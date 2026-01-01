Zohran Mamdani juró el cargo poco antes de la medianoche del 1 de enero como alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán y el primer surasiático en liderar la ciudad más grande de Estados Unidos tras prestar juramento sobre el Corán.

La ceremonia se celebró en un lugar cargado de historia, la antigua estación de metro de Old City Hall, una de las primeras de la ciudad, inaugurada en 1904 y cerrada en 1945. El acto fue íntimo y solemne. El juramento lo administró la fiscal general del Estado, Letitia James, acompañada por la familia de Mamdani. Esta ceremonia precedió a la investidura pública, celebrada horas después y encabezada por el senador Bernie Sanders.

Durante el acto se utilizaron dos ejemplares del Corán con un fuerte peso histórico y personal. Según varios medios estadounidenses, uno perteneció al abuelo de Mamdani y el otro fue propiedad del escritor e historiador afroamericano Arturo Schomburg, cedido para la ocasión por la Biblioteca Pública de Nueva York. Ambos libros conectan la biografía del nuevo alcalde con la historia intelectual y cultural de las comunidades negras y musulmanas en Estados Unidos.

Con 34 años, Mamdani es también la primera persona nacida en África en ocupar la alcaldía de Nueva York. Nació en Uganda, hijo de padres inmigrantes indios. Su victoria en las elecciones municipales del 4 de noviembre fue clara: derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa, en lo que muchos interpretaron como un triunfo del ala progresista del Partido Demócrata.

Definido como socialista democrático, Mamdani centró su campaña en un mensaje fácil de entender para amplios sectores de la población: el alto coste de la vida en la ciudad. Entre sus principales promesas figuran el transporte público gratuito en autobús, guarderías universales, supermercados municipales, un aumento del parque de viviendas con alquiler regulado y la subida progresiva del salario mínimo hasta los 30 dólares por hora en 2030.

La mayoría de sus predecesores juraron el cargo sobre la Biblia, aunque el juramento de respetar las constituciones federal, estatal y municipal no exige el uso de ningún texto religioso. Aun así, y aunque la asequibilidad fue el eje central de su campaña, Mamdani se mostró siempre orgulloso de su fe musulmana. Durante la campaña apareció con frecuencia en mezquitas de los cinco distritos, mientras construía una base de apoyo que incluyó a muchos votantes musulmanes y surasiáticos que participaban por primera vez en unas elecciones.

No está claro cómo Schomburg, historiador afro-puertorriqueño cuya colección documentó las contribuciones globales de las personas de ascendencia africana, llegó a poseer el Corán. Los expertos creen que ello refleja su interés por la relación histórica entre el islam y las culturas negras, tanto en Estados Unidos como en África.