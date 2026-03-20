En la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, reina el silencio en el primer día de la festividad musulmana de Eid al-Fitr: Israel prohibió las oraciones allí, citando restricciones de seguridad impuestas en el contexto de la guerra que libra contra Irán.

La medida llevó a que palestinos convocaran a los fieles a reunirse cerca de la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este ocupada, para realizar las oraciones lo más cerca posible de Al-Aqsa y conmemorar el fin del mes bendito de Ramadán.

Previamente, la policía israelí ha utilizado porras, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra palestinos que rezaban fuera de las murallas de la Ciudad Vieja en protesta por las restricciones impuestas a Al-Aqsa durante Ramadán.

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La Ciudad Vieja, que normalmente se llena de palestinos en los días previos al Eid, estaba extrañamente silenciosa, como una ciudad fantasma.

Israel restringió el acceso, alegando la prohibición de reuniones, mientras que a los comerciantes palestinos se les impidió abrir sus tiendas: únicamente se autorizó la operación de farmacias y comercios de alimentos esenciales.

Comerciantes palestinos, que prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias israelíes, afirmaron que las restricciones les habían causado graves dificultades económicas.

Esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores palestina, Varsen Aghabekian Shahin, ya había advertido que Israel aprovecha las crisis regionales para intensificar la expansión de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

Sus declaraciones se produjeron durante una reunión informativa el martes con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Estado de Palestina, donde advirtió que Israel está acelerando las políticas destinadas a expandir los asentamientos ilegales e imponer el control permanente sobre Cisjordania ocupada, según un comunicado.

Shahin declaró que las autoridades israelíes se están aprovechando de la preocupación de la comunidad internacional por otras crisis regionales para acelerar los esfuerzos de anexión. Afirmó que estas políticas israelíes destinadas a consolidar el control permanente socavan la solución de dos Estados y amenazan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.