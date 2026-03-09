Israel busca sabotear por completo el camino hacia una solución de dos Estados aprovechando que la atención de la comunidad internacional se está alejando de Gaza, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Durante un discurso ante embajadores en Ankara este lunes, Erdogan señaló que, mientras la entrega de ayuda humanitaria enfrenta dificultades, Israel continúa “aterrorizando al pueblo de Gaza con ataques sistemáticos”.

Sobre los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, subrayó que Türkiye no acepta que Oriente Medio vuelva a ser sometido a intervenciones “como ocurrió hace un siglo, ni que vuelva a colocarse sobre la mesa de operaciones”.

“La semana pasada y hoy, elementos balísticos que se dirigían hacia Türkiye fueron neutralizados a tiempo, y la advertencia necesaria fue transmitida de manera muy clara a la parte iraní”, añadió Erdogan.