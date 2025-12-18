Con su postulación oficial a los Premios de la Academia, la cinta “Palestine 36” –coproducida por TRT– fue preseleccionada en la categoría de mejor película internacional para la edición número 98 de los Oscar, lo que marca un logro significativo para el cine palestino y regional.

Zahid Sobaci, el director general de TRT, elogió la noticia en una publicación en X: “Estamos orgullosos de llevarle al mundo una historia que arroja luz sobre la historia de Palestina a través del poder del cine”.

“Palestine 36”, dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, aborda la revuelta árabe de 1936 contra el dominio británico, al seguir las vidas de trabajadores y rebeldes palestinos en medio de las raíces tempranas del despojo.

Producido por la británico-libanesa Sawsan Asfari, este drama histórico se enraiza en una extensa investigación y materiales de archivo, destacando universidades palestinas, instituciones y comunidades fuertes que alguna vez prosperaron en lo que ahora son territorios ocupados por Israel.

“Esto demuestra que Palestina no era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, señaló Asfari en una entrevista el mes pasado. “La tierra era habitada por personas... los británicos eligieron ignorar eso”.