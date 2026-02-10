En una visita que abre la puerta a un posible acercamiento bilateral, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, viajará este miércoles a Türkiye para participar en la 6ª reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel, considerada clave por funcionarios de ambos países para impulsar los lazos entre las naciones vecinas.
Mitsotakis visitará Ankara por invitación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro será copresidido por ambos líderes y contará con la participación de ministros de las dos partes, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Durante la reunión, está previsto que el consejo revise en detalle el estado de las relaciones bilaterales y analice posibles vías para profundizar la cooperación. También se prevé que las conversaciones aborden la coyuntura regional y global y el impacto de esos escenarios en los lazos entre ambos países.
En los últimos años, Türkiye y Grecia han trabajado para estabilizar la relación y ampliar la cooperación, especialmente en áreas como el comercio y el turismo. En ese marco, ambos gobiernos se fijaron como objetivo elevar el intercambio bilateral a 10 mil millones de dólares.
La denominada “agenda positiva”, impulsada entre Ankara y Atenas, busca avanzar en la colaboración en sectores como salud, medio ambiente, cultura, turismo y comercio. Las autoridades confían en que el proceso gane mayor tracción a través de visitas recíprocas y de nuevos acuerdos de cooperación.
Seguridad regional
Las relaciones entre Grecia y Türkiye han estado históricamente marcadas por períodos de tensión, así como por intentos de normalización. Las disputas de larga data en el mar Egeo siguen ocupando un lugar central en la agenda bilateral. Entre ellas figuran desacuerdos sobre áreas de jurisdicción marítima, la delimitación de la plataforma continental, el espacio aéreo y el estatus de militarización de ciertas islas del mar Egeo oriental.
Türkiye ha llamado de manera constante al diálogo basado en el derecho internacional, al tiempo que subraya la necesidad de proteger sus derechos e intereses en el Egeo y el Mediterráneo.
En los últimos años, Grecia también ha ampliado su cooperación en materia de defensa con Israel, incluidos ejercicios conjuntos y la adquisición de sistemas militares avanzados. En paralelo, un marco trilateral entre Grecia, la administración grecochipriota e Israel se ha ido institucionalizando. En diciembre, funcionarios de defensa firmaron un plan de acción conjunto orientado a mejorar la coordinación y ampliar los ejercicios aéreos y navales en el Mediterráneo en los próximos años.
Funcionarios turcos han expresado en reiteradas ocasiones reservas sobre iniciativas regionales que, explican, excluyen a Türkiye de los acuerdos emergentes en materia de seguridad y energía.
Desde Ankara se ha insistido en la necesidad de promover un diálogo inclusivo y mecanismos de seguridad cooperativos en el Mediterráneo Oriental, con el objetivo de prevenir nuevas tensiones y garantizar la estabilidad a largo plazo en la región.
Mayor compromiso diplomático
Las diferencias también persisten en torno a Chipre, donde Ankara respalda una solución de dos Estados y apoya a la República Turca del Norte de Chipre. Las reclamaciones contrapuestas vinculadas a la exploración energética en el Mediterráneo Oriental han contribuido, en distintos momentos, a aumentar la tensión en la relación.
Sin embargo, el compromiso diplomático se ha intensificado desde 2023, cuando se celebró la 5ª reunión del Consejo de Cooperación de Alto Nivel. Tal encuentro fue el primero de ese tipo en siete años y fue descrito por ambas partes como un paso hacia un entorno más constructivo.
A lo largo de 2024, los contactos continuaron en múltiples niveles, incluyendo medidas para fomentar la confianza en el ámbito militar y conversaciones para explorar una “agenda positiva” bilateral.
En este escenario, ambos gobiernos se han comprometido a mantener abiertos los canales de comunicación y a gestionar las diferencias mediante un diálogo sostenido.