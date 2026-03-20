El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este viernes el Eid al-Fitr con un mensaje de unidad y solidaridad, al tiempo que expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Oriente Medio.

Tras las oraciones en la mezquita Merkez, en el distrito de Guneysu, provincia de Rize, en el norte de Türkiye, Erdogan afirmó que el final del mes de Ramadán y la llegada del Eid deben servir como un momento de renovación para el mundo musulmán.

"Hemos dejado atrás el mes bendito de Ramadán y hoy llegamos al Eid al-Fitr", declaró.

"Que Dios haga del Eid al-Fitr un medio de salvación y renacimiento para todo el mundo islámico", añadió.

Además, expresó su esperanza de que la festividad fortalezca la unidad y la fraternidad en Türkiye.

También se refirió a los recientes desarrollos en Oriente Medio, describiéndolos como una situación de gran tensión.

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Y, en esa línea, apuntó a que “este Israel sionista ha matado a cientos de miles de personas”. “No me cabe duda de que pagará las consecuencias”, añadió.