Cumplió su advertencia: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prendió los motores de una guerra comercial al anunciar que los aranceles del 25% sobre Canadá y México entran en vigor este martes, y que los impuestos a los productos de China aumentarán del 10% al 20%. ¿La respuesta? Medidas similares de parte de los tres países.

Aunque Canadá y México intentaron negociar un acuerdo a toda velocidad para detener los aranceles durante la pausa de un mes que Trump concedió, ya el presidente había dicho desde la semana pasada que las tarifas aduaneras “seguirán adelante a tiempo, según lo programado".

Este lunes, desde la Casa Blanca, cerró la puerta a cualquier asomo de duda o esperanza sobre otra pausa en la implementación de las tarifas aduaneras. "No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana", sentenció. “Tendrán que tener aranceles. Lo que tienen que hacer es construir sus plantas automóviles (...) y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no habrá aranceles", continuó.

Luego reiteró que “no había margen” para un acuerdo con sus vecinos que pudiera evitar los aranceles al frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Justamente, Trump ha dicho que su medida aduanera busca obligar a México y Canadá a intensificar sus acciones contra el tráfico de esta droga y para reducir los niveles de inmigración irregular. "Enormes cantidades de fentanilo han entrado en nuestro país desde México y, como saben, también desde China, desde donde se envía a México y a Canadá", insistió Trump.

Tanto México como Canadá habían implementado desde hace semanas acciones para apaciguar las presiones de Washington y evitar las tarifas aduaneras que se hicieron realidad este martes. México, por ejemplo, no solo desplegó 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos, sino que extraditó a 29 de sus más notorios narcotraficantes la semana pasada , en una operación “sin precedentes” y coordinada entre ambos países.

Los aranceles afectarán a más de 918.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses de ambos países.

México y Canadá, preparados para responder

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes, antes de que Trump confirmara sus aranceles, que su país tiene planes de contingencia listos. Y, en ese sentido, pidió “temple, serenidad y paciencia”.

"Hay comunicación constante en diferentes áreas, tanto de seguridad como de comercio, y esperaremos a ver qué sucede", añadió. Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México ha hecho su parte y ha estado en comunicación, “hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias”.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país impondrá aranceles proporcionales, del 25%, a productos estadounidenses por valor de 107.000 millones de dólares.

"Nuestros aranceles permanecerán vigentes hasta que se retire la acción comercial de Estados Unidos, y si los aranceles estadounidenses no cesan, estamos en conversaciones activas y en curso con provincias y territorios para buscar varias medidas no arancelarias", agregó Trudeau.