También respaldó imponer sanciones a quienes obstaculicen la solución de dos Estados: “Por eso sancionamos a los colonos en Cisjordania y llevamos este debate a la UE”.

Respecto a si Israel comete genocidio, Albares señaló que esa es una cuestión que debe resolver la Corte Internacional de Justicia, y recordó que España se ha sumado al caso presentado por Sudáfrica.