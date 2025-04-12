Entre el hambre, la sed y los bombardeos, los palestinos en Gaza sobreviven en condiciones que la ONU describe como “infernales”. Mientras la ofensiva israelí se intensifica, el jefe de la agencia para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, advirtió que, aunque creía que Gaza ya vivía su peor escenario posible, “todo ha empeorado aún más”.

“No hay absolutamente ningún lugar seguro y la gente está en constante movimiento, bajo órdenes de evacuación y desplazamiento”, dijo Lazzarini, jefe de la agencia conocida como UNRWA, en diálogo con la agencia de noticias Anadolu. Recordó también las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, quien señaló que Gaza “se ha convertido en una zona de exterminio”.

Lazzarini detalló los desafíos que enfrentan los residentes, quienes, además de los bombardeos diarios, “luchan contra el hambre creciente y generalizada, enfrentan enfermedades y condiciones de vida extremadamente precarias y antihigiénicas”.

“Antes del alto el fuego, ya pensábamos que la situación era infernal, que habíamos tocado fondo. Pero desde que se rompió, parece que todo ha empeorado aún más”, agregó, en declaraciones durante el Foro Diplomático de Antalya.

Además, resaltó que la UNRWA emplea a más de 12.000 trabajadores palestinos en Gaza, pero advirtió que “ya no hay ayuda humanitaria que distribuir. El cruce lleva un mes cerrado, y la asistencia dentro de Gaza está prácticamente agotada”. También recordó la muerte de 15 trabajadores sanitarios y de defensa civil durante un reciente ataque israelí, señalando que “demuestra nuevamente el total desprecio por los trabajadores humanitarios y por el derecho internacional humanitario”.

Relacionado TRT Global - Israel condena a los niños de Gaza a la hambruna: más de 60.000 sufren malnutrición

El agua desaparece

Cientos de miles de residentes de Ciudad de Gaza perdieron en la última semana su única fuente de agua potable, después de que el ejército israelí cortara el suministro de la red gestionada por la empresa estatal israelí Mekorot, según informaron las autoridades municipales del enclave.

Muchas personas deben caminar, a veces varios kilómetros, para conseguir una pequeña cantidad de agua, luego de que los bombardeos y la ofensiva terrestre en el barrio de Shejaiya dañaran la tubería principal.

“Desde la mañana estoy esperando agua”, dijo Faten Nassar, una mujer gazatí de 42 años. “No hay estaciones ni camiones. No hay agua. Los cruces están cerrados. Si Dios quiere, la ofensiva terminará pronto y en paz”, expresó.

Israel ordenó evacuar Shejaiya la semana pasada al iniciar una nueva ofensiva que devastó varios distritos.

Según las autoridades locales, la tubería de Mekorot suministraba el 70% del agua de Ciudad de Gaza, tras la destrucción de la mayoría de los pozos durante la ofensiva.

“La situación es muy difícil y cada vez más complicada, especialmente en lo que respecta a las necesidades básicas diarias como limpiar, desinfectar, cocinar y beber”, señaló Husni Mhana, portavoz municipal.

“Vivimos una verdadera crisis de sed en Ciudad de Gaza, y podríamos enfrentar un escenario aún más crítico en los próximos días si nada cambia”, advirtió.

La mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados internamente por la ofensiva, y muchos caminan a diario para llenar envases plásticos en los pocos pozos que aún funcionan en zonas remotas. Incluso así, el agua que obtienen no siempre es potable.