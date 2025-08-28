TÜRKİYE
“Cúpula de Acero”: cómo funciona el nuevo escudo antiaéreo que blinda los cielos de Türkiye
La arquitectura de defensa aérea de múltiples capas, que integra misiles defensivos y sistemas de lanzamiento que funcionan en conjunto, proporciona respuestas integradas en tiempo real.
La Cúpula de Acero proporciona protección gradual e integrada contra amenazas de baja, media y gran altitud. / AA / AA
28 de agosto de 2025

Una industria de defensa que mira al futuro y un país decidido a protegerse desde las alturas. Con su nuevo sistema de defensa aérea, la “Cúpula de Acero”, Türkiye busca crear un muro invisible pero impenetrable contra aviones, drones y misiles. Un paraguas tecnológico que combina innovación, velocidad y precisión, diseñado para convertir al país en una potencia de referencia en el control del espacio aéreo.

La empresa de defensa turca Aselsan ha entregado 47 vehículos a las Fuerzas Armadas de Türkiye como parte del nuevo sistema integrado de defensa aérea del país, denominado “Cúpula de Acero”.

La entrega, llevada a cabo este miércoles, incluye una combinación de sistemas de defensa aérea y radares, además de sistemas de interferencia en casos de guerra electrónica, que serán desplegados bajo el proyecto Cúpula de Acero —el escudo multicapa de Türkiye diseñado para reforzar la protección frente a amenazas aéreas.

“Hoy estamos dotando a nuestro heroico Ejército de los sistemas Sky Dome, compuestos por un total de 47 vehículos valorados en 460 millones de dólares, que infundirán confianza a los amigos y temor a los enemigos”, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, durante una ceremonia en Ankara. Añadió que, con el sistema de defensa aérea Cúpula de Acero, Türkiye estará ahora en “otra liga” en materia de defensa aérea.

Descrita como el “paraguas de seguridad” del país en los cielos, la Cúpula de Acero proporciona protección escalonada e integrada contra amenazas de baja, media y alta altitud mediante una amplia gama de sistemas de defensa nacionales desarrollados por empresas turcas del sector.

Uno de ellos es el cañón antiaéreo Korkut, de la empresa Aselsan, que satisface las necesidades de defensa de baja altitud de las Fuerzas Armadas de Türkiye como un sistema eficaz, móvil y rápido frente a amenazas.

Los sistemas Hisar-A+ e Hisar-O+, desarrollados por Aselsan y Roketsan, son soluciones de fabricación nacional de baja y media altitud que ofrecen protección eficaz contra aviones, misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y helicópteros.

El sistema de defensa aérea Siper, desarrollado en colaboración entre Aselsan, Roketsan y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TUBITAK), es efectivo contra amenazas de gran altitud y largo alcance para proteger instalaciones críticas, unidades militares y ciudades frente a cazas, misiles de crucero y balísticos, UAV y otros medios aéreos.

El Siper Blok 1 ya ha entrado en el inventario de las Fuerzas Armadas de Türkiye, y se trabaja en el desarrollo del Blok 2.

En este contexto, la industria de defensa turca ha ampliado también las capacidades de combate aire-aire del país con el sistema portátil Sungur, de Roketsan, para proteger unidades militares a baja altitud, y el misil Goktug de TUBITAK, que puede ser lanzado desde plataformas aéreas.

Los sistemas de alta precisión basados en láser Gokberk y Alka, desarrollados por Aselsan y Roketsan, son productos de nueva generación de la industria de defensa turca y están diseñados con una arquitectura integrada en mente.

Por su parte, el sistema híbrido de defensa aérea Gurz, de Aselsan, integra tecnologías de misiles, cañones y láseres, mientras que otros sistemas como Goker, Gokdeniz, Goksur y el Levent de Roketsan ofrecen soluciones personalizadas basadas en principios similares de diseño integrado.

Así, la industria de defensa turca también sigue desarrollando tecnologías nacionales para neutralizar las amenazas en su origen.

La familia de municiones MAM de Roketsan, los sistemas antitanque OMTAS, UMTAS y Karaok, los cohetes guiados TRLG-122/230, IHA-122/230 y K+, así como los sistemas de misiles estratégicos Tayfun, Akya, Cakir, Atmaca y SOM, se suman a la efectividad operativa de Türkiye en el campo de batalla.

