TÜRKİYE
2 min de lectura
Israel aprovecha el cambio de atención global para sabotear la solución de dos Estados: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Israel de obstaculizar la solución de dos Estados y afirmó que el país continúa aterrorizando al pueblo de Gaza mediante ataques sistemáticos.
Israel aprovecha el cambio de atención global para sabotear la solución de dos Estados: Erdogan
El presidente reiteró que el conflicto con Irán debe terminar lo antes posible para evitar que se extienda aún más por la región. / AA
hace 2 horas

Israel busca sabotear por completo el camino hacia una solución de dos Estados aprovechando que la atención de la comunidad internacional se está alejando de Gaza, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Durante un discurso ante embajadores en Ankara este lunes, Erdogan señaló que, mientras la entrega de ayuda humanitaria enfrenta dificultades, Israel continúa “aterrorizando al pueblo de Gaza con ataques sistemáticos”.

Sobre los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, subrayó que Türkiye no acepta que Oriente Medio vuelva a ser sometido a intervenciones “como ocurrió hace un siglo, ni que vuelva a colocarse sobre la mesa de operaciones”.

“La semana pasada y hoy, elementos balísticos que se dirigían hacia Türkiye fueron neutralizados a tiempo, y la advertencia necesaria fue transmitida de manera muy clara a la parte iraní”, añadió Erdogan.

RECOMENDADOS

El presidente reiteró que la guerra debe terminar lo antes posible para evitar que se extienda aún más por la región, y advirtió que nuevas aventuras militares no solo tendrán un costo para las partes en conflicto, sino también para la región e incluso para el mundo entero, incluida Europa y Asia.

Erdogan afirmó que puede encontrarse una solución honorable para cada problema que amenace la estabilidad regional y el futuro, y que es posible iniciar un nuevo proceso de negociación.

RelacionadoTRT Español - “Operación Error Épico”: Irán afirma estar preparado mientras EE.UU. busca escalar la guerra
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
Países del Golfo enfrentan desafío de seguridad alimentaria mientras se interrumpe tráfico en Ormuz
Presidente Erdogan critica ataque con drones a Azerbaiyán en llamada con su homólogo Aliyev
Los niños no deben ser “daños colaterales” de una guerra de Oriente Medio: ONU
Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Irán parece haber golpeado más a los Estados del Golfo que a Israel
Irán acusa a Israel de lanzar ataques de "falsa bandera" en el Golfo para ampliar el conflicto
Nuevo ‘round’ entre España y EE.UU.: Madrid niega haber aceptado colaboración con Washington en Irán
El Pentágono admite que EE.UU. “no puede detener todo” lo que Irán lanza
Türkiye no escatima esfuerzos para proteger sus fronteras y su espacio aéreo: Erdogan
Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
Irán pospone ceremonia de despedida del líder Supremo, Alí Jamenei
Israel amplía operaciones en Líbano con incursión terrestre, mientras intensifica bombardeos