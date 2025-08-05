Encontrar respuestas sobre el futuro de la Tierra es el objetivo de la quinta expedición científica de investigación en el Ártico que lidera Türkiye. La misión reúne a científicos nacionales e internacionales que desarrollarán 19 proyectos en el entorno marino de la región, contribuyendo al conocimiento global sobre el cambio climático.

La expedición, liderada por la Presidencia de Türkiye, se realiza en un radio de 4.800 kilómetros alrededor del archipiélago noruego de Svalbard. Los 19 proyectos se enfocarán en el análisis del medio marino, además, de parámetros climáticos, oceanográficos y biológicos.

En el equipo participarán investigadores del Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (TÜBİTAK), del Departamento de Navegación Hidrografía y Oceanografía (SHOD), de la agencia de noticias Anadolu, así como de universidades de Estambul, Ankara e Izmir. Además, se unirán tres investigadores invitados de Argentina, Ecuador y Bulgaria.

La presencia latinoamericana



Desde Ecuador, Sara Cifuentes, investigadora posdoctoral de la Universidad San Francisco de Quito, colaborará en la expedición para estudiar la microbiota marina y los genomas de resistencia, con el fin de comparar regiones costeras remotas y otras impactadas por el ser humano en Svalbard.

Por su parte, Lucas Martínez Álvarez, del Instituto Antártico Argentino (IAA), investiga las adaptaciones evolutivas comunes entre las comunidades microbianas del Ártico y la Antártida.

Burcu Ozsoy, científica y coordinadora de la expedición, explicó que el equipo ya realizó lecturas del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y mediciones meteorológicas en el radio de 4.800 km alrededor de la isla Svalbard, archipiélago entre la Noruega continental y el Polo Norte.

Además, se recolectarán muestras de agua de mar y sedimentos en unas 70 estaciones para evaluar el impacto del deshielo sobre el ecosistema marino. "Todas las publicaciones internacionales derivadas de estos análisis reforzarán el papel de Türkiye en el campo de la ciencia ártica", señaló Ozsoy.

El capitán y líder de la expedición, Dogac Baybars Isiler, explicó a la agencia Anadolu que ha colaborado en los 19 proyectos, mientras que el sublíder Erhan Arslan se encargó de recopilar datos meteorológicos. Por su parte, la fotoperiodista de Anadolu, Sebnem Coskun, documenta la misión con imágenes, videos e informes desde el terreno, que destacan la labor científica de Türkiye en el Ártico.