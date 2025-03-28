28 de marzo de 2025
También respaldó imponer sanciones a quienes obstaculicen la solución de dos Estados: “Por eso sancionamos a los colonos en Cisjordania y llevamos este debate a la UE”.
Respecto a si Israel comete genocidio, Albares señaló que esa es una cuestión que debe resolver la Corte Internacional de Justicia, y recordó que España se ha sumado al caso presentado por Sudáfrica.
Desde octubre, más de 50.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino.