ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Trágico terremoto en Afganistán deja más de 600 muertos y 1.500 heridos en la provincia de Kunar
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió Afganistán en la noche de este domingo, dejando una amplia destrucción. Las autoridades informan que funcionarios y residentes participan en las labores de rescate.
El epicentro del sismo se ubicó a 27 kilómetros al este-noreste de Jalalabad, según el Servicio Geológico de EE.UU. / x
1 de septiembre de 2025

Al menos 620 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,0 ​​que sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, reporta el Ministerio del Interior.

El sismo se registró a las 11:47 p.m., hora local, y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al este-noreste de Jalalabad, con una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Un funcionario del Ministerio de Información de Afganistán detalló a Anadolu que se han reportado víctimas en los distritos de Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

También aclaró que las cifras de muertos y heridos no son definitivas, ya que las autoridades aún están comunicándose con residentes en muchas zonas remotas y los equipos de ayuda van en camino.

Las carreteras que conducen a Dewa Gul, en el distrito de Sawki, y a Mazar Dara, en el distrito de Nur Gul, han quedado bloqueadas debido a deslizamientos de tierra, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate a las zonas afectadas, añadió.

Los residentes describieron el terremoto como uno de los más potentes que han azotado el país.

El portavoz del gobierno interino de Afganistán, Zabihullah Mujahid, confirmó que el sismo dejó múltiples víctimas.

"Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha provocado pérdidas de vidas y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales", escribió en X.

Mujahid afirmó que las autoridades locales y los residentes participan en las labores de rescate, y que equipos de apoyo de las provincias centrales y cercanas se dirigen a la zona. "Se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", añadió.

Al menos dos réplicas de magnitud 5,2 afectaron la misma zona tras el terremoto de 6,0, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).


FUENTE:TRT Español y agencias
