La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó en la capital paquistaní, Islamabad, con el objetivo de buscar un alto el fuego permanente tras una tregua temporal de dos semanas entre ambas partes enfrentadas, informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Anadolu.
Por ahora, las dos delegaciones celebran este sábado reuniones separadas con funcionarios paquistaníes en un hotel de cinco estrellas de la capital para “tejer los primeros acuerdos” antes de iniciar conversaciones directas entre ambas partes, añadieron las fuentes.
“Por el momento no podemos decir cuándo las dos delegaciones se sentarán cara a cara. Ahora mismo están manteniendo conversaciones con funcionarios paquistaníes”, indicaron.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán ya han comenzado en Islamabad y aseguró que Teherán abrirá el estrecho de Ormuz en un “futuro no muy lejano”, según informó NewsNation.
Asimismo, Trump advirtió que, si las conversaciones con Irán no avanzan favorablemente, “reiniciaremos la situación; estamos preparados”.
Las negociaciones, consideradas de alto riesgo y bautizadas como las “Conversaciones de Islamabad”, comenzaron poco después de que las delegaciones de Irán y Estados Unidos mantuvieran reuniones separadas con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a primera hora del día.
De hecho, las delegaciones estadounidense e iraní llegaron por separado a Islamabad para participar en las conversaciones, lo que marca un importante encuentro bilateral de alto nivel entre ambos países desde 1979.
Por parte de Washington, la delegación está encabezada por el vicepresidente JD Vance, e incluye también a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.
En cuanto a Irán, la delegación está liderada por el presidente del Parlamento, Bagher Ghalibaf, y cuenta con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, así como del vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Bagheri Kani, entre otros.
Por último, Pakistán está representado en las conversaciones por el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, con el apoyo del jefe del Ejército, Asim Munir, y del ministro del Interior, Mohsin Naqvi, según fuentes cercanas al proceso.