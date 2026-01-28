Venezuela tuvo dos anuncios clave este martes: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el desbloqueo de activos del país en Estados Unidos, el cual atribuyó a una agenda de trabajo con Washington, mientras el Banco Central confirmó una venta de petróleo por 200 millones de dólares. Todo en paralelo a una dura advertencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien afirmó que la Casa Blanca no descarta el uso de la fuerza si Caracas no coopera.

“Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda, nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal VTV. Durante años, Caracas ha denunciado que miles de millones de dólares que le pertenecen, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

Según explicó, “los fondos desbloqueados irán al fondo soberano destinado a garantizar la protección social”. Detalló que se utilizarán para equipamiento hospitalario, el sistema eléctrico y la industria gasífera.

Además, aseguró que ha “establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía” tanto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como con Rubio. “Hemos planteado que nuestras diferencias sean resueltas a través del diálogo diplomático”, expresó la mandataria encargada. Al mismo tiempo, repitió una postura expresada el día anterior: “El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”.

Venta de 200 millones de dólares por petróleo

En paralelo, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este martes una nueva oferta y venta de 200 millones de dólares provenientes del petróleo. Esos fondos se suman a los 300 millones ya vendidos en el mercado cambiario nacional.

“Hasta la fecha, se han vendido 300 millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos, y se encuentra en curso una nueva oferta de 200 millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”, indicó el BCV en un comunicado.

Relacionado TRT Español - Relación de Venezuela y EE.UU. debe basarse en el respeto y derecho internacional, insiste Rodríguez

Añadió que, en coordinación con el Ejecutivo, ha ofertado estas divisas con apoyo del sistema financiero para “complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional”. Y precisó que “ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero”.

El ente emisor no detalló el origen específico de estos nuevos recursos, aunque la cifra coincide con el monto total acordado entre Washington y Caracas en las últimas semanas, según EE.UU. El pasado 15 de enero, la Casa Blanca anunció un acuerdo por 500 millones de dólares, mediante el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano. Rodríguez informó hace una semana de un primer giro por 300 millones

Dura advertencia de Rubio a Rodríguez

No obstante, mientras la presidenta encargada destacaba la necesidad de que la relación bilateral se desarrolle por el camino del diálogo, Rubio advirtió que la Casa Blanca no descarta el uso de la fuerza si Rodríguez no “coopera”. Así consta en el discurso que el jefe de la diplomacia estadounidense presentará este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicado por el Departamento de Estado, donde explicará la política del país respecto a Venezuela tras el ataque del 3 de enero, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", cita el documento.

Rubio dijo esperar que “esto no resulte necesario”, pero aseguró que la administración Trump “nunca rehuirá” su deber con el pueblo estadounidense ni su misión de liderar el continente, según citó la agencia de noticias EFE.