Al menos 620 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,0 ​​que sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, reporta el Ministerio del Interior.

El sismo se registró a las 11:47 p.m., hora local, y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al este-noreste de Jalalabad, con una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Un funcionario del Ministerio de Información de Afganistán detalló a Anadolu que se han reportado víctimas en los distritos de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

También aclaró que las cifras de muertos y heridos no son definitivas, ya que las autoridades aún están comunicándose con residentes en muchas zonas remotas y los equipos de ayuda van en camino.

Las carreteras que conducen a Dewa Gul, en el distrito de Sawki, y a Mazar Dara, en el distrito de Nur Gul, han quedado bloqueadas debido a deslizamientos de tierra, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate a las zonas afectadas, añadió.

Los residentes describieron el terremoto como uno de los más potentes que han azotado el país.