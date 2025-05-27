El Gobierno de Colombia acaba de dar un paso histórico en su respaldo a Palestina al nombrar a su primer embajador para esta nación que reconoce como estado. Se trata de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, la tercera ciudad más poblada del país. “Infinita gratitud al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y a la señora canciller, Laura Sarabia, por designarme como embajador de nuestra nación ante el heroico pueblo palestino”, publicó Ospina en su cuenta de X , junto al decreto presidencial de su nombramiento.

Además, expresó su compromiso de "denunciar el genocidio que sufre hoy el pueblo palestino" y trabajar por la "libertad de quienes viven allí". El nombramiento marca un paso significativo en la consolidación del reconocimiento oficial por parte de Colombia del Estado de Palestina, que se remonta a 2018. La medida, además, formaliza la presencia diplomática del país latinoamericano con una embajada establecida en Ramala. Anteriormente, las relaciones con Palestina se desarrollaban principalmente a través de organizaciones multilaterales.

El presidente Petro ha sido uno de los líderes más firmes en condenar las acciones de Israel contra Palestina, y ha denunciado en reiteradas ocasiones que Tel Aviv está perpetrando un genocidio en Gaza. También ha hecho llamados al arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la ofensiva contra el enclave que ha matado a casi 54.000 personas, la mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.

Además de sus denuncias públicas, el mandatario ha buscado fortalecer las relaciones bilaterales con Palestina. Justo hace un año, Petro anunció la apertura de la embajada de Colombia en Ramala , ciudad situada en la Cisjordania ocupada por Israel. Una decisión que se dio poco después de que rompiera relaciones diplomáticas con Tel Aviv el 1 de mayo de 2024, en protesta por el genocidio en Gaza.

Esta nueva embajada en Ramala se centrará en asegurar la liberación de la ciudadana colombo-israelí Elkana Bohbot, apoyar la asistencia humanitaria a la comunidad palestina y promover el reconocimiento de la solución de dos Estados. Ospina ha declarado que espera viajar a la ciudad "lo antes posible".