A casi tres años de dejar el poder, el expresidente Jair Bolsonaro vuelve a acaparar la escena política brasileña: esta vez como acusado. El exmandatario, referente de la ultraderecha en América Latina, enfrenta un juicio histórico ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2023, luego de que perdiera las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva.

En su primer testimonio en el juicio, Bolsonaro, quien gobernó de 2019 a 2022, negó cualquier vínculo con los hechos que sacudieron Brasilia el 8 de enero de 2023, los cuales pretendían impedir la investidura de Lula. Aunque, al desligarse de toda responsabilidad, el expresidente también admitió haber considerado “posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución".

"Nunca se habló de golpe, golpe es una cosa abominable", señaló. También mencionó que él y algunos colaboradores de alto rango discutieron alternativas a la aceptación de los resultados electorales, incluyendo la posibilidad de desplegar fuerzas militares, pero dijo que esas propuestas fueron descartadas pronto.

“Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución", pero finalmente "abandonamos cualquier posibilidad" y "enfrentamos el ocaso de nuestro Gobierno". Luego añadió: "La sensación era que no podíamos hacer nada más. Teníamos que tragarnos los resultados electorales".

"Nunca actué contra la Constitución", añadió Bolsonaro, sosteniendo una copia de la carta del país de 1988 que restableció la democracia tras dos décadas de gobierno militar.

El juicio, que es seguido de cerca en el país y en la región, marca un hito histórico: Bolsonaro es el primer expresidente del Brasil en enfrentar un proceso judicial por golpe de Estado.

El exmandatario, ahora de 70 años, y siete excolaboradores, incluidos varios altos militares, podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.

¿De qué acusan exactamente a Bolsonaro?

La fiscalía acusa al expresidente Bolsonaro de liderar una "organización criminal" que buscaba invalidar los resultados de las elecciones presidenciales e impedir la toma de posesión de Lula da Silva.

Según los fiscales, el golpe de Estado no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. Interrogado sobre la veracidad de la acusación, el exmandatario respondió: "No procede, excelencia".