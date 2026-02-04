Omar Shakir, director para Israel-Palestina de Human Rights Watch (HRW), y la investigadora asistente Milena Ansari presentaron su renuncia como protesta a lo que denuncian es el bloqueo de un informe que afirmaron calificó como “crimen de lesa humanidad” las acciones de Tel Aviv para negar el derecho del retorno a los refugiados palestinos.

La decisión y sus motivaciones quedaron reflejadas en un reporte publicado este martes por Jewish Currents , que señaló haber obtenido las cartas de renuncia de Shakir y Ansari. En su misiva, Shakir escribió que la decisión de las directivas de HRW se apartó de los procesos habituales de revisión y reflejó el temor a represalias políticas más que preocupaciones legales o fácticas.

“He perdido la fe en la integridad de la forma en que hacemos nuestro trabajo y en nuestro compromiso con una cobertura basada en principios, en los hechos y en la aplicación del derecho”, escribió Shakir, según el medio.

Además, Shakir expresó su preocupación por el plan de HRW de "retomar el informe final desde cero", dando a los líderes "la oportunidad de desvirtuarlo o distorsionarlo en diferentes etapas". Añadió que, a pesar del claro "cambio de discurso en lo que respecta al trato de Israel a los palestinos", con la amplia aceptación de los conceptos de apartheid, genocidio y limpieza étnica, el derecho al retorno sigue siendo irrelevante.

"El único tema", afirmó, Shakir "incluso en Human Rights Watch, en el que persiste la renuencia a aplicar la ley y los hechos con principios es la difícil situación de los refugiados y su derecho a regresar a los hogares de los que fueron obligados a huir".

Décadas de crímenes documentados

El trabajo del informe, que finalmente se tituló “Nuestras almas están en los hogares que dejamos: la negación por parte de Israel del derecho de retorno de los palestinos y los crímenes de lesa humanidad”, comenzó en enero de 2025, indicó Jewish Currents.