TÜRKİYE
4 min de lectura
Erdogan: "el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo avanza pese a intentos de sabotaje"
El presidente Recep Tayyip Erdogan destaca esfuerzos coordinados del Estado el consenso parlamentario y las medidas de seguridad mientras Ankara avanza firme hacia una Türkiye libre de terrorismo.
Erdogan: "el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo avanza pese a intentos de sabotaje"
El presidente Erdogan afirma que Türkiye asume una responsabilidad valiente con un proceso libre de terrorismo / AA
hace 20 minutos

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha enfatizado que Türkiye está asumiendo una responsabilidad audaz en el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, destinado a poner fin a décadas de violencia que han frenado el avance de la nación.

En este sentido, declaró el miércoles en una reunión con gobernadores en Ankara: “Al poner en marcha el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, no solo hemos puesto las manos, sino el cuerpo entero para romper las cadenas sangrientas, forjadas hace medio siglo, que ataron los pies de nuestra nación”.

Asimismo, el presidente subrayó que, pese a los intentos de sabotear el proceso, Ankara lo ha gestionado durante 16 meses con “gran sensibilidad y un éxito excepcional”.

Además, añadió: “Nuestras instituciones competentes continúan desempeñando sus funciones sobre el terreno con cuidado y en coordinación”.

Por otra parte, Erdogan señaló que, una vez que la cuestión en el norte de Siria se resuelva sin contratiempos, el camino será aún más claro. En consecuencia, afirmó que Türkiye continuará brindando apoyo dentro del marco de la hermandad y las buenas relaciones de vecindad.

En el plano institucional, destacó que la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia, establecida bajo el Parlamento, completó su informe el miércoles con el apoyo de todos los grupos políticos.

A este respecto, agradeció a los legisladores y a quienes contribuyeron por su cooperación, elogió el liderazgo del Parlamento y afirmó que el informe de consenso ofrece una hoja de ruta clave; posteriormente, comenzarán las discusiones legales.

En cuanto a la organización terrorista que ha declarado que está deponiendo las armas, en referencia al PKK/YPG, el presidente señaló que se adoptarán ciertos pasos hacia su disolución completa.

“Así, primero haremos realidad una Türkiye libre de terrorismo y, con suerte, después estableceremos una región libre de terrorismo”, subrayó.

“Alcanzaremos nuestros objetivos paso a paso”

Por otro lado, Erdogan enfatizó que los gobernadores, especialmente en las regiones fronterizas, tienen importantes responsabilidades para garantizar la continuidad fluida del proceso.

RECOMENDADOS

Del mismo modo, subrayó la necesidad de una seguridad vigilante y de cooperación para prevenir provocaciones mientras Türkiye avanza hacia un futuro sin terrorismo.

En sus palabras: “Mediante la armonía entre la administración central, los gobiernos locales y la sociedad civil, alcanzaremos nuestros objetivos paso a paso. Defenderemos con firmeza el legado de nuestros mártires heroicos y respetaremos la sensibilidad de los veteranos y de las familias de los mártires.”

Además, expresó su esperanza de que el mes sagrado de Ramadán contribuya al despertar del mundo islámico y agradeció a los gobernadores por su servicio.

Igualmente, instó a los funcionarios a llegar de manera proactiva a los ciudadanos vulnerables con un apoyo rápido y compasivo, para que ningún hogar quede en dificultades.

Por último, añadió que son un equipo centrado en los problemas de la nación y que han trabajado incansablemente desde que asumieron el cargo, con el respaldo de la nación, para asegurar un futuro próspero y feliz para los 86 millones de ciudadanos.

Cabe recordar que el PKK, incluido como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, anunció su disolución el año pasado tras un llamamiento realizado en febrero de 2025 por su líder encarcelado, Abdullah Ocalan, para poner fin a décadas de ataques.

Posteriormente, el 11 de julio de 2025, un grupo de 30 miembros del PKK, incluidos 15 mujeres, se entregó y destruyó sus armas en la provincia iraquí de Sulaymaniyah arrojándolas a un caldero en llamas.

Finalmente, como parte de la nueva iniciativa, el Parlamento turco estableció la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia para evaluar los aspectos políticos y legales de la era posterior al terrorismo.

RelacionadoTRT Español - No habrá negociación ni concesiones en el proceso de lograr una Türkiye libre de terrorismo: Erdogan


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye denuncia la confiscación de tierras de Cisjordania ocupada por parte de Israel
Türkiye avanza para regular las redes sociales y proteger a los niños, dice la ministra de Familia
Erdogan dialoga con Al Nahyan sobre fortalecer vínculos entre Türkiye y Emiratos Árabes Unidos
Ministro turco Hakan Fidan se reúne con Ali Shaath, jefe del Comité para la Administración de Gaza
La primera dama turca Emine Erdogan distingue a referentes globales en los premios TRT World Citizen
¿Qué significan los crecientes lazos entre Türkiye y Egipto para Oriente Medio?
Corporación Petrolera Turca firma un memorando con BP para posible colaboración en Iraq y Libia
La calle Atatürk se inaugura en Guayaquil como símbolo de amistad entre Ecuador y Türkiye
Türkiye y Grecia deben mantener abiertos los canales de diálogo, afirma el presidente Erdogan
EE.UU. e Irán muestran flexibilidad ante posible acuerdo nuclear, destaca ministro turco Fidan
Hakan Fidan: El gobierno iraní no puede cambiarse mediante bombardeos aéreos ni de otra manera
Presidente turco Erdogan reordena su gabinete y designa nuevos ministros de Justicia e Interior
La visita del primer ministro de Grecia a Türkiye señala posible acercamiento en lazos bilaterales
Ministro turco Fidan descarta que ataques aéreos contra Irán puedan “colapsar” el gobierno
Vicepresidente de Türkiye se reúne con embajadora de Brasil para ampliar cooperación antes de COP31
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul
Erdogan conmemora tercer aniversario de los terremotos en Türkiye y destaca avance en reconstrucción
Türkiye captura a dos agentes del Mossad durante operaciones de antiespionaje en Estambul
"Hacemos todo lo posible para reducir la tensión entre EE.UU. e Irán", afirma Erdogan
Erdogan y Sisi impulsan cooperación Türkiye-Egipto ante la crisis en Gaza y conflictos regionales