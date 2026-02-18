El presidente Recep Tayyip Erdogan ha enfatizado que Türkiye está asumiendo una responsabilidad audaz en el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, destinado a poner fin a décadas de violencia que han frenado el avance de la nación.

En este sentido, declaró el miércoles en una reunión con gobernadores en Ankara: “Al poner en marcha el proceso hacia una Türkiye libre de terrorismo, no solo hemos puesto las manos, sino el cuerpo entero para romper las cadenas sangrientas, forjadas hace medio siglo, que ataron los pies de nuestra nación”.

Asimismo, el presidente subrayó que, pese a los intentos de sabotear el proceso, Ankara lo ha gestionado durante 16 meses con “gran sensibilidad y un éxito excepcional”.

Además, añadió: “Nuestras instituciones competentes continúan desempeñando sus funciones sobre el terreno con cuidado y en coordinación”.

Por otra parte, Erdogan señaló que, una vez que la cuestión en el norte de Siria se resuelva sin contratiempos, el camino será aún más claro. En consecuencia, afirmó que Türkiye continuará brindando apoyo dentro del marco de la hermandad y las buenas relaciones de vecindad.

En el plano institucional, destacó que la Comisión de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia, establecida bajo el Parlamento, completó su informe el miércoles con el apoyo de todos los grupos políticos.

A este respecto, agradeció a los legisladores y a quienes contribuyeron por su cooperación, elogió el liderazgo del Parlamento y afirmó que el informe de consenso ofrece una hoja de ruta clave; posteriormente, comenzarán las discusiones legales.

En cuanto a la organización terrorista que ha declarado que está deponiendo las armas, en referencia al PKK/YPG, el presidente señaló que se adoptarán ciertos pasos hacia su disolución completa.

“Así, primero haremos realidad una Türkiye libre de terrorismo y, con suerte, después estableceremos una región libre de terrorismo”, subrayó.

“Alcanzaremos nuestros objetivos paso a paso”

Por otro lado, Erdogan enfatizó que los gobernadores, especialmente en las regiones fronterizas, tienen importantes responsabilidades para garantizar la continuidad fluida del proceso.