Erdogan arremete contra el “terrorismo de Estado” de Israel y promete mantener el apoyo a Palestina
La continua agresión de Israel apunta contra todas las naciones musulmanas, no solo Palestina, advirtió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instando a tomar “todas las medidas legales y efectivas posibles” para frenar su impunidad.
Erdogan celebró la reciente aprobación en la Asamblea General de la ONU de la Declaración de Nueva York con 142 votos a favor. / AA
16 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que el ataque de Israel contra una delegación negociadora de Hamás en Doha fue una “agresión cobarde”, que constituye “un desafío directo al sistema internacional y al derecho”,resaltando que Tel Aviv también ha atacado Gaza, Siria, Líbano, Yemen e Irán.

“Este ataque ha demostrado una vez más el alcance de la mentalidad ocupacionista de Israel y sus políticas terroristas”, declaró Erdogan a periodistas este martes, durante su regreso de la cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha.

El mandatario subrayó que Türkiye mantiene su firme respaldo a Qatar y al pueblo palestino, transmitiendo sus condolencias a los fallecidos y deseando la pronta recuperación de los heridos.

Además añadió que la cumbre extraordinaria demostró la posición unida del mundo islámico en contra de la agresión israelí, con líderes que acordaron considerar nuevas medidas diplomáticas y económicas, incluida una revisión de las relaciones con Tel Aviv.
La declaración final de la cumbre, señaló Erdogan, destacó que la agresión israelí no se limita a Palestina sino que apunta a todas las naciones de mayoría musulmana, e hizo un llamado a adoptar “todas las medidas legales y efectivas posibles” para detener sus acciones.

El mandatario turco también celebró la reciente aprobación de la Declaración de Nueva York en la Asamblea General de la ONU, con 142 votos a favor, describiéndola como un punto de inflexión en los esfuerzos diplomáticos hacia una solución de dos Estados.
“Esto demuestra que Israel está cada vez más aislado y que la postura de Türkiye ha ganado reconocimiento global”, afirmó.


“Escenarios falsos”

Al abordar las tensiones regionales, Erdogan rechazó los “escenarios falsos” de redibujar fronteras bajo el pretexto de la “tierra prometida”. Tales afirmaciones, sostuvo, carecen de validez legal y de base moral, y solo sirven a la agenda de “ideología radical y fascista” de Israel.

También afirmó que el liderazgo en Tel Aviv ha convertido esa ideología radical en una “red fascista de asesinatos”, que representa una amenaza para musulmanes, cristianos y judíos por igual. En esa línea instó a las naciones islámicas a responder con conocimiento, cooperación y unidad.

“Cuando escuchas a judíos que se oponen al genocidio israelí, puedes ver claramente cuán peligrosa es la ideología sionista. Si se va a asociar al Israel sionista con algo, es con el terrorismo y el fascismo”.

El presidente reafirmó que Ankara continuará actuando como “abanderado de la causa palestina”, subrayando que el objetivo último de Türkiye es garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana en toda la región.

