciones han documentado que el Ministerio de Salud de Gaza tiende a ser conservador en sus reportes: solo contabiliza las muertes confirmadas, como por ejemplo aquellos con certificado de defunción emitido por un hospital. Como muchos centros de salud dejaron de funcionar con normalidad durante el genocidio, el ministerio utiliza ahora notificaciones de familiares, que luego verifica un panel. Las víctimas sepultadas bajo los escombros de edificios bombardeados, por ejemplo, a menudo no son registradas.

El equipo del Max Planck elaboró estimaciones de mortalidad detalladas, analizando por separado a hombres, mujeres y distintos grupos de edad. Este enfoque no solo arroja números globales más precisos, sino que permite identificar quiénes murieron. La exactitud de los registros varía según género y edad: las mujeres son menos contabilizadas que los hombres, y las estadísticas oficiales suelen omitir decesos de personas mayores de 60 años. Según los cálculos, aproximadamente 27% de las víctimas son niños menores de 15 años y alrededor del 24% son mujeres.

Israel sigue limitando la ayuda humanitaria

En medio, la situación humanitaria en Gaza no hace más que empeorar. Las autoridades de Gaza denunciaron que Israel está incumpliendo gravemente el alto el fuego, permitiendo la entrada de no más de 200 camiones de ayuda al día en el enclave, de los 600 acordados en el marco de la tregua.

Ismail Al-Thawabteh, jefe de la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza, dijo a la agencia de noticias Anadolu este lunes que Israel permite “menos de un tercio” de los suministros de ayuda necesarios para la población de 2,4 millones de personas.

La consecuencia es devastadora, con niveles de malnutrición en el enclave que ya superan el 90%. “Israel está gestionando la hambruna en Gaza de forma deliberada, lenta y acumulativa”, afirmó. De hecho, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmó el lunes que la más del 90% de la población depende completamente de la ayuda, y muchos reciben solo una comida cada 24 horas.

Además, Al-Thawabteh añadió que Israel sigue prohibiendo la entrada de maquinaria pesada y equipos “necesarios para que el personal de defensa civil recupere los cuerpos de los mártires bajo los escombros, en una flagrante violación de todas las leyes humanitarias”.

Asimismo, describió la práctica israelí como “un crimen compuesto que consiste en la hambruna deliberada de civiles y la obstrucción de la asistencia humanitaria”. Por eso, pidió a los mediadores que ejerzan presión real y efectiva contra Israel para cumplir con lo acordado y detener las violaciones.

La polémica Fundación Humanitaria de Gaza pone fin a sus operaciones

En esta línea “Fundación Humanitaria de Gaza” (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel y descrita consistentemente por la ONU como una “trampa mortal”, anunció el fin de su misión en Gaza nueve meses después de su creación, destacando la entrega de más de 187 millones de comidas como un “éxito”.

Sin embargo, los datos de lo sucedido todos estos meses en Gaza demuestran que fue todo lo contrario a eso. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró que entre mayo y agosto al menos 1.760 palestinos perdieron la vida cuando intentaban acceder a la ayuda: 994 cerca de los centros de distribución de la GHF y 766 en las rutas de los convoyes. Y más personas fallecieron por hambruna mientras buscaban alimentos hasta la tregua del 10 de octubre.