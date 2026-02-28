La preocupación de una guerra a gran escala en Oriente Medio volvió a encenderse este sábado, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ofensivas conjuntas contra Irán. En represalia, Teherán respondió con múltiples ataques en la región. El presidente de EE.UU., Donald Trump, promete destruir el arsenal de misiles de Irán, mientras este país ha prometido una represalia contundente.

La escalada ha encendido las alarmas en todo el mundo, y varios líderes y países ya han reaccionado. Estas son las declaraciones tras los más recientes desarrollos.

Türkiye

Türkiye instó a sus ciudadanos en Irán a permanecer en zonas seguras tras los ataques israelíes y estadounidenses. En ese sentido, les indicó que deben mantenerse alejados de zonas y edificios militares y evitar salir al exterior.

En un aviso compartido en X, la Embajada de Türkiye en Teherán instó a los ciudadanos turcos a posponer sus viajes a Irán, salvo en casos de emergencia, subrayando que la situación de seguridad en Irán sigue siendo "sensible".

“Se recomienda a quienes planeen viajar a Irán que pospongan su viaje, salvo en casos de emergencia”, detalló el aviso.

España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó a través de un mensaje en la red social X la “la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

De la misma manera condenó “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”.

Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su perfil de X que, a su consideración “el presidente Trump se ha equivocado hoy”. Y luego añadió: “Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”.

Brasil

El gobierno de Brasil ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y ha expresado su profunda preocupación por la acción militar. "Los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que constituye el único camino viable para la paz, una postura tradicionalmente defendida por Brasil en la región", declaró en un comunicado.

Por eso, instó a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar la escalada de hostilidades y proteger a la población civil.

Países del Golfo

Arabia Saudí, Qatar y Kuwait condenaron los ataques iraníes contra varios países de la región y advirtieron sobre graves consecuencias.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí afirmó que el reino "condena y denuncia en los términos más fuertes la flagrante agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía" de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar rechazó contundentemente lo que describió como un ataque a su territorio con misiles balísticos iraníes, calificándolo de "flagrante violación" de su soberanía nacional y una amenaza directa a su seguridad e integridad.

También, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait condenó el sábado lo que describió como un "ataque iraní" contra su país, llamándolo de igual manera una "flagrante violación" de su soberanía, espacio aéreo, derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

ONU

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha rechazado este sábado los ataques contra Irán por parte de EE.UU. e Israel, así como las represalias de Teherán, y ha instado a la desescalada.

"Deploro los ataques militares perpetrados esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como las represalias posteriores de Irán", declaró Turk a través de un comunicado. "Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio final", añadió.