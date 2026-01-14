En un contexto de urgencia, mientras la crisis humanitaria en Gaza se profundiza debido a que Israel sigue sin permitir el ingreso de la ayuda humanitaria acordada, mediadores buscan avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego. Funcionarios de Qatar advirtieron que se requiere mayor impulso internacional para garantizar la entrega de asistencia sin obstáculos, mientras diversos reportes anticipan que está cerca la creación de un comité tecnocrático que administre el enclave en el futuro, así como una Junta de Paz que supervise su desarrollo.

“La catástrofe humanitaria en Gaza continúa y es causada por el hombre”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en una conferencia de prensa en Doha este martes. Subrayó que la ayuda no debe utilizarse como instrumento de presión y que los esfuerzos por avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego deben intensificarse.

Ansari indicó que Qatar, junto a los mediadores Türkiye y Egipto, trabaja para acelerar las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo, que busca ampliar el acceso humanitario y consolidar la frágil tregua iniciada el 10 de octubre.

Sin embargo, Israel se ha negado a reabrir el cruce de Rafah, en el sur de Gaza, un paso vital para la asistencia, a pesar de lo estipulado en la primera fase del acuerdo. En este sentido, representantes de Qatar han afirmado que se requiere mayor presión internacional para garantizar la entrega de ayuda prometida y sin obstáculos.

En paralelo, los ministros de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, mantuvieron una llamada telefónica para abordar la posibilidad de avanzar hacia la segunda fase del plan de paz para Gaza, reforzando los esfuerzos multilaterales en la región para consolidar la tregua y atender la crisis humanitaria.

Delegación de Hamás llega a Egipto para negociaciones

Mientras tanto, una delegación de alto nivel del grupo de resistencia palestino Hamás llegó este martes por la noche a El Cairo para mantener conversaciones con autoridades egipcias sobre el avance del acuerdo, informó el grupo en un comunicado. La delegación está encabezada por Khalil Al-Hayya, líder de Hamás y jefe de su equipo negociador.

Las conversaciones se centrarán en completar la implementación del alto el fuego, incluyendo los pasos pendientes de la primera fase y la reapertura del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto en ambos sentidos, según el comunicado. También abordarán la aceleración de la transición hacia la segunda fase, que incluye la formación de un comité administrativo y la finalización de la retirada israelí de Gaza.

La delegación tiene previsto reunirse además con líderes de otros grupos palestinos para revisar los desarrollos políticos y de campo en Gaza y Cisjordania ocupada.

Se prepara el comité tecnocrático de Gaza, según fuentes

Por otra parte, fuentes palestinas indicaron a la Agencia Anadolu que esta semana se realizará en Egipto una reunión que podría definir la conformación del comité tecnocrático encargado, según el plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de administrar Gaza.