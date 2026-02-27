El Ejecutivo ha insistido en reformar esta ley desde que Milei asumió la Presidencia. En diciembre de 2023 envió al Congreso el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que incluía la modificación de la ley de glaciares dentro de un paquete de decenas de propuestas. Pero tuvo oposición y fue luego removida.

Ahora, organizaciones presentaron un informe técnico ante el Senado advirtiendo sobre los riesgos de la reforma. Señalan que glaciares y ambientes periglaciares funcionan como tanques naturales de agua, alimentando ecosistemas críticos a cientos de kilómetros de distancia. Alertan que modificar la normativa comprometería no solo las reservas estratégicas de agua dulce, sino también la fauna de la región.

Movimientos sociales y militantes realizaron protestas en las últimas semanas denunciando que la reforma prioriza los intereses de corporaciones mineras transnacionales. Sostienen que es una modificación elaborada a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que, desde hace más de una década, presionan de manera sistemática para flexibilizar.

Desde su sanción en 2010, la ley enfrentó cuestionamientos de sectores vinculados a la megaminería, que intentaron limitar su alcance. En 2019, un reclamo de Barrick Gold llegó a la Corte Suprema, que sin embargo ratificó la constitucionalidad de la norma y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos, y que los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen sobre intereses individuales.

Con la presidencia de Milei y su enfoque de permitir mayor actividad minera, los intentos de limitar la protección ambiental cobraron nuevo impulso. El partido gobernante sostiene que no todos los ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos y que la decisión, caso por caso, de las provincias —dueñas de los recursos naturales según la Constitución— podría habilitar proyectos productivos en áreas sin función hídrica relevante.

Entre las principales multinacionales que operan hoy en día en Argentina están la canadiense Barrick Gold y Lundin Mining, la estatal china Shandong Gold, la anglo-australiana BHP, la multinacional Río Tinto (con participación de BlackRock y la estatal china Chinalco) y la suiza Glencore (con participación del fondo estatal Qatar Holding).

Impacto ambiental

El ambiente glacial no se limita a las grandes columnas blancas de la Cordillera de los Andes. También existen cuerpos de hielo más pequeños, mezclados con rocas o cubiertos de tierra, que conforman el ambiente periglacial. Junto con los grandes glaciares, funcionan como una reserva vital de agua para animales y plantas, además de sostener ecosistemas clave.

El primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó en 2018. Según el relevamiento, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie total alcanza los 8.484 kilómetros cuadrados, equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur.

Se estima que hay unos 16.000 glaciares a lo largo de la cordillera, principalmente en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut. Desde 1990 han retrocedido sostenidamente, y la velocidad de su retroceso aumenta con el tiempo. Esto implica que el agua que aportan será cada vez más escasa, un riesgo que podría agravarse con la reforma.