El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que el ataque de Israel contra una delegación negociadora de Hamás en Doha fue una “agresión cobarde”, que constituye “un desafío directo al sistema internacional y al derecho”,resaltando que Tel Aviv también ha atacado Gaza, Siria, Líbano, Yemen e Irán.



“Este ataque ha demostrado una vez más el alcance de la mentalidad ocupacionista de Israel y sus políticas terroristas”, declaró Erdogan a periodistas este martes, durante su regreso de la cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha.



El mandatario subrayó que Türkiye mantiene su firme respaldo a Qatar y al pueblo palestino, transmitiendo sus condolencias a los fallecidos y deseando la pronta recuperación de los heridos.



Además añadió que la cumbre extraordinaria demostró la posición unida del mundo islámico en contra de la agresión israelí, con líderes que acordaron considerar nuevas medidas diplomáticas y económicas, incluida una revisión de las relaciones con Tel Aviv.

La declaración final de la cumbre, señaló Erdogan, destacó que la agresión israelí no se limita a Palestina sino que apunta a todas las naciones de mayoría musulmana, e hizo un llamado a adoptar “todas las medidas legales y efectivas posibles” para detener sus acciones.



El mandatario turco también celebró la reciente aprobación de la Declaración de Nueva York en la Asamblea General de la ONU, con 142 votos a favor, describiéndola como un punto de inflexión en los esfuerzos diplomáticos hacia una solución de dos Estados.

“Esto demuestra que Israel está cada vez más aislado y que la postura de Türkiye ha ganado reconocimiento global”, afirmó.





“Escenarios falsos”