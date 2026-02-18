El presidente Recep Tayyip Erdogan ha enfatizado que Türkiye está asumiendo una responsabilidad audaz en el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, destinado a poner fin a décadas de violencia que han frenado el avance de la nación.
En este sentido, declaró el miércoles en una reunión con gobernadores en Ankara: “Al poner en marcha el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, no solo hemos puesto las manos, sino el cuerpo entero para romper las cadenas sangrientas, forjadas hace medio siglo, que ataron los pies de nuestra nación”.
Asimismo, el presidente subrayó que, pese a los intentos de sabotear el proceso, Ankara lo ha gestionado durante 16 meses con “gran sensibilidad y un éxito excepcional”.
Además, añadió: “Nuestras instituciones competentes continúan desempeñando sus funciones sobre el terreno con cuidado y en coordinación”.
Por otra parte, Erdogan señaló que, una vez que la cuestión en el norte de Siria se resuelva sin contratiempos, el camino será aún más claro. En consecuencia, afirmó que Türkiye continuará brindando apoyo dentro del marco de la hermandad y las buenas relaciones de vecindad.
En el plano institucional, destacó que la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia, establecida bajo el Parlamento, completó su informe el miércoles con el apoyo de todos los grupos políticos.
A este respecto, agradeció a los legisladores y a quienes contribuyeron por su cooperación, elogió el liderazgo del Parlamento y afirmó que el informe de consenso ofrece una hoja de ruta clave; posteriormente, comenzarán las discusiones legales.
En cuanto a la organización terrorista que ha declarado que está deponiendo las armas, en referencia al PKK/YPG, el presidente señaló que se adoptarán ciertos pasos hacia su disolución completa.
“Así, primero haremos realidad una Türkiye libre de terrorismo y, con suerte, después estableceremos una región libre de terrorismo”, subrayó.
“Alcanzaremos nuestros objetivos paso a paso”
Por otro lado, Erdogan enfatizó que los gobernadores, especialmente en las regiones fronterizas, tienen importantes responsabilidades para garantizar la continuidad fluida del proceso.
Del mismo modo, subrayó la necesidad de una seguridad vigilante y de cooperación para prevenir provocaciones mientras Türkiye avanza hacia un futuro sin terrorismo.
En sus palabras: “Mediante la armonía entre la administración central, los gobiernos locales y la sociedad civil, alcanzaremos nuestros objetivos paso a paso. Defenderemos con firmeza el legado de nuestros mártires heroicos y respetaremos la sensibilidad de los veteranos y de las familias de los mártires.”
Además, expresó su esperanza de que el mes sagrado de Ramadán contribuya al despertar del mundo islámico y agradeció a los gobernadores por su servicio.
Igualmente, instó a los funcionarios a llegar de manera proactiva a los ciudadanos vulnerables con un apoyo rápido y compasivo, para que ningún hogar quede en dificultades.
Por último, añadió que son un equipo centrado en los problemas de la nación y que han trabajado incansablemente desde que asumieron el cargo, con el respaldo de la nación, para asegurar un futuro próspero y feliz para los 86 millones de ciudadanos.
Cabe recordar que el PKK, incluido como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, anunció su disolución el año pasado tras un llamamiento realizado en febrero de 2025 por su líder encarcelado, Abdullah Ocalan, para poner fin a décadas de ataques.
Posteriormente, el 11 de julio de 2025, un grupo de 30 miembros del PKK, incluidos 15 mujeres, se entregó y destruyó sus armas en la provincia iraquí de Sulaymaniyah arrojándolas a un caldero en llamas.
Finalmente, como parte de la nueva iniciativa, el Parlamento turco estableció la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia para evaluar los aspectos políticos y legales de la era posterior al terrorismo.