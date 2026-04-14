Las incógnitas flotan en torno al bloqueo a los puertos iraníes anunciado por la Casa Blanca esta semana, una medida destinada a presionar a Teherán y contrarrestar las restricciones que esta impuso en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra. Pero aunque Washington precisó que la medida entraría en vigor este lunes, el tráfico marítimo continuó: según reportes, al menos dos embarcaciones procedentes de puertos iraníes cruzaron la zona, además de un buque chino sancionado por Washington.

Así, durante las primeras 24 horas de la operación estadounidense –que inició el lunes a las 5:30 p.m., hora local en Irán– 21 barcos han atravesado la zona, según estadísticas reveladas por la agencia de noticias Anadolu. De estos, 14 buques han entrado en el Golfo y siete han salido del estrecho en ese periodo, detalló la agencia.

Asimismo, aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, enfatizó que cualquier buque iraní que se acerque al área del bloqueo será “inmediatamente eliminado”, el proveedor de datos marítimos Kpler indicó que al menos dos barcos procedentes de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes.

El buque granelero Christianna, con bandera de Liberia, transitó la zona después de descargar 74.000 toneladas de maíz en el puerto iraní de Bandar Imam Khomeini, pasando cerca de la isla iraní de Larak alrededor de las 7:30 p.m. del lunes, según datos de Kpler.

Un segundo buque, el petrolero Elpis, con bandera de Comoras, se encontraba cerca de la isla de Larak alrededor de las 3:00 p.m. y completó el paso del estrecho hacia las 7:30 p.m. Transportaba 31.000 toneladas de metanol y había salido del puerto iraní de Bushehr el 31 de marzo, según la misma fuente.

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Por otra parte, datos de MarineTraffic muestran que al menos un buque sancionado por Estados Unidos también atravesó el estrecho: un petrolero de propiedad china. El buque de transporte de petróleo y productos químicos Rich Starry pertenece a Shanghai Xuanrun Shipping, una empresa incluida en la lista de sanciones de Washington.

Los datos de seguimiento muestran que el buque cruzó el estrecho en la madrugada del martes. Había partido desde Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, y se dirige ahora hacia China.

Mientras EE.UU. insiste en su bloqueo, Teherán informó que, desde marzo, cuando impuso sus propias restricciones, los ingresos petroleros han sido “satisfactorios”. Así lo señaló el ministro de Petróleo del país, Mohsen Paknejad, en declaraciones citadas por la agencia semioficial Fars.

Cabe recordar que Irán ha restringido parcialmente el tráfico marítimo sin llegar a cerrarlo, permitiendo el paso de buques de países que no considera hostiles —como China o España— y manteniendo sin limitaciones su propio flujo de exportaciones.

Paknejad añadió que Teherán utilizará parte de sus ingresos petroleros para reconstruir la infraestructura de petróleo y gas dañada por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Llamados a reabrir el estrecho

En paralelo, crecen los llamados a poner fin a los bloqueos en la zona, en un contexto en el que los altos precios del petróleo afectan las perspectivas económicas globales.

China calificó este martes el bloqueo estadounidense como “peligroso e irresponsable”. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, esta medida “solo agravará las tensiones, debilitará el frágil alto el fuego y pondrá en mayor riesgo la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz”.

El funcionario chino sostuvo que solo un “alto el fuego integral” puede crear condiciones reales para reducir la tensión en la zona, y pidió restablecer cuanto antes la “navegación normal” en el estrecho.

Por su parte, Arabia Saudí y otros Estados del Golfo están acelerando esfuerzos diplomáticos para evitar nuevas interrupciones en las rutas petroleras y una mayor escalada regional.