GENOCIDIO EN GAZA
José Manuel Alabres se postula a favor de palestina
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó el rechazo de España a cualquier desplazamiento forzoso de población palestina en Gaza o Cisjordania ocupada
José Manuel Alabres se postula a favor de palestina
esp_image_albares / TRT Español
28 de marzo de 2025

También respaldó imponer sanciones a quienes obstaculicen la solución de dos Estados: “Por eso sancionamos a los colonos en Cisjordania y llevamos este debate a la UE”.

Respecto a si Israel comete genocidio, Albares señaló que esa es una cuestión que debe resolver la Corte Internacional de Justicia, y recordó que España se ha sumado al caso presentado por Sudáfrica.

Desde octubre, más de 50.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino.

