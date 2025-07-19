Buenos Aires, Argentina – Un ingeniero agrónomo trabaja en un campo en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y aplica grandes cantidades de químicos en parcelas destinadas al cultivo de cereales. Su hija adolescente, incómoda con esta práctica, quiebra el vínculo familiar al enterarse de que una compañera de su escuela sufre una enfermedad relacionada con los efectos nocivos de las fumigaciones. Viven en un pueblo rural donde el uso de pesticidas, desde hace décadas, se ha convertido en paisaje.

La escena es una rutina que ocurre en prácticamente la totalidad de las casi 40 millones de hectáreas dedicadas a cultivos agropecuarios en la Argentina, donde el 98% de los terrenos crecen a base de agroquímicos y fertilizantes, según el más reciente Censo Nacional Agropecuario . Específicamente, de las 11.325.179 hectáreas destinadas a cereales, menos de 5.000 practican “agroecología” o “agricultura orgánica”.

La escena es realidad y también ficción: forma parte central de la historia verosímil y potente que la premiada película “El Agrónomo” llevó a los cines. El film reavivó el debate en torno al cuestionado uso de agrotóxicos en una potencia agropecuaria como la Argentina, tercer exportador mundial de alimentos . Y vaya si su proyección sacudió al modelo agroexportador: la producción enfrentó resistencia y amenazas de los sectores más concentrados del campo argentino, quienes ven el uso de químicos como una práctica común.

“El tema incomodó a muchos empresarios del campo y a los grandes medios, que no quisieron difundir la película”, dice Martín Turnes, el director, a TRT Español tras regresar a Buenos Aires. Estaba de gira en Europa, donde las audiencias en Francia, España y Alemania se mostraron sorprendidas por la normalización del uso de químicos en el campo argentino. Según un voluminoso estudio de la Comisión Europea en 2022, la Argentina es el tercer país del mundo con mayor uso de pesticidas en su suelo, solo superado por Estados Unidos y China.

“Para hablar del uso indiscriminado de agrotóxicos, no queríamos hacer una película panfletaria, sino mostrar el modelo tal cual es y con una historia verosímil”, dice Turnes, quien durante casi 10 años recorrió la provincia de Buenos Aires hablando con productores agropecuarios, agrónomos, ingenieros y peones rurales que aportaron distintas miradas acerca del tema.

El director, sentado en el sofá de un bohemio departamento de Buenos Aires, donde funciona la productora Zebra Cine, cuenta que se propuso “cuestionar el modelo desde adentro” al introducir como personaje principal a Gastón –interpretado por el reconocido actor Diego Velázquez –, un agrónomo que trabaja la tierra de un empresario al que no conoce, y acaba siendo parte necesaria del sistema al ser quien toma la decisión de cuánto glifosato (herbicida) aplicar en los cultivos.

La presión (y el silencio) de los medios

“El Agrónomo” se estrenó oficialmente en la 25ª edición del prestigioso Festival Internacional de cine independiente de Buenos Aires (Bafici) en 2024. Colmó las salas de espectadores e inmediatamente comenzó “una movida de desprestigio hacia la película”, según cuenta Turnes sobre su ópera prima, que superó los 9.000 espectadores entre proyecciones nacionales, regionales e internacionales.

Tras el estreno, diversos “trolls” (usuarios de redes sociales que intentan provocar a otros) le causaron “una pesadilla de 72 horas con insultos que llegaron a niveles de amenazas directas ”, amplificadas en un artículo en el suplemento ‘Campo’ del diario La Nación , principal medio de referencia de los sectores concentrados del agro argentino y donde las grandes empresas del ámbito invierten en publicidad.

Las críticas ocurrieron el año pasado, en un contexto de protestas del sector audiovisual contra los intentos del Gobierno de Javier Milei de desfinanciar el reconocido Instituto Nacional de Cine (INCAA). “El Agrónomo” había recibido un financiamiento del instituto en 2022.

“Con ese incentivo, tendríamos que haber cubierto el 70% de los costos, pero con las devaluaciones y crisis en estos años no llegamos ni al 30% del presupuesto. El resto fueron aportes privados y coproducciones”, explica Turnes sobre su film, para el que tuvo que organizar decenas de proyecciones autogestionadas para vencer la invisibilidad.

La importancia del debate y el impacto en la salud pública

Una de las preguntas que Turnes propone con el film es: ¿por qué debe preocuparnos el uso de químicos en los cultivos? El director encontró respuestas en Mercedes Méndez, enfermera pediátrica e investigadora del hospital de alta complejidad Garrahan, de Buenos Aires.