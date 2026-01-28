Venezuela tuvo dos anuncios clave este martes: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el desbloqueo de activos del país en Estados Unidos, el cual atribuyó a una agenda de trabajo con Washington, mientras el Banco Central confirmó una venta de petróleo por 200 millones de dólares. Todo en paralelo a una dura advertencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien afirmó que la Casa Blanca no descarta el uso de la fuerza si Caracas no coopera.
“Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda, nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal VTV. Durante años, Caracas ha denunciado que miles de millones de dólares que le pertenecen, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.
Según explicó, “los fondos desbloqueados irán al fondo soberano destinado a garantizar la protección social”. Detalló que se utilizarán para equipamiento hospitalario, el sistema eléctrico y la industria gasífera.
Además, aseguró que ha “establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía” tanto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como con Rubio. “Hemos planteado que nuestras diferencias sean resueltas a través del diálogo diplomático”, expresó la mandataria encargada. Al mismo tiempo, repitió una postura expresada el día anterior: “El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”.
Venta de 200 millones de dólares por petróleo
En paralelo, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este martes una nueva oferta y venta de 200 millones de dólares provenientes del petróleo. Esos fondos se suman a los 300 millones ya vendidos en el mercado cambiario nacional.
“Hasta la fecha, se han vendido 300 millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos, y se encuentra en curso una nueva oferta de 200 millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”, indicó el BCV en un comunicado.
Añadió que, en coordinación con el Ejecutivo, ha ofertado estas divisas con apoyo del sistema financiero para “complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional”. Y precisó que “ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero”.
El ente emisor no detalló el origen específico de estos nuevos recursos, aunque la cifra coincide con el monto total acordado entre Washington y Caracas en las últimas semanas, según EE.UU. El pasado 15 de enero, la Casa Blanca anunció un acuerdo por 500 millones de dólares, mediante el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano. Rodríguez informó hace una semana de un primer giro por 300 millones
Dura advertencia de Rubio a Rodríguez
No obstante, mientras la presidenta encargada destacaba la necesidad de que la relación bilateral se desarrolle por el camino del diálogo, Rubio advirtió que la Casa Blanca no descarta el uso de la fuerza si Rodríguez no “coopera”. Así consta en el discurso que el jefe de la diplomacia estadounidense presentará este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicado por el Departamento de Estado, donde explicará la política del país respecto a Venezuela tras el ataque del 3 de enero, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.
"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", cita el documento.
Rubio dijo esperar que “esto no resulte necesario”, pero aseguró que la administración Trump “nunca rehuirá” su deber con el pueblo estadounidense ni su misión de liderar el continente, según citó la agencia de noticias EFE.
De acuerdo al secretario de Estado, Rodríguez “ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos”, y se comprometió a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, con “acceso preferente”. También afirmó que prometió poner fin al sustento petrolero de Venezuela a Cuba y a "promover la reconciliación nacional" con la oposición y los venezolanos en el exterior.
“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que por su propio interés personal coincide con el avance de nuestros objetivos”, sostuvo.
Justo después de informar al Senado, Rubio recibirá este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro a puerta cerrada. Aunque al inicio del proceso de transición la Casa Blanca dejó a Machado al margen, Trump expresó luego su deseo de involucrarla en el futuro del país, sin precisar de qué forma.
Por otra parte, la comparecencia de Rubio se producirá después de que Rodríguez reiteró esta semana que su gobierno no acepta “órdenes” externas. Consultado al respecto, Trump dijo que no había escuchado esas declaraciones y reafirmó que mantiene una “muy buena relación” con Caracas. “Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, declaró el mandatario.
Petro pide que Maduro sea “devuelto” a Venezuela
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país.
“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición estadounidense y europea.
Asimismo, Petro, que tiene previsto reunirse con Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, también añadió que "bombardear a Caracas la patria de Bolívar” no “es un acto contra Maduro", sino contra Venezuela. Luego, cuestionó el uso de la fuerza y dijo: "¿Cómo se les ocurre? Bombardear la patria de Bolívar. Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás".
Rusia y China monitorean la situación
También Rusia se expresó este martes sobre la situación en Venezuela. El ministro de Defensa, Andrey Belousov, afirmó que Moscú y Beijing deben realizar un “análisis constante de la situación” en el país latinoamericano y “tomar las acciones correspondientes”, indicando que el Kremlin coordina movimientos con China ante los acontecimientos recientes.
Según el Ministerio de Defensa ruso, ambos países ya dieron pasos para fortalecer vínculos, profundizar la cooperación en operaciones conjuntas y entrenamiento de personal, y reforzar la coordinación estratégica.
“Desde nuestra última reunión en junio del año pasado, ocurrieron muchos eventos que impactaron significativamente la situación internacional. Los ejemplos de Venezuela e Irán exigen un análisis permanente en el ámbito de la seguridad”, dijo Belousov. Añadió que, en medio de rápidos cambios globales, los intercambios regulares sobre cooperación militar siguen siendo muy importantes.
En un comunicado separado, el Ministerio de Defensa chino indicó que su titular, Dong Jun, reafirmó la disposición de Beijing a trabajar con Rusia para “fortalecer la coordinación estratégica, enriquecer el contenido de la cooperación y mejorar los mecanismos de intercambio”, con el objetivo de enfrentar riesgos y desafíos comunes y aportar estabilidad a la seguridad global. Dong también recordó que los dos ejércitos realizaron una serie de intercambios el año pasado.