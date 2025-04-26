TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan se reúne en Estambul con el primer ministro de Nueva Zelanda
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió en Estambul con el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, para fortalecer la cooperación bilateral y tratar temas globales.
Erdogan afirmó que existen “lazos históricos de amistad” entre Türkiye y Nueva Zelanda, y añadió que Türkiye considera a Nueva Zelanda un “socio esencial” en la región del Pacífico / AA
26 de abril de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este viernes en Estambul al primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante el encuentro, celebrado en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales y analizaron diversos temas de actualidad regional y global.

Erdogan destacó los "lazos históricos de amistad" que unen a Türkiye y Nueva Zelanda, y subrayó que Ankara considera a Wellington un "socio esencial" en la región del Pacífico. Asimismo, señaló que trabajan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en las áreas de comercio, transporte e industria de defensa, mediante iniciativas ya emprendidas y otras en curso.

El mandatario de Türkiye también hizo hincapié en los retos que enfrenta el mundo actualmente y reafirmó los esfuerzos de su país para detener los ataques de Israel en Gaza, reiterando que una paz duradera en la región solo será posible a través de la solución de dos Estados.

En la reunión participaron también el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de Comunicaciones, Fahrettin Altun; y el asesor presidencial en Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic.

Horas antes, Luxon, de visita en Türkiye con motivo del 110º aniversario de las Batallas de Tierra de Çanakkale y las ceremonias de conmemoración del Día de Anzac, fue recibido con una ceremonia oficial en la misma sede presidencial.

Posteriormente, Erdogan ofreció una cena en honor del primer ministro neozelandés.

FUENTE:TRT World
