Mientras líderes mundiales exigen que Israel deje de bombardear el Líbano y que este país sea incluido en el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán –tal como reclama Teherán–, Tel Aviv anunció que buscará negociaciones directas con Beirut. Sin embargo, según reportes, el gobierno libanés quiere un cese del fuego antes de iniciar cualquier negociación.
“Líbano quiere un alto el fuego antes de iniciar negociaciones”, dijo un funcionario del gobierno libanés a la agencia de noticias AFP, quien pidió mantener el anonimato por conocer detalles de las conversaciones.
Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que había instruido a los funcionarios a “iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible”, incluso pese a los ataques aéreos de sus fuerzas seguían ocurriendo en ese país.
La oficina de Netanyahu afirmó en un comunicado publicado en la plataforma estadounidense X: “A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, instruí en la reunión del Gobierno de ayer abrir negociaciones directas con Líbano lo antes posible”. El comunicado agregó que las negociaciones se centrarán en desarmar a Hezbollah y en establecer “relaciones pacíficas” entre Israel y Líbano.
Según reportes del portal estadounidense Axios, un alto funcionario israelí dijo que las conversaciones se esperan que comiencen la próxima semana. La primera reunión se realizará en el Departamento de Estado en Washington, con la participación del embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa. El reporte agregó que Tel Aviv estará representado por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, mientras que la delegación libanesa incluirá a la embajadora Nada Hamadeh-Moawad.
Asimismo, el canal israelí Channel 14 informó que las negociaciones “se llevarán a cabo bajo fuego”, reflejando la escalada militar que continúa en el sur del Líbano.
Hezbollah exige cese de hostilidades y rechaza negociación directa
Tras el anuncio de Netanyahu, un miembro del Parlamento libanés, del grupo Hezbollah, expresó el rechazo del grupo a cualquier negociación directa entre Líbano e Israel.
“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier negociación directa con el enemigo israelí, y la necesidad de mantener los principios nacionales, entre los que se encuentran la retirada israelí, el cese de hostilidades y el regreso de los residentes a sus pueblos y ciudades”, dijo Ali Fayyad en un comunicado difundido por los medios del grupo.
Fayyad agregó que Hezbollah pidió “al gobierno libanés que se adhiera al alto el fuego como condición previa antes de dar cualquier otro paso”.
Israel reducirá ataques en Líbano, afirma Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le pidió a Netanyahu que reduzca los ataques sobre Líbano, y aseguró que Israel “estará reduciendo” las operaciones.
“Hablé con Bibi (Netanyahu) y va a moderarlo. Creo que tenemos que ser un poco más, digamos, discretos”, dijo Trump el jueves durante una breve entrevista telefónica con NBC News.
Aumenta a 303 el número de muertos por los ataques israelíes
Mientras, en un Líbano de duelo, los socorristas continuaron este jueves buscando entre los escombros a las víctimas de los bombardeos simultáneos que Israel realizó el miércoles en distintas regiones.
El Ministerio de Salud libanés informó que la cifra de muertos por los ataques ascendió al menos a 303, mientras que 1.150 fueron heridos.
Añadió que la cifra no era definitiva y que podría aumentar, ya que los equipos de rescate todavía retiraban cuerpos de los escombros. Agregó que el total de muertos desde el 2 de marzo era de 1.888 y que más de 6.000 personas resultaron heridas.
El ejército israelí intensificó los ataques en todo Líbano este miércoles a pesar del alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, mediado por Pakistán. Israel llevó a cabo uno de sus ataques más mortales en ese país desde que inició la ofensiva militar contra Hezbollah a principios del mes pasado.