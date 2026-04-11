GUERRA CONTRA IRÁN
2 min de lectura
EE.UU. e Irán inician en Islamabad conversaciones para un alto el fuego permanente
Ambas delegaciones mantienen reuniones por separado con funcionarios paquistaníes para “coser posiciones” antes de iniciar conversaciones directas.
EE.UU. e Irán inician en Islamabad conversaciones para un alto el fuego permanente
EE.UU. e Irán inician en Islamabad conversaciones para un alto el fuego permanente / Reuters
11 de abril de 2026

La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó en la capital paquistaní, Islamabad, con el objetivo de buscar un alto el fuego permanente tras una tregua temporal de dos semanas entre ambas partes enfrentadas, informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Anadolu.

Por ahora, las dos delegaciones celebran este sábado reuniones separadas con funcionarios paquistaníes en un hotel de cinco estrellas de la capital para “tejer los primeros acuerdos” antes de iniciar conversaciones directas entre ambas partes, añadieron las fuentes.

“Por el momento no podemos decir cuándo las dos delegaciones se sentarán cara a cara. Ahora mismo están manteniendo conversaciones con funcionarios paquistaníes”, indicaron.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán ya han comenzado en Islamabad y aseguró que Teherán abrirá el estrecho de Ormuz en un “futuro no muy lejano”, según informó NewsNation.

Asimismo, Trump advirtió que, si las conversaciones con Irán no avanzan favorablemente, “reiniciaremos la situación; estamos preparados”.

RECOMENDADOS

Las negociaciones, consideradas de alto riesgo y bautizadas como las “Conversaciones de Islamabad”, comenzaron poco después de que las delegaciones de Irán y Estados Unidos mantuvieran reuniones separadas con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a primera hora del día.

De hecho, las delegaciones estadounidense e iraní llegaron por separado a Islamabad para participar en las conversaciones, lo que marca un importante encuentro bilateral de alto nivel entre ambos países desde 1979.

Por parte de Washington, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance, e incluye también a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

En cuanto a Irán, la delegación está liderada por el presidente del Parlamento, Bagher Ghalibaf, y cuenta con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, así como del vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Bagheri Kani, entre otros.

Por último, Pakistán está representado en las conversaciones por el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, con el apoyo del jefe del Ejército, Asim Munir, y del ministro del Interior, Mohsin Naqvi, según fuentes cercanas al proceso.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Cuáles son los 10 puntos del plan de paz planteado por Irán con el que EE.UU. aceptó negociar?
Türkiye recibe con satisfacción alto el fuego de EE.UU. e Irán, pero advierte contra “provocaciones”
El mundo reacciona al alto el fuego entre EE.UU. e Irán: ¿qué han dicho los diferentes países?
Alto el fuego en Oriente Medio: EE.UU. e Irán acuerdan suspender ataques por 14 días y reabrir Ormuz
Erdogan y Sánchez destacan cooperación entre Türkiye y España y esfuerzos por la paz
Trump dice que “una civilización morirá” si Irán no acepta acuerdo, entre gestiones a contrarreloj
Erdogan condena “atroz” ataque en Estambul y promete seguir luchando contra el terrorismo
Israel profundiza su ofensiva terrestre en Líbano con más tropas, mientras ataques dejan 36 muertos
Israel dice que atacó planta petroquímica en Irán, en medio de escalada antes del ultimátum de Trump
Neutralizan a tres terroristas tras un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: autoridades
Türkiye lanza acuerdo de tránsito comercial con Arabia Saudí ante crisis en el estrecho de Ormuz
Trump dice que “Irán podría ser eliminada en una noche”, mientras se acerca plazo sobre Ormuz
Presidente Erdogan: “Israel sigue socavando todos los esfuerzos para poner fin a la guerra" con Irán
Irán rechaza tregua temporal con EE.UU., dice reporte, y pide garantía para fin de “guerra impuesta”
EE.UU. e Israel atacan dos complejos petroquímicos clave en Irán, incluida la mayor planta del país