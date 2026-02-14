Durante años, los gobiernos occidentales han insistido en que no permitirán la anexión de Cisjordania ocupada. El mensaje ha sido consistente: la anexión violaría el derecho internacional, socavaría la solución de dos Estados y desestabilizaría la región.

Sin embargo, este discurso oculta cada vez más lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. La anexión ya no es un escenario hipotético ni tampoco una crisis política entrante: es un proceso ya en marcha. Este avanza mediante medidas legales, administrativas y militares que han transformado constantemente la realidad de la vida de los palestinos, mientras las capitales occidentales continúan expresando objeciones que, en gran medida, no tienen consecuencias.

El 9 de febrero, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó medidas de gran alcance que extienden significativamente su control civil y administrativo en toda Cisjordania ocupada. Entre ellas, facilitar la adquisición de tierras palestinas por parte de israelíes judíos, y expandir la autoridad israelí sobre la planificación y aplicación de la ley en áreas previamente bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina (AP).

Los propios ministros israelíes de alto rango describieron estos cambios como el establecimiento de una " soberanía de facto ", una expresión que deja poco margen a la ambigüedad sobre la intención y el resultado de estas decisiones.

Estas decisiones no se presentaron como medidas de seguridad temporales o respuestas de emergencia, sino como cambios estructurales, consolidando el control a largo plazo sobre un territorio reconocido internacionalmente como ocupado .

Un “juego” a largo plazo

Estas decisiones no surgieron de manera aislada. Forman parte de una trayectoria más amplia, desarrollada durante décadas, en la que la expansión de asentamientos, la integración legal y el atrincheramiento militar permanente han modificado progresivamente el estatus de Cisjordania ocupada.

En lugar de una única declaración dramática de anexión, la política israelí ha favorecido medidas graduales que, en conjunto, producen el mismo efecto, pero reducen los costos diplomáticos.

La tierra se absorbe, la autoridad se centraliza y la jurisdicción se amplía no mediante anuncios formales, sino a través de la normalización administrativa.

Las reacciones occidentales han seguido un guión familiar. Los gobiernos emitieron declaraciones de preocupación, reiteraron su oposición a la anexión y advirtieron contra acciones unilaterales que socavan las perspectivas de paz.

El Reino Unido instó a Israel a revertir la decisión, enfatizando que cualquier cambio en el estatus de Cisjordania ocupada contraviene el derecho internacional.

En Washington, funcionarios reafirmaron su oposición a la anexión y llamaron a la moderación, aunque sin llegar a condenar las medidas en términos concretos o señalar algún cambio en la política. Como en otras ocasiones, la oposición verbal no se tradujo en presión material.

Esta desconexión se volvió central para entender cómo avanza la anexión. Occidente no hace una declaración formal, mientras que, a su vez, tolera —y en algunos casos facilita de manera tácita— políticas que constituyen anexión en la práctica.

Al tratar la anexión como un hecho puntual y no como un proceso acumulativo, la diplomacia occidental permitió a las autoridades israelíes afianzar el control sin enfrentar repercusiones significativas.

La oposición sin aplicación no funciona como disuasión. Funciona como acomodación.

Los mecanismos de la anexión de facto ya están bien establecidos. La expansión de asentamientos continúa en toda Cisjordania ocupada, acompañada por la legalización retroactiva de puestos avanzados que antes se consideraban ilegales incluso bajo la ley israelí.

La ley civil israelí rige cada vez más para los colonos que viven más allá de la Línea Verde, mientras que la población palestina sigue sujeta al control militar.

La infraestructura, las redes de transporte y los esquemas de seguridad están diseñados para integrar los asentamientos a Israel, al tiempo que fragmentan a las comunidades palestinas en enclaves desconectados.