Israel planea tomar el área al sur del río Litani y desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah, ampliando significativamente su operación terrestre en Líbano, según informó este sábado el medio Axios, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses.

El informe señala que podría tratarse de la mayor invasión terrestre israelí en Líbano desde 2006, lo que podría arrastrar aún más al país a la escalada de la guerra con Irán.

“Vamos a hacer lo que hicimos en Gaza”, dijo un alto funcionario israelí, en referencia a la destrucción de edificios que Israel afirma que Hezbollah utiliza para almacenar armas y lanzar ataques.

Una operación de esa magnitud podría conducir a una ocupación israelí prolongada del sur de Líbano, según el medio.

Israel mata a 31 personas en Líbano

Israel ha matado al menos a 31 personas y herido a decenas más desde la madrugada del viernes en diferentes zonas de Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias del país (NNA) y testigos, mientras Tel Aviv empuja a Líbano más profundamente hacia la creciente guerra entre Estados Unidos e Irán.

Al menos ocho personas murieron y otras nueve resultaron heridas el viernes cuando un ataque israelí alcanzó un edificio residencial en las afueras orientales de Sidón, en el sur del país.

En la cercana aldea de Irkey, Mohammad Taqi enterró a sus cuatro hijas, de entre seis y trece años, que murieron en un ataque israelí el jueves junto con cinco familiares.

“El enemigo israelí dice todos los días que está atacando infraestructuras”, dijo a la agencia de noticias AFP durante el funeral, con la cabeza vendada y el rostro cubierto de heridas.

“¿Esto es la infraestructura? ¿La han visto?”, preguntó, señalando los cuerpos de sus hijas.

“He perdido a cuatro hijas. No tengo otras. Zainab, Zahra, Malika y Yasmina”, dijo, añadiendo que también perdió a sus padres, a su hermano, a su sobrino y a su cuñado en el mismo ataque israelí.

En la localidad de Qleileh, en el distrito de Tiro, equipos de rescate recuperaron dos cuerpos entre los escombros de un edificio que se derrumbó tras ser alcanzado al amanecer, mientras continúan las operaciones de búsqueda de otras personas desaparecidas.

En la carretera entre las localidades de Kfartabnit y Arnoun, en el distrito de Nabatieh, una persona murió después de que un dron israelí atacara la motocicleta que conducía. Otra persona murió en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil, tras un ataque aéreo israelí.

En el valle central de la Bekaa, en el este de Líbano, un ataque aéreo israelí alcanzó un apartamento residencial en la localidad de Bar Elias, matando a los dos hijos de un funcionario local, identificado como Youssef Al-Dahouk, e hiriendo a este y a otras dos personas.

Aviones de combate israelíes también lanzaron intensos bombardeos contra zonas del distrito de Hermel, según informes locales.

En la capital, Beirut, una persona murió cuando un ataque israelí alcanzó un coche en la zona de Jnah, en los suburbios del sur de la ciudad.

En la localidad de Shebaa, en el distrito de Hasbaya, Mahmoud Akrama Nassif y Hadi Mohammed Kanaan murieron en un ataque con dron israelí en las afueras del pueblo.

En Sidón también se registraron víctimas después de que un ataque israelí alcanzara un edificio residencial en las afueras orientales de la ciudad, aunque las autoridades aún no han anunciado el balance final.