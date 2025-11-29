De hecho, la Sociedad de Prisioneros Palestinos señaló que las fuerzas israelíes arrestaron a 162 palestinos durante la ofensiva lanzada el 26 de noviembre, la mayoría de los cuales fueron liberados tras interrogatorios en el terreno y lo que describió como malos tratos.

La organización anunció asimismo el viernes que el ejército israelí detiene, interroga y somete a cientos de palestinos a malos tratos cada semana en zonas de la Cisjordania ocupada.

“Cada semana, cientos de palestinos son detenidos, sometidos a interrogatorios en el terreno y expuestos a malos tratos. La mayoría son liberados después de unas horas o unos días”, indicó en un comunicado.

Emani Serahine, responsable de medios del organismo, dijo a Anadolu: “El ejército israelí anuncia únicamente los arrestos reales, es decir, aquellos que mantiene en prisiones y centros de detención”.

Además, Serahine señaló que el ejército no revela todos los casos de palestinos cuyas casas son allanadas, cuyas pertenencias son destruidas, que sufren malos tratos o que son detenidos durante horas o días.

Añadió que los interrogatorios en el terreno del ejército israelí incluyen fuertes golpizas, provocaciones y amenazas, y que los soldados destruyen pertenencias y roban dinero durante los allanamientos.

Paralelamente al genocidio que se prolonga desde hace dos años en Gaza, donde casi 70.000 personas han sido asesinadas, las agresiones de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales en la Cisjordania ocupada han dejado al menos 1.085 palestinos muertos y 11.000 heridos, mientras que más de 20.500 han sido detenidos, según cifras oficiales palestinas.



