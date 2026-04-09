Mientras líderes mundiales exigen que Israel deje de bombardear el Líbano y que este país sea incluido en el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán –tal como reclama Teherán–, Tel Aviv anunció que buscará negociaciones directas con Beirut. Sin embargo, según reportes, el gobierno libanés quiere un cese del fuego antes de iniciar cualquier negociación.

“Líbano quiere un alto el fuego antes de iniciar negociaciones”, dijo un funcionario del gobierno libanés a la agencia de noticias AFP, quien pidió mantener el anonimato por conocer detalles de las conversaciones.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que había instruido a los funcionarios a “iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible”, incluso pese a los ataques aéreos de sus fuerzas seguían ocurriendo en ese país.

La oficina de Netanyahu afirmó en un comunicado publicado en la plataforma estadounidense X: “A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, instruí en la reunión del Gobierno de ayer abrir negociaciones directas con Líbano lo antes posible”. El comunicado agregó que las negociaciones se centrarán en desarmar a Hezbollah y en establecer “relaciones pacíficas” entre Israel y Líbano.

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Según reportes del portal estadounidense Axios, un alto funcionario israelí dijo que las conversaciones se esperan que comiencen la próxima semana. La primera reunión se realizará en el Departamento de Estado en Washington, con la participación del embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa. El reporte agregó que Tel Aviv estará representado por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, mientras que la delegación libanesa incluirá a la embajadora Nada Hamadeh-Moawad.

Asimismo, el canal israelí Channel 14 informó que las negociaciones “se llevarán a cabo bajo fuego”, reflejando la escalada militar que continúa en el sur del Líbano.

Hezbollah exige cese de hostilidades y rechaza negociación directa

Tras el anuncio de Netanyahu, un miembro del Parlamento libanés, del grupo Hezbollah, expresó el rechazo del grupo a cualquier negociación directa entre Líbano e Israel.

“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier negociación directa con el enemigo israelí, y la necesidad de mantener los principios nacionales, entre los que se encuentran la retirada israelí, el cese de hostilidades y el regreso de los residentes a sus pueblos y ciudades”, dijo Ali Fayyad en un comunicado difundido por los medios del grupo.