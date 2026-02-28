La preocupación de una guerra a gran escala en Oriente Medio volvió a encenderse este sábado, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ofensivas conjuntas contra Irán. En represalia, Teherán respondió con múltiples ataques en la región. El presidente de EE.UU., Donald Trump, promete destruir el arsenal de misiles de Irán, mientras este país ha prometido una represalia contundente.
La escalada ha encendido las alarmas en todo el mundo, y varios líderes y países ya han reaccionado. Estas son las declaraciones tras los más recientes desarrollos.
Türkiye
Türkiye instó a sus ciudadanos en Irán a permanecer en zonas seguras tras los ataques israelíes y estadounidenses. En ese sentido, les indicó que deben mantenerse alejados de zonas y edificios militares y evitar salir al exterior.
En un aviso compartido en X, la Embajada de Türkiye en Teherán instó a los ciudadanos turcos a posponer sus viajes a Irán, salvo en casos de emergencia, subrayando que la situación de seguridad en Irán sigue siendo "sensible".
“Se recomienda a quienes planeen viajar a Irán que pospongan su viaje, salvo en casos de emergencia”, detalló el aviso.
España
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó a través de un mensaje en la red social X la “la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.
De la misma manera condenó “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”.
Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su perfil de X que, a su consideración “el presidente Trump se ha equivocado hoy”. Y luego añadió: “Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”.
Brasil
El gobierno de Brasil ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y ha expresado su profunda preocupación por la acción militar. "Los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que constituye el único camino viable para la paz, una postura tradicionalmente defendida por Brasil en la región", declaró en un comunicado.
Por eso, instó a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar la escalada de hostilidades y proteger a la población civil.
Países del Golfo
Arabia Saudí, Qatar y Kuwait condenaron los ataques iraníes contra varios países de la región y advirtieron sobre graves consecuencias.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí afirmó que el reino "condena y denuncia en los términos más fuertes la flagrante agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía" de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania.
De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar rechazó contundentemente lo que describió como un ataque a su territorio con misiles balísticos iraníes, calificándolo de "flagrante violación" de su soberanía nacional y una amenaza directa a su seguridad e integridad.
También, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait condenó el sábado lo que describió como un "ataque iraní" contra su país, llamándolo de igual manera una "flagrante violación" de su soberanía, espacio aéreo, derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
ONU
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha rechazado este sábado los ataques contra Irán por parte de EE.UU. e Israel, así como las represalias de Teherán, y ha instado a la desescalada.
"Deploro los ataques militares perpetrados esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como las represalias posteriores de Irán", declaró Turk a través de un comunicado. "Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio final", añadió.
Turk instó a todas las partes a la moderación y a retomar el diálogo, afirmando: "Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y miseria humana".
"Para evitar estas terribles consecuencias para la población civil, pido moderación e imploro a todas las partes que entren en razón, reduzcan la tensión y regresen a la 'mesa de negociaciones', donde tan solo unas horas antes habían estado buscando activamente una solución", declaró, calificándola de "la única vía" para resolver de forma duradera las "profundas diferencias" entre los Estados.
Türk advirtió que, de no lograrse una reducción de la tensión, se corre el riesgo de un conflicto aún más amplio que podría causar "más muertes y destrucción de civiles sin sentido a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán, sino en toda la región de Oriente Medio".
Jordania
El Gobierno de Jordania instó a la distensión, advirtiendo que defenderá los intereses del reino con todas sus fuerzas. Un portavoz gubernamental afirmó que el país no participaba en el conflicto.
Líbano
El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, declaró: "Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a acciones que amenacen su seguridad y unidad".
Rusia
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló este sábado que las negociaciones nucleares de Washington con Irán fueron “solo una fachada”. "Las fuerzas pacificadoras están de nuevo en acción. Las conversaciones con Irán fueron solo una fachada. Todos lo sabían", escribió Medvédev en redes sociales, aludiendo al presidente de EE.UU., Donald Trump.
"La pregunta es ¿quién tiene más paciencia para esperar el triste fin del enemigo ahora? Estados Unidos tiene solo 249 años. El Imperio persa se fundó hace más de 2.500 años. Ya lo veremos en 100 años", completó.
En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, condenó el “ataque armado no provocado” contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, según un comunicado del ministerio.
China
China pidió a sus ciudadanos en varios países de Oriente Medio –como Israel, Irán y Bahréin– que siguieran de cerca la situación y reforzaran las medidas de seguridad ante los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, según informaron medios estatales.
La Embajada de China en Israel declaró que la situación de seguridad local es "extremadamente grave", según informó el diario Global Times, con sede en Beijing. El viernes, China había instado a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país y emitió una recomendación de no viajar.
Unión Europea
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificaron los acontecimientos en Irán de "sumamente preocupantes", y reafirmaron su firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales.
La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó los recientes acontecimientos de "peligrosos" e insistió en la necesidad de proteger a los civiles y el derecho internacional humanitario como "una prioridad".
Francia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría tener graves consecuencias para la paz internacional, y expresó su disposición a desplegar recursos para proteger a sus socios. En otro mensaje pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo que cualquier escalada debe cesar. "La actual escalada es peligrosa para todos. Debe cesar", añadió.
Francia, que cuenta con varias bases militares en Oriente Medio, especialmente en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, afirmó que la prioridad de París era la seguridad de sus ciudadanos.
"Obviamente, nuestra prioridad en este tipo de casos es la protección de nuestros ciudadanos, la protección de nuestras fuerzas en la región y el seguimiento de la situación en tiempo real, que es lo que estamos haciendo", declaró Alice Rufo, ministra delegada del Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de Veteranos, a la cadena de televisión France 2.
Reino Unido
El Gobierno del Reino Unido manifestó su temor de que la situación pudiera escalar hasta convertirse en un conflicto regional más amplio e instó a sus ciudadanos en Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a buscar refugio.
Canadá
El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su apoyo a los ataques estadounidenses contra Irán, afirmando que Teherán no ha logrado desmantelar su programa nuclear ni cesar su apoyo a grupos militantes.