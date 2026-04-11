La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó en la capital paquistaní, Islamabad, con el objetivo de buscar un alto el fuego permanente tras una tregua temporal de dos semanas entre ambas partes enfrentadas, informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Anadolu.

Por ahora, las dos delegaciones celebran este sábado reuniones separadas con funcionarios paquistaníes en un hotel de cinco estrellas de la capital para “tejer los primeros acuerdos” antes de iniciar conversaciones directas entre ambas partes, añadieron las fuentes.

“Por el momento no podemos decir cuándo las dos delegaciones se sentarán cara a cara. Ahora mismo están manteniendo conversaciones con funcionarios paquistaníes”, indicaron.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán ya han comenzado en Islamabad y aseguró que Teherán abrirá el estrecho de Ormuz en un “futuro no muy lejano”, según informó NewsNation.

Asimismo, Trump advirtió que, si las conversaciones con Irán no avanzan favorablemente, “reiniciaremos la situación; estamos preparados”.