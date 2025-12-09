Un año después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, Siria despierta inmersa en un clima de fervor y con la esperanza de que un nuevo capítulo comienza a escribirse. Pero el aniversario no solo remueve emociones dentro del país, sino que también ha resonado en Türkiye y Estados Unidos, Estados que han resaltado los avances logrados desde el colapso del anterior gobierno.

En este ambiente de renovación política y social, Damasco amaneció este lunes con un aire solemne. El presidente Ahmed Al-Sharaa, figura central de esta etapa de transición, aprovechó la oración del alba en la emblemática Mezquita de los Omeyas para anunciar que el país entra en una fase de reconstrucción “digna de su presente y de su pasado”, según informó la agencia de noticias estatal SANA.

“Desde su norte hasta su sur, y desde su este hasta su oeste, si Dios quiere, restauraremos una Siria fuerte de nuevo, con una reconstrucción digna de su presente y de su pasado, una reconstrucción digna del antiguo patrimonio de Siria”, recalcó.

Vistiendo uniforme y ante un paisaje urbano aún marcado por los estragos de la guerra, Al-Sharaa le habló directamente a una población que lo observa entre la esperanza y la precaución. “Nadie, por grande que sea, se interpondrá en nuestro camino. Ningún obstáculo nos detendrá y, juntos, afrontaremos cada desafío”, declaró.

Asimismo, el presidente insistió en que la nueva fase nacional se sustentará en “apoyar a los vulnerables y garantizar la justicia entre las personas”. Y, en un gesto simbólico, colocó un fragmento del manto de la Kaaba, obsequio del príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman, en el interior de la Mezquita de los Omeyas.

Erdogan aplaude el avance sirio y reitera el apoyo de Türkiye

Más allá de las fronteras de Siria, el eco del aniversario también resonó en Ankara. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este martes que a su país le entusiasma ver cómo el pueblo sirio se esfuerza por volver a poner su nación en pie. “Nos complace ver al pueblo sirio esforzándose por reconstruir su país durante el último año a pesar de todas las dificultades y la devastación causada por la dictadura de Al-Assad”, señaló durante un discurso en el Día de los Derechos Humanos.

También reiteró que Türkiye apoya plenamente a Siria y a su población en sus esfuerzos de reconstrucción, recuperación y restauración con todos los medios posibles.

Un día antes, a través de la red turca NSosyal, Erdogan elogió lo que describió como un año de progreso “a pesar de todas las dificultades, los intentos de sabotaje y las provocaciones”. Para él, la revolución del 8 de diciembre de 2024 marcó el final de “años de tiranía, enormes sacrificios, profundo sufrimiento y dificultades incontables”.

El mandatario también aseguró que recuerda con misericordia a quienes murieron bajo los ataques del antiguo régimen y de grupos terroristas, enviando un mensaje directo a la población vecina: “En el Día de la Libertad de Siria del 8 de diciembre, transmito los saludos más sinceros y el afecto de Türkiye al hermano pueblo sirio”.

Y también ratificó que Ankara “continuará proporcionando todo el apoyo necesario para salvaguardar la integridad territorial de Siria, ayudar a establecer la paz social entre todos los sectores del país y garantizar que se mantenga como un centro de paz y estabilidad en la región”.

Washington destaca “avances significativos”

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aprovechó el aniversario para subrayar su respaldo a la transición de Siria. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que este país había “pasado página” y dado “pasos significativos” en su proceso político. En una publicación en la red social X, añadió que Washington “honra la resiliencia del pueblo sirio y reafirma su apoyo a una Siria pacífica y próspera, que incluya a sus minorías y que esté en paz con todos sus vecinos”.