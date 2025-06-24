Mientras los palestinos en Gaza están sometidos a un sufrimiento que no da tregua, se multiplican las voces de denuncia contra la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, apoyada por Estados Unidos. Justamente por la manera en que Israel instrumentaliza esta organización para mantener y extender su brutal ofensiva dentro del enclave.

De hecho, la oficina de derechos humanos de la ONU, advirtió este martes que el enfoque militarizado de Tel Aviv para distribuir ayuda no sólo contribuye a una “catastrófica situacion humanitaria”, sino que además podría constituir un crimen de guerra.

"El mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel contradice los estándares internacionales sobre distribución de ayuda. Pone en peligro a la población civil y contribuye a la catastrófica situación humanitaria en Gaza", declaró el portavoz Thameen Al-Kheetan en una sesión informativa en Ginebra.

Además, Al-Kheetan afirmó que los palestinos en Gaza se enfrentan a una "elección inhumana" entre morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan buscar comida. Desde que la Fundación Humanitaria de Gaza, con el apoyo de Washington y de Tel Aviv, comenzó a operar el pasado 27 de mayo, "el ejército israelí ha bombardeado y disparado a palestinos que intentan llegar a los puntos de distribución, lo que ha causado numerosas muertes".

Según reportes, más de 410 palestinos han muerto como consecuencia de estas agresiones cuando iban en busca de alimentos. También se informa que al menos otras 93 personas murieron a manos del ejército israelí al intentar acercarse a los escasos convoyes de ayuda de la ONU y otras organizaciones humanitarias, afirmó Al-Kheetan. Según el portavoz, por lo menos otras 3.000 personas resultaron heridas en incidentes similares.

"Estos asesinatos deben investigarse con prontitud e imparcialidad", añadió. "Las muertes y heridas de civiles resultantes del uso ilícito de armas de fuego constituyen una grave violación del derecho internacional y un crimen de guerra".

ONG exigen que la Fundación Humanitaria de Gaza deje de operar





En este contexto, más de una decena de organizaciones de derechos humanos exigieron este lunes el cese de las operaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés).

“Este nuevo modelo de distribución de ayuda privatizada y militarizada representa un cambio radical y peligroso respecto a las operaciones humanitarias internacionales establecidas”, afirmaron las 15 organizaciones firmantes en una carta abierta.

En ese sentido, las ONG calificaron las operaciones de la GHF como “deshumanizantes, repetidamente mortales y contribuyentes al desplazamiento forzado de la misma población a la que afirma ayudar”.

Por eso, instaron a la fundación, así como a todas las entidades e individuos que han respaldado sus actividades, a “cesar sus operaciones”.

“El no hacerlo puede exponer a estas organizaciones... a mayores riesgos de responsabilidad penal y civil por complicidad o cooperación en crímenes bajo el derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio”, advirtió la carta.

Entre los firmantes figuran la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Palestino para los Derechos Humanos, el Centro Estadounidense para los Derechos Constitucionales y la Comisión Internacional de Juristas.

La GHF, oficialmente un esfuerzo privado con financiación cuestionada, inició sus operaciones el 26 de mayo, después de que Israel bloqueara por completo el ingreso de ayuda humanitari a Gaza desde el pasado 2 de marzo.

Naciones Unidas y las principales organizaciones de ayuda humanitaria han rechazado colaborar con la fundación, ante la preocupación de que GHF fue designada para servir a objetivos militares israelíes.

Según cifras del Ministerio de Salud en Gaza, al menos 500 personas han muerto y cerca de 3.500 han resultado heridas desde que la GHF comenzó a distribuir cajas de alimentos a finales de mayo.

Sin embargo, la fundación ha negado toda responsabilidad por las muertes ocurridas cerca de sus puntos de distribución, contradiciendo los testimonios de testigos y los informes de los servicios de emergencia en Gaza.

“La vida está siendo eliminada en Gaza”





Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, también se pronunció sobre las difíciles condiciones en Gaza, advirtiendo que la ayuda no ha estado llegando a la población “especialmente” desde que las agencias de la ONU fueron reemplazadas por la GHF. Y calificó esta “privatización” como “simplemente inaceptable”.

En una entrevista realizada este lunes antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, Lahbib subrayó que el sistema humanitario internacional se sustenta en principios fundamentales como la neutralidad, la humanidad, la imparcialidad y la independencia. “La Fundación Humanitaria de Gaza no se adhiere a estos principios”, denunció.