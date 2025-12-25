Durante el 2025, en TRT Español continuamos con el mismo espíritu de compartir historias humanas que dan voz a personas del Sur Global y arrojan luz sobre temas que no siempre aparecen en la prensa occidental.

En esa línea, hemos publicado crónicas desde Iberoamérica hasta Oriente Medio, abordando asuntos importantes como el sufrimiento de generaciones de familias palestinas desplazadas en medio de la ofensiva genocida en Gaza; una investigación sobre la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, asesinada en la Cisjordania ocupada; los vínculos de Israel en la Patagonia argentina; la historia de un emprendimiento que busca mantener viva una tradición turca, y, finalmente, la travesía del cempasúchil desde su siembra hasta los altares en el Día de Muertos en México.

Estas son cinco historias que publicamos en 2025 y que sirven como fuente de inspiración y resistencia en un año marcado por la fragmentación, las guerras y el cambio climático.

Cicatrices silenciosas: un padre lucha por sanar el trauma de su hijo en Gaza

Tras más de dos años de ofensiva genocida en Gaza, Tel Aviv ha matado a cerca de 71.000 palestinos –en su mayoría mujeres y niños– mediante bombardeos y disparos, dejando atrás escombros y recuerdos. Para quienes sobreviven, quedan cicatrices externas e internas, como esta historia de un padre que lucha por sanar el trauma de su hijo en Gaza.

A través de la pluma del periodista palestino Abdallah Al-Naami, conocemos a Adam, un niño que antes del genocidio era feliz y sociable. Era conocido por montar en bicicleta y acompañar a su padre por el vecindario, hasta que un bombardeo israelí destruyó la casa familiar y llevó a que Adam “nunca volviera a ser el mismo”.

El pequeño cayó en un profundo silencio. “Algo en él se había quebrado”, contó su padre, Ahmad Al-Ayyobi, a TRT Español.

Desde entonces, él comenzó a buscar formas para ayudar a Adam a sanar y volver a estar “lleno de felicidad y energía”. Mientras evaluaba opciones, dejó claro el impacto personal de afrontar este dolor como padre. “Me rompió el corazón ver cómo la ofensiva convirtió su infancia feliz en un sufrimiento psicológico constante”.

¿Quién mató a Shireen?: documental arroja luz sobre el crimen de la periodista en Cisjordania ocupada

Desde 1967, el pueblo palestino en Cisjordania sufre en carne propia los efectos de vivir bajo una ocupación asfixiante. Mientras la amenaza constante de desalojo ha forzado a generaciones de palestinos a convivir con esta realidad, quienes se atreven a informar corren el riesgo de convertirse en blanco de los soldados israelíes.

En mayo de este año se estrenó el documental “¿Quién mató a Shireen?”, que arroja luz sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh en 2022, mientras cubría un allanamiento en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada. La producción identifica al soldado que presuntamente disparó el tiro mortal.

A través de la cronista marroquí Hajar Elkahlaoui, TRT Español conversó con Dion Nissenbaum, uno de los periodistas que lideró la investigación, y con Lina Abu Akleh, sobrina de la periodista asesinada. El reportaje muestra cómo el caso continúa impune debido a versiones contradictorias y bloqueos a las investigaciones.

Al mismo tiempo, se observa cómo la familia Abu Akleh se mantiene firme en su lucha por la justicia y la rendición de cuentas, mientras busca preservar el legado periodístico de profesionalismo e integridad que siempre caracterizó a Shireen.

“El apoyo incondicional que mi familia y yo hemos recibido en estos tres años ha sido abrumador y profundamente conmovedor”, dijo Lina Abu Akleh a TRT Español. “Nos recuerda cada día que no estamos solos; que la voz de Shireen, su verdad y su legado siguen vivos gracias a quienes nos acompañan y exigen justicia en su nombre”.

Lago Escondido: el polémico enclave con nexos israelíes en Argentina

La influencia sionista se extiende más allá de Cisjordania ocupada y Palestina hasta América Latina, en una historia que también plantea interrogantes sobre la soberanía argentina. En la Patagonia se encuentra Lago Escondido, un paraíso natural conocido por su belleza permanece cerrado al público desde que el magnate británico Joe Lewis adquirió unas 13.000 hectáreas en 1996, presuntamente infringiendo leyes nacionales, según denuncias locales.

Con el reportaje del periodista argentino Agustín Gulman, conocemos cómo, mediante entramados empresariales y un presunto lobby político-judicial, Lewis consolidó un enclave privado con infraestructura propia y bloqueó el acceso histórico al lago. Durante más de 20 años, diversos movimientos sociales insistieron en la reapertura del camino público, pero enfrentaron hostigamientos y episodios de violencia.