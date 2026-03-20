TÜRKİYE
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Presidente Erdogan insta a la unidad durante Eid al-Fitr, en medio de las tensiones en Oriente Medio
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, expresó su preocupación por la escalada de ataques en la región, y añadió que espera que la festividad de Eid fortalezca la unidad y la fraternidad del país.
Presidente Erdogan insta a la unidad durante Eid al-Fitr, en medio de las tensiones en Oriente Medio
Erdogan habla con la prensa tras las oraciones en la mezquita Merkez, en el distrito de Guneysu, provincia de Rize, en el norte de Türkiye. / AA
hace una hora

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este viernes el Eid al-Fitr con un mensaje de unidad y solidaridad, al tiempo que expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Oriente Medio.

Tras las oraciones en la mezquita Merkez, en el distrito de Guneysu, provincia de Rize, en el norte de Türkiye, Erdogan afirmó que el final del mes de Ramadán y la llegada del Eid deben servir como un momento de renovación para el mundo musulmán.

"Hemos dejado atrás el mes bendito de Ramadán y hoy llegamos al Eid al-Fitr", declaró.

"Que Dios haga del Eid al-Fitr un medio de salvación y renacimiento para todo el mundo islámico", añadió.

Además, expresó su esperanza de que la festividad fortalezca la unidad y la fraternidad en Türkiye.

También se refirió a los recientes desarrollos en Oriente Medio, describiéndolos como una situación de gran tensión.

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Y, en esa línea, apuntó a que “este Israel sionista ha matado a cientos de miles de personas”. “No me cabe duda de que pagará las consecuencias”, añadió.

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Erdogan concluyó sus declaraciones con un mensaje de buena voluntad. “Que Dios nos acompañe y nos proteja”, dijo.

“Espero que el Eid al-Fitr traiga bienestar a nuestro país y a nuestra nación”, agregó.

“Un momento para que nuestra nación se una”

De manera similar, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, declaró que Eid al-Fitr es “un momento para que nuestra nación se una en sus valores, sintiendo sobre todo hermandad y solidaridad”.

Luego señaló que, en medio de esta fecha especial, “sentimos una profunda tristeza al ver cómo los palestinos se esfuerzan por celebrar su festividad en condiciones difíciles”.

Por lo que explicó que Türkiye “persigue con firmeza la estabilidad regional, la paz y la seguridad nacionales ante los desafíos actuales”.

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones a nuestra estimada nación y a todo el mundo islámico con motivo del Eid al-Fitr”, señaló.

FUENTE:TRT Español y agencias
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