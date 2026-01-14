En un contexto de urgencia, mientras la crisis humanitaria en Gaza se profundiza debido a que Israel sigue sin permitir el ingreso de la ayuda humanitaria acordada, mediadores buscan avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego. Funcionarios de Qatar advirtieron que se requiere mayor impulso internacional para garantizar la entrega de asistencia sin obstáculos, mientras diversos reportes anticipan que está cerca la creación de un comité tecnocrático que administre el enclave en el futuro, así como una Junta de Paz que supervise su desarrollo.
“La catástrofe humanitaria en Gaza continúa y es causada por el hombre”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en una conferencia de prensa en Doha este martes. Subrayó que la ayuda no debe utilizarse como instrumento de presión y que los esfuerzos por avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego deben intensificarse.
Ansari indicó que Qatar, junto a los mediadores Türkiye y Egipto, trabaja para acelerar las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo, que busca ampliar el acceso humanitario y consolidar la frágil tregua iniciada el 10 de octubre.
Sin embargo, Israel se ha negado a reabrir el cruce de Rafah, en el sur de Gaza, un paso vital para la asistencia, a pesar de lo estipulado en la primera fase del acuerdo. En este sentido, representantes de Qatar han afirmado que se requiere mayor presión internacional para garantizar la entrega de ayuda prometida y sin obstáculos.
En paralelo, los ministros de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, mantuvieron una llamada telefónica para abordar la posibilidad de avanzar hacia la segunda fase del plan de paz para Gaza, reforzando los esfuerzos multilaterales en la región para consolidar la tregua y atender la crisis humanitaria.
Delegación de Hamás llega a Egipto para negociaciones
Mientras tanto, una delegación de alto nivel del grupo de resistencia palestino Hamás llegó este martes por la noche a El Cairo para mantener conversaciones con autoridades egipcias sobre el avance del acuerdo, informó el grupo en un comunicado. La delegación está encabezada por Khalil Al-Hayya, líder de Hamás y jefe de su equipo negociador.
Las conversaciones se centrarán en completar la implementación del alto el fuego, incluyendo los pasos pendientes de la primera fase y la reapertura del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto en ambos sentidos, según el comunicado. También abordarán la aceleración de la transición hacia la segunda fase, que incluye la formación de un comité administrativo y la finalización de la retirada israelí de Gaza.
La delegación tiene previsto reunirse además con líderes de otros grupos palestinos para revisar los desarrollos políticos y de campo en Gaza y Cisjordania ocupada.
Se prepara el comité tecnocrático de Gaza, según fuentes
Por otra parte, fuentes palestinas indicaron a la Agencia Anadolu que esta semana se realizará en Egipto una reunión que podría definir la conformación del comité tecnocrático encargado, según el plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de administrar Gaza.
Los miembros del comité han sido notificados formalmente de su nombramiento y comenzarán a trabajar en sus respectivas carteras una vez que el panel se reúna, indicó por su parte The New York Times, que agregó que Estados Unidos está cerca de anunciar oficialmente la formación del comité.
La primera reunión se espera que tenga lugar en El Cairo el jueves o viernes, según la fuente palestina. No se emitió un comentario oficial inmediato por parte de la Autoridad Palestina, Egipto o Estados Unidos sobre la reunión.
El comité incluirá figuras académicas, profesionales y comunitarias seleccionadas por su experiencia técnica para gestionar los sectores más urgentes de Gaza ante la grave crisis humanitaria. Su objetivo será administrar el territorio y coordinar la reconstrucción tras la ofensiva, supervisando los sectores más afectados por la violencia y la destrucción.
El comité tecnocrático operará bajo la supervisión de una “Junta de Paz”, liderada por Trump e integrada por líderes mundiales aún por anunciar. El mandatario estadounidense confirmó el domingo que se está formando este consejo, que contará con la participación de líderes de “las naciones más importantes del mundo”.
“La Junta de Paz se está formando”, dijo a la prensa a bordo del Air Force One el domingo. “Esencialmente, son los líderes más importantes de las naciones más importantes… Tomas a los líderes y naciones más importantes, y eso es lo que será la Junta de Paz”. También aseguró que existe un fuerte interés internacional en participar en la iniciativa: “Todos quieren formar parte”. Se espera que el consejo, presidido por Trump e integrado por unos 15 líderes mundiales, supervise un gobierno tecnocrático palestino aún por formar y coordine el proceso de reconstrucción en Gaza.
Entre los países que podrían sumarse se encuentran Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudí, Qatar, Egipto y Türkiye. Además, el ex enviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, podría actuar como representante de la junta sobre el terreno. Según reportes, Trump tenía previsto presentar el panel esta semana. No obstante, su administración ha retrasado repetidamente el anuncio desde el mes pasado y no se ha brindado un calendario específico.
La ofensiva israelí y la situación humanitaria
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 71.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados, y más de 171.000 resultaron heridos, según las autoridades de salud de Gaza. La ofensiva ha destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura del enclave, con costos de reconstrucción estimados por Naciones Unidas en unos 70.000 millones de dólares.
Aunque el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025, los ataques israelíes han continuado, matando al menos a 447 palestinos y causando más de 1.200 heridos. Estas violaciones reiteradas han mantenido la situación humanitaria al borde del colapso.
En noviembre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución respaldada por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva, que contempla el despliegue de una fuerza internacional temporal hasta finales de 2027. En septiembre, Trump había propuesto un plan de 20 puntos que establecía un marco de alto el fuego, incluyendo la liberación de prisioneros israelíes, la retirada de Israel de Gaza, la formación de una administración tecnocrática, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un llamado a Hamás para desarmarse.