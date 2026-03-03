Nuevos bombardeos fueron reportados el martes en distintos puntos de Oriente Medio, incluidos ataques israelíes en el Líbano y un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudí, en un contexto de escalada que entra ya en su cuarto día.

Israel y Estados Unidos han llevado a cabo ataques militares contra Irán desde el sábado, en los que murieron altos responsables de seguridad, incluido el líder supremo Alí Jamenei, además de provocar cientos de muertos y heridos.

Teherán respondió lanzando andanadas de misiles y drones hacia Israel y contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países de la región, sin señales de que la confrontación disminuya. Nueve países árabes —Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Omán, Jordania, Siria e Iraq— han reportado daños en los últimos tres días, mientras Irán responde a lo que califica como agresión israelí y estadounidense.

En ese marco, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió el martes que desatará ataques más intensos contra Estados Unidos e Israel: “El enemigo debe esperar ataques punitivos continuos; las puertas del infierno se abrirán cada vez más, momento a momento, contra Estados Unidos e Israel”, declaró el portavoz de la Guardia, Ali Mohammad Naini, a la televisión estatal.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní sostuvo que la guerra terminará “cuando cese la agresión”. El portavoz Esmaeil Baghaei, al dirigirse a periodistas desde una escuela primaria alcanzada por un bombardeo estadounidense-israelí en Teherán, afirmó que el conflicto “no fue iniciado por Irán, cuya elección fue la diplomacia”.

Mientras tanto, fuertes explosiones sacudieron la capital iraní este martes. Las detonaciones se escucharon en el norte de Teherán, así como en Karaj e Isfahán, según medios locales.

A continuación, los últimos ataques de Irán contra objetivos en Israel y países del Golfo.

Drones en Omán

Drones atacaron un puerto en Omán el martes, impactando un tanque de combustible, según medios estatales, que añadieron que los daños fueron contenidos “sin víctimas humanas”.

Posteriormente, el país informó que dos drones fueron interceptados en la gobernación de Dhofar, en el sur del país, y que un tercero se estrelló cerca del puerto de Salalah, según reportaron medios locales.

La Agencia de Noticias de Omán, citando a una fuente de seguridad, señaló que no se registraron víctimas ni daños materiales tras el ataque.

La fuente añadió que el país “afirma su condena y denuncia de las operaciones de ataque y tomará todas las medidas necesarias para preservar la seguridad del país”-

Omán había actuado como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní antes de los ataques contra el país.

Bahréin y Qatar interceptan más de 170 misiles iraníes y decenas de drones

Bahréin y Qatar informaron el martes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron más de 170 misiles y decenas de drones lanzados desde Irán en los últimos tres días, mientras Teherán continúa atacando instalaciones vinculadas a Estados Unidos en la región.

El Comando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin señaló que sus sistemas derribaron 70 misiles y 76 drones lanzados desde el sábado.

En un comunicado, afirmó que permanece “decidido a hacer frente a todos los ataques terroristas iraníes que continúan apuntando aleatoriamente a diversas áreas del reino con misiles y drones”, y añadió que la “agresión terrorista en curso” causó daños materiales a propiedades civiles e infraestructuras.

El Ministerio del Interior de Bahréin instó a los ciudadanos a dirigirse a lugares seguros después de que sonaran sirenas de alerta aérea. Medios árabes informaron de explosiones en la capital, Manama.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que sus fuerzas navales destruyeron el edificio principal de mando de una base aérea estadounidense en Bahréin, en lo que describió como la 14ª oleada de la “Operación Promesa de la Verdad 4”.

Según el comunicado, se lanzó un ataque a gran escala con drones y misiles contra la base en la zona de Sheij Isa, con 20 drones y tres misiles alcanzando sus objetivos.

Qatar pide a sus ciudadanos que mantengan la calma

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar indicó que detectó el lanzamiento de tres misiles de crucero, 101 misiles balísticos y 39 drones suicidas hacia su espacio aéreo desde el inicio de los ataques.