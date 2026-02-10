En una visita que abre la puerta a un posible acercamiento bilateral, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, viajará este miércoles a Türkiye para participar en la 6ª reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, considerada clave por funcionarios de ambos países para impulsar los lazos entre las naciones vecinas.

Mitsotakis visitará Ankara por invitación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro será copresidido por ambos líderes y contará con la participación de ministros de las dos partes, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante la reunión, está previsto que el consejo revise en detalle el estado de las relaciones bilaterales y analice posibles vías para profundizar la cooperación. También se prevé que las conversaciones aborden la coyuntura regional y global y el impacto de esos escenarios en los lazos entre ambos países.

En los últimos años, Türkiye y Grecia han trabajado para estabilizar la relación y ampliar la cooperación, especialmente en áreas como el comercio y el turismo. En ese marco, ambos gobiernos se fijaron como objetivo elevar el intercambio bilateral a 10 mil millones de dólares.

La denominada “agenda positiva”, impulsada entre Ankara y Atenas, busca avanzar en la colaboración en sectores como salud, medio ambiente, cultura, turismo y comercio. Las autoridades confían en que el proceso gane mayor tracción a través de visitas recíprocas y de nuevos acuerdos de cooperación.

Seguridad regional

Las relaciones entre Grecia y Türkiye han estado históricamente marcadas por períodos de tensión, así como por intentos de normalización. Las disputas de larga data en el mar Egeo siguen ocupando un lugar central en la agenda bilateral. Entre ellas figuran desacuerdos sobre áreas de jurisdicción marítima, la delimitación de la plataforma continental, el espacio aéreo y el estatus de militarización de ciertas islas del mar Egeo oriental.

Türkiye ha llamado de manera constante al diálogo basado en el derecho internacional, al tiempo que subraya la necesidad de proteger sus derechos e intereses en el Egeo y el Mediterráneo.