Mientras los palestinos en Gaza están sometidos a un sufrimiento que no da tregua, se multiplican las voces de denuncia contra la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Estados Unidos. Justamente por la manera en que Israel instrumentaliza esta organización para mantener y extender su brutal ofensiva dentro del enclave.
De hecho, la oficina de derechos humanos de la ONU, advirtió este martes que el enfoque militarizado de Tel Aviv para distribuir ayuda no sólo contribuye a una “catastrófica situacion humanitaria”, sino que además podría constituir un crimen de guerra.
"El mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel contradice los estándares internacionales sobre distribución de ayuda. Pone en peligro a la población civil y contribuye a la catastrófica situación humanitaria en Gaza", declaró el portavoz Thameen Al-Kheetan en una sesión informativa en Ginebra.
Además, Al-Kheetan afirmó que los palestinos en Gaza se enfrentan a una "elección inhumana" entre morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan buscar comida. Desde que la Fundación Humanitaria de Gaza, con el apoyo de Washington y de Tel Aviv, comenzó a operar el pasado 27 de mayo, "el ejército israelí ha bombardeado y disparado a palestinos que intentan llegar a los puntos de distribución, lo que ha causado numerosas muertes".
Según reportes, más de 410 palestinos han muerto como consecuencia de estas agresiones cuando iban en busca de alimentos. También se informa que al menos otras 93 personas murieron a manos del ejército israelí al intentar acercarse a los escasos convoyes de ayuda de la ONU y otras organizaciones humanitarias, afirmó Al-Kheetan. Según el portavoz, por lo menos otras 3.000 personas resultaron heridas en incidentes similares.
"Estos asesinatos deben investigarse con prontitud e imparcialidad", añadió. "Las muertes y heridas de civiles resultantes del uso ilícito de armas de fuego constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra".
ONG exigen que la Fundación Humanitaria de Gaza deje de operar
En este contexto, más de una decena de organizaciones de derechos humanos exigieron este lunes el cese de las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés).
“Este nuevo modelo de distribución de ayuda privatizada y militarizada representa un cambio radical y peligroso respecto a las operaciones humanitarias internacionales establecidas”, afirmaron las 15 organizaciones firmantes en una carta abierta.
En ese sentido, las ONG calificaron las operaciones de la GHF como “deshumanizantes, repetidamente mortales y contribuyentes al desplazamiento forzado de la misma población a la que afirma ayudar”.
Por eso, instaron a la fundación, así como a todas las entidades e individuos que han respaldado sus actividades, a “cesar sus operaciones”.
“El no hacerlo puede exponer a estas organizaciones... a mayores riesgos de responsabilidad penal y civil por complicidad o cooperación en crímenes bajo el derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio”, advirtió la carta.
Entre los firmantes figuran la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Palestino para los Derechos Humanos, el Centro Estadounidense para los Derechos Constitucionales y la Comisión Internacional de Juristas.
La GHF, oficialmente un esfuerzo privado con financiación cuestionada, inició sus operaciones el 26 de mayo, después de que Israel bloqueara por completo el ingreso de ayuda humanitari a Gaza desde el pasado 2 de marzo.
Naciones Unidas y las principales organizaciones de ayuda humanitaria han rechazado colaborar con la fundación, ante la preocupación de que GHF fue designada para servir a objetivos militares israelíes.
Según cifras del Ministerio de Salud en Gaza, al menos 500 personas han muerto y cerca de 3.500 han resultado heridas desde que la GHF comenzó a distribuir cajas de alimentos a finales de mayo.
Sin embargo, la fundación ha negado toda responsabilidad por las muertes ocurridas cerca de sus puntos de distribución, contradiciendo los testimonios de testigos y los informes de los servicios de emergencia en Gaza.
“La vida está siendo eliminada en Gaza”
Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, también se pronunció sobre las difíciles condiciones en Gaza, advirtiendo que la ayuda no ha estado llegando a la población “especialmente” desde que las agencias de la ONU fueron reemplazadas por la GHF. Y calificó esta “privatización” como “simplemente inaceptable”.
En una entrevista realizada este lunes antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, Lahbib subrayó que el sistema humanitario internacional se sustenta en principios fundamentales como la neutralidad, la humanidad, la imparcialidad y la independencia. “La Fundación Humanitaria de Gaza no se adhiere a estos principios”, denunció.
La comisaria insisitó en que la ayuda humanitaria “nunca” debe ser “militarizada” ni “politizada”, y añadió: “Utilizar la ayuda humanitaria como arma de guerra constituye una violación del derecho internacional humanitario”.
Lahbib advirtió sobre la gravedad de la situación: “En Gaza, la vida está siendo eliminada”. “Es cierto que las palabras no alcanzan para describir la situación actual en Gaza. La ayuda humanitaria está siendo despojada de su esencia misma: servicios vitales como el agua potable, el acceso a la salud y la atención médica están al borde del colapso”, añadió.
Israel negó la mitad de los intentos de entrega de ayuda, denuncia la ONU
Mientras tanto, Israel continúa bloqueando la ayuda humanitaria que intenta entrar en Gaza. La ONU informó este lunes que las autoridades israelíes rechazaron la mitad de las solicitudes para trasladar asistencia en Gaza durante el fin de semana, lo que obstaculizó gravemente operaciones humanitarias críticas.
“El sábado y domingo, nosotros y nuestros socios intentamos coordinar 16 movimientos humanitarios, pero la mitad de ellos fueron denegados directamente, lo que impidió el transporte de agua y combustible, la provisión de servicios nutricionales y la recuperación de cuerpos”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa.
A esta situación se suman los continuos problemas de acceso que enfrenta la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), especialmente en lo que respecta al envío de combustible hacia el norte de Gaza, añadió Dujarric.
“OCHA subraya que las autoridades israelíes deben facilitar el ingreso de combustible en cantidades suficientes hacia Gaza y dentro del territorio”, insistió el portavoz.
Asimismo, advirtió que las órdenes de desplazamiento siguen vigentes en gran parte del enclave.
“Hoy mismo, las autoridades israelíes emitieron otra de estas órdenes, esta vez para dos vecindarios en Jan Yunis, incluidos dos hospitales: Al Amal y el Hospital Nasser”, señaló Dujarric.
Aunque las autoridades israelíes aclararon que no se requiere la evacuación de los hospitales, Dujarric subrayó que la nueva designación sigue afectando el acceso a los servicios esenciales de salud.
“La OCHA indica que dicha designación sigue obstaculizando el acceso a estas instalaciones esenciales, tanto para los pacientes que necesitan ayuda como para el personal médico que debe atenderlos”, concluyó.
Persisten los ataques israelíes
Al menos 50 civiles palestinos, en su mayoría personas que intentaban acceder a ayuda alimentaria, murieron y más de 200 resultaron heridos solo este martes en nuevos ataques israelíes en Gaza, según fuentes médicas.
Unas 37 personas murieron por disparos del Ejército de Israel cerca de un punto de distribución de ayuda en el Corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, y en un ataque contra una vivienda en el este de Gaza. El Hospital Al Awda informó haber recibido a 146 heridos, 62 de ellos en estado crítico.
Otras ocho personas murieron en un bombardeo en el barrio de Al Zaytun, mientras que tres más fallecieron en un ataque contra una tienda que albergaba desplazados en Jan Yunis, en el sur del enclave.
Rechazando los llamados internacionales a un alto el fuego, el ejército israelí ha mantenido una ofensiva brutal contra Gaza desde octubre de 2023, matando alrededor de 56.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.