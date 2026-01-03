Las explosiones que este sábado sacudieron Caracas, en lo que Estados Unidos posteriormente confirmó fue un ataque a Venezuela, vuelven a poner a América Latina frente a un patrón que se ha repetido por décadas: la intervención directa de Washington en los asuntos internos de la región.

Desde invasiones militares y golpes de Estado hasta operaciones encubiertas y presiones económicas, EE.UU. ha marcado el rumbo político de numerosos países latinoamericanos, casi siempre bajo el argumento de la “seguridad”, la “democracia” o la “lucha contra el comunismo”, y con consecuencias profundas y duraderas para sus sociedades.

Estas son las principales intervenciones de Estados Unidos en América Latina en los últimos 75 años:

Bahía de Cochinos, Cuba

El 15 de abril de 1961, aviones B-26 enviados por Estados Unidos bombardearon bases cubanas para aniquilar a la Fuerza Aérea Revolucionaria y facilitar el desembarco en Playa Girón de la llamada Brigada 2506, compuesta por exiliados y mercenarios que habían sido entrenados por la CIA, agencia de inteligencia norteamericana, en Guatemala y Nicaragua.

Al día siguiente el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, declaró el carácter socialista de la revolución que le había llevado al poder en enero de 1959, y el 17 de abril, la Brigada 2506, integrada por unos 1.500 hombres armados y apoyados por aviones y buques de la fuerza naval estadounidense, intentó desembarcar en playa Girón, en la Bahía de Cochinos cubana, a unos 180 kilómetros al sureste de La Habana.

El ataque perseguía derrocar a Castro e instaurar un gobierno que se había formado en Miami pero fue repelido y sofocado por el Ejército cubano tras 72 horas de combates, en los que murieron 200 personas de ambos bandos y fueron detenidos 1.200 atacantes que, tras ser juzgados y condenados, fueron canjeados en 1963 por alimentos y medicinas procedentes de Estados Unidos.

La invasión de Bahía de Cochinos se había producido en el contexto del acercamiento del gobierno de Castro a la Unión Soviética. El fracaso de la operación estadounidense supuso un grave revés para el entonces presidente John F. Kennedy, al tiempo que marcó el comienzo de las difíciles relaciones entre los dos países.

República Dominicana

El 28 de abril de 1965 el entonces presidente de EE.UU., Lyndon B. Johnson, envió 20.000 infantes de marina a República Dominicana para sofocar el enfrentamiento civil que vivía el país después de que Juan Bosch, que había llegado al poder tras la muerte del dictador Leónidas Trujillo en 1961, fuera depuesto por militares.

La pretensión de Washington era “evitar que el país cayera en manos del comunismo” y se creara "una segunda Cuba" en el Caribe.

EE.UU. puso al frente del Gobierno al general Antonio Imbert Barrera y en septiembre de 1966 las tropas de Washington abandonaron el país, poco antes de que se celebraran elecciones presidenciales en las que Bosch fue derrotado por Joaquín Balaguer, que había formado parte de la administración del dictador Trujillo y que se mantendría en el poder hasta 1996.

Granada

El 25 de octubre de 1983 casi 2.000 marines estadounidenses, junto a una fuerza simbólica de 300 soldados de otros pequeños países caribeños –Jamaica, Antigua, Barbados, Dominica, Santa Lucía y San Vicente–, invadieron la isla caribeña de Granada para derrocar al régimen militar que se había hecho con el poder seis días antes, el 19 de octubre, tras ejecutar al jefe de Gobierno, Maurice Bishop, a tres de sus ministros y a numerosos civiles.

Ese golpe había derrocado a un gobierno instaurado en 1979, también mediante a la fuerza, y había puesto en el poder a una administración apoyada por Cuba y reconocido por EE.UU. y el Reino Unido.

El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, justificó la intervención -denominada “Operación Furia Urgente”- en la necesidad de proteger las vidas del millar de estadounidenses residentes en la isla, y restaurar las instituciones democráticas, a la vez que aseguraba que se estaba construyendo un aeropuerto para uso militar de soviéticos y cubanos.

La invasión fue condenada incluso por los aliados europeos de Estados Unidos.

La mayor parte de las tropas estadounidenses salieron del país el 1 de noviembre de 1983, tras instaurarse un Gobierno provisional, y en 1988 se celebraron elecciones. Desde entonces el país se ha mantenido como una democracia parlamentaria.