“Una masacre disfraza de ayuda humanitaria”: así describió Médicos Sin Fronteras (MSF) el mecanismo de distribución de alimentos en Gaza coordinado por Israel y Estados Unidos, que lleva un mes en funcionamiento. La organización denunció que la operación es deliberadamente deshumanizante, señalando que obliga a los civiles a arriesgar su vida por comida, y que debe ser desmantelada de inmediato.

“Con más de 500 personas asesinadas y casi 4.000 heridas mientras buscaban alimentos, este sistema es una masacre disfrazada de ayuda humanitaria y debe desmantelarse de inmediato”, afirmó MSF en un comunicado emitido este viernes.

La organización responsabilizó al mecanismo, coordinado por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), de convertir la asistencia básica en una experiencia mortal.

“La forma en que se distribuyen los suministros obliga a miles de palestinos, que han sido sometidos a más de 100 días de asedio israelí, a caminar largas distancias hasta los cuatro puntos de distribución y pelear por migajas de comida”, denunció MSF.

“Si llegan temprano y se acercan a los controles, les disparan”

Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, describió el sistema como una trampa.

“Los cuatro puntos de distribución, todos ubicados en zonas bajo completo control de las fuerzas israelíes tras el desplazamiento forzado de sus habitantes, son del tamaño de campos de fútbol, rodeados de torres de vigilancia, montículos de tierra y alambre de púas”, explicó.

“La entrada cercada permite un solo punto de acceso. Los trabajadores de la GHF lanzan los palets y cajas con comida y abren las vallas, permitiendo que miles de personas entren al mismo tiempo y se peleen hasta por el último grano de arroz”.

Añadió: “Si las personas llegan temprano y se acercan a los puntos de control, les disparan. Si llegan a tiempo, pero hay demasiada gente y saltan los montículos y las vallas, les disparan. Si llegan tarde, no deberían estar allí porque es una ‘zona evacuada’, y les disparan también”.

MSF hizo un llamado a las autoridades israelíes y a sus aliados para que “levanten el asedio sobre los alimentos, el combustible, los suministros médicos y humanitarios”, y restauren el sistema de ayuda humanitaria coordinado por la ONU que existía antes del inicio de la ofensiva.





Soldados israelíes disparan contra civiles: reporte





Soldados israelíes desplegados en Gaza han recibido órdenes de abrir fuego contra civiles palestinos desarmados que esperaban ayuda humanitaria, incluso cuando no representaban ninguna amenaza, según una investigación detallada publicada el viernes por el diario israelí Haaretz.

De acuerdo con el medio, las conversaciones con soldados revelan que “los comandantes ordenaron a las tropas disparar contra las multitudes para ahuyentarlas o dispersarlas, a pesar de que era evidente que no representaban peligro alguno”.

“Es un campo de exterminio”, dijo un soldado a Haaretz. Afirmó que en su posición, “entre una y cinco personas eran asesinadas cada día” con fuego real, en lugar de usar medios no letales para el control de multitudes.

El grupo de resistencia palestino Hamás comentó el informe, afirmando que es una prueba más del verdadero propósito de este “mecanismo criminal: un medio de genocidio y de asesinato de civiles indefensos tras haberlos hecho pasar hambre y abusado de ellos”.

Hamás declaró que “el asesinato sistemático de civiles hambrientos en Gaza es un crimen flagrante y otra prueba de la brutalidad de la ocupación y de sus líderes fascistas, encabezados por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional”.

“Fue inútil, simplemente los mataron, por nada”





Un reservista israelí dijo a Haaretz que “a nadie le importa Gaza ya”, describiendo la zona como un espacio sin ley donde “la pérdida de vidas humanas no significa nada”.

Un oficial de reserva de alto rango también declaró: “Cuando preguntamos por qué disparaban, nos dijeron que era una orden de arriba... Puedo decir con certeza que las personas no estaban cerca de las fuerzas ni las ponían en peligro. Fue inútil, simplemente los mataron, por nada”.

Agregó: “Esto de matar a personas inocentes, se ha normalizado”.

Según el informe, el procedimiento de “disuasión” del ejército incluye el uso de morteros, ametralladoras y fuego real desde tanques, incluso antes de que abran los sitios de distribución o mucho después de haber cerrado.