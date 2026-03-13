Estados Unidos sigue abriéndose paso en el Cono Sur para asegurar minerales críticos y tierras raras. Apenas semanas después de lograr con Argentina un acuerdo inédito , que en la práctica le otorga un acceso privilegiado al litio del país sudamericano, ahora aseguró un compromiso con el nuevo Gobierno de Chile, en cabeza del ultraconservador José Antonio Kast, quien asumió el cargo este miércoles.

Washington y Santiago firmaron el jueves una declaración conjunta para desarrollar proyectos sobre minerales críticos y tierras raras, esenciales en la fabricación de artículos tecnológicos y la transición energética, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. "El apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países”, destacó la entidad.

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El compromiso, que se dio en el marco de la reunión bilateral entre Kast y el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, incluye un proceso de consultas para "explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos", según un comunicado oficial. La primera ronda de consultas se realizará en 15 días.

Este acuerdo “reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países”, además de resaltar que “los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas”, se lee en el comunicado. Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales considerados "críticos" tanto por Washington, como por China su principal comprador.

De ahí que el compromiso firmado con Santiago forme parte de los esfuerzos que durante meses viene impulsando EE.UU. para reducir su dependencia de China en lo que respecta a minerales críticos y tierras raras. Beijing controla casi todas las cadenas de suministro correspondientes a estos dos sectores.

En concreto, bajo el término “minerales críticos” se agrupan los recursos considerados esenciales para la economía, la industria o la defensa de un país, con alto riesgo de interrupción del suministro y sin sustitutos fáciles. Se destacan el litio, el cobre, el cobalto, el níquel, el grafito y el manganeso. Por su lado, las tierras raras son un subgrupo específico de 17 elementos químicos utilizados para fabricar imanes de alta potencia, motores eléctricos y dispositivos tecnológicos.